 Чоловік через п'яну сварку застрелив свого товариша, - поліція Київщини. ФОТО

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, за порушення правил дорожнього руху співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили машину. У салоні автомобіля поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Водій зізнався співробітникам поліції, що він смертельно поранив свого знайомого і саме в цей час їхав у поліцію.

З'ясувалося, що зловмисник дав правдиві свідчення. Цього дня вони з товаришем вживали алкогольні напої. В автомобілі між чоловіками, які свого часу брали участь у війні з російськими окупантами на сході країни, виникла суперечка, що переросла у стрілянину. Під час сварки водій з мисливської зброї вистрілив у бік товариша, який сидів позаду.





Поліцейські затримали 49-річного чоловіка. Як речовий доказ вилучено знаряддя злочину - мисливську рушницю без документів.

Тіло 47-річного загиблого чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Відкрито кримінальну справу за статтею "умисне вбивство" (ч. Ст. 115 КК).

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