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Все про:Київська область (1100) Нацполіція (8842) стрілянина (1110) вбивство (2037)

 Учасник бойових дій через п'яну сварку застрелив товариша, з яким випивав, - поліція Київщини. ФОТО

У Київській області поліція затримала чоловіка, який застрелив свого товариша після спільного розпивання спиртного.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, за порушення правил дорожнього руху співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили машину. У салоні автомобіля поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Водій зізнався співробітникам поліції, що він смертельно поранив свого знайомого і саме в цей час їхав у поліцію.

З'ясувалося, що зловмисник дав правдиві свідчення. Цього дня вони з товаришем вживали алкогольні напої. В автомобілі між чоловіками, які свого часу брали участь у бойових діях на Сході країни, виникла суперечка, що переросла у стрілянину. Під час сварки водій з мисливської зброї вистрілив у бік товариша, який сидів позаду.

Учасник бойових дій через пяну сварку застрелив товариша, з яким випивав, - поліція Київщини 01
Учасник бойових дій через пяну сварку застрелив товариша, з яким випивав, - поліція Київщини 02

Поліцейські затримали 49-річного чоловіка. Як речовий доказ вилучено знаряддя злочину - мисливську рушницю без документів.

Тіло 47-річного загиблого чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Відкрито кримінальну справу за статтею "умисне вбивство" (ч. Ст. 115 КК).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170795
 
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