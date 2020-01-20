 У КМДА відбувається марафон "Доба пам'яті". ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у рамках марафону на сцені постійно відбуваються виступи практично всіх охочих. Це і бійці, і бойові медики, і волонтери, і родичі тих, хто віддав своє життя за Україну, і поети, і музиканти.

У залі стоять стенди з чорно-білими фотографіями всіх загиблих захисників ДАП, горять лампадки.

Послухати спогади про 242 дні оборони ДАП можна як прийшовши в КМДА, так і дивлячись трансляцію - знайти її можна, зокрема, на Facebook-сторінці Центру допомоги учасникам АТО при КМДА.























