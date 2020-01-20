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 Суспільство, Фоторепортаж
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 У КМДА відбувається марафон "Доба пам'яті". ФОТОрепортаж

У колонній залі КМДА сьогодні почався добовий онлайн-марафон "Доба пам'яті". Мета заходу - вшанувати пам'ять загиблих захисників Донецького аеропорту, а також згадати подвиги живих "кіборгів".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у рамках марафону на сцені постійно відбуваються виступи практично всіх охочих. Це і бійці, і бойові медики, і волонтери, і родичі тих, хто віддав своє життя за Україну, і поети, і музиканти.

У залі стоять стенди з чорно-білими фотографіями всіх загиблих захисників ДАП, горять лампадки.

Послухати спогади про 242 дні оборони ДАП можна як прийшовши в КМДА, так і дивлячись трансляцію - знайти її можна, зокрема, на Facebook-сторінці Центру допомоги учасникам АТО при КМДА.

У КМДА відбувається марафон Доба памяті 01
У КМДА відбувається марафон Доба памяті 02
У КМДА відбувається марафон Доба памяті 03
У КМДА відбувається марафон Доба памяті 04
У КМДА відбувається марафон Доба памяті 05
У КМДА відбувається марафон Доба памяті 06
У КМДА відбувається марафон Доба памяті 07
У КМДА відбувається марафон Доба памяті 08
У КМДА відбувається марафон Доба памяті 09
У КМДА відбувається марафон Доба памяті 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170860
 
   
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Суды ро фотографиям . зал ... пустой((((((((
ЛЮДИ, ГДЕ ВЫ?!!!
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А кто знал про проведение данного мероприятия?
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