 Підполковник поліції Житомирщини хотів за $500 закрити справу про незаконну вирубку лісу, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що підполковник поліції вимагав у жителя Рівненської області $500 за закриття кримінального провадження за фактом незаконної вирубки лісових насаджень.
Затримали зловмисника у місті Сарни під час одержання усієї суми хабаря.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, зловмиснику повідомлено про підозру.
Тривають слідчі дії.
О судьба , дай мне воды напиться вдоволь
И поклониться щирому Днепру невольно
Опять обнять мне дерево невмоготу ,
Уста ведь шепчут там я живу, родился и умру..
Мы боремся за родных - без сожаления ,
На время став героем - времени сомнения
Своей души хозяином - добра послания
Без пренебрежения совести - без одолжения
И вдохновенно дарим безвозмездно
Огонь Эдемской рощи интровертно
И очищение несем обетованно,
О Украина - верим несомненно...