 Поліція в Києві накрила підпільний покерний клуб: вилучено 30 столів і фішок на 300 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСР НПУ.
На момент появи поліцейських у залі перебувало близько двох десятків гравців.
За результатами проведених заходів, правоохоронці вилучили 30 столів для гри в покер, майже 41 тис. ігрових фішок на суму близько 300 млн гривень та інше обладнання, яке використовували для функціонування підпільного закладу.
"Мобільні групи продовжують у цілодобовому режимі відпрацьовувати інформацію про можливу діяльність гральних закладів, що надходить по урядовій "гарячій" лінії, по спецлінії 102 і з інших джерел", - повідомили в пресслужбі МВС.
Это просто офигенное достижение!
Может имело смысл озвучить вместо гривен, евро?
Тогда бы звучало еще круче!
И написать: "правоохранители изьяли фишки на сумму около 300 миллиардов евро, что в три раза больше, чем годовой бюджет Украины".
Спортивный покер разве запрещен?
Во всем мире проводятся чемпионаты.
Мой сотрудник даже был чемпионом на открытом чемпионате Молдавии.
Имеет кубок и медаль.
Давай, запретим фигурное катание, оно меня задолбало!
А, если, это не официальные соревнования, то это - тренировка.
Давай, запретим спортсменам тренироваться!
Зацените красоту "игры" - пластиковые кружочки, превращаются в 300млн. откупных для ментов.... Фишки как будто с/из платины, насколько можно понять по сумме. Там наверное перед этим наркотики изъяли, раз \\\\\\оперативники управления стратегических расследований Источник: https://censor.net.ua/p3170788\\\\\ выдали такую новость. Нехило накидались значит, перед тем как наркотики "сжечь"
И еще сильно сказано:Все злобно глядели на старого Вейводу, а больше всех ругался мостовщик, который всего-то-навсего выложил наличными восемь крон.
Скорее всего, денег, попросту не было, т.к. это обычный спортивный покер.
Предлагаю отоварить их по лбу авакова.
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это вам не фишек на 300 лимонардов!
в чем тогда криминал? это не подпольное казино, это просто склад оборудования и фишек
( я б на месте администрации так и говорил))))
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это вам не пятаки по карманам тырить и бабушек с овощами возле вокзалов трясти...
А участкового повесили, который 100% знал обо всем?