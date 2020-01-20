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Все про:гральний бізнес (129) Київ (6827)

 Поліція в Києві накрила підпільний покерний клуб: вилучено 30 столів і фішок на 300 млн грн. ФОТОрепортаж

У неділю, 19 січня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Києві і слідчі Шевченківського управління поліції столиці виявили та припинили діяльність підпільного покерного клубу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСР НПУ.

На момент появи поліцейських у залі перебувало близько двох десятків гравців.

За результатами проведених заходів, правоохоронці вилучили 30 столів для гри в покер, майже 41 тис. ігрових фішок на суму близько 300 млн гривень та інше обладнання, яке використовували для функціонування підпільного закладу.

Поліція в Києві накрила підпільний покерний клуб: вилучено 30 столів і фішок на 300 млн грн 01
Поліція в Києві накрила підпільний покерний клуб: вилучено 30 столів і фішок на 300 млн грн 02
Поліція в Києві накрила підпільний покерний клуб: вилучено 30 столів і фішок на 300 млн грн 03
Поліція в Києві накрила підпільний покерний клуб: вилучено 30 столів і фішок на 300 млн грн 04

"Мобільні групи продовжують у цілодобовому режимі відпрацьовувати інформацію про можливу діяльність гральних закладів, що надходить по урядовій "гарячій" лінії, по спецлінії 102 і з інших джерел", - повідомили в пресслужбі МВС.

Також дивіться: Вісім підпільних гральних залів припинили роботу за минулу добу, - Нацполіція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170788
 
   
 Топ коментарі
 
41 тыс игровых фишек на сумму около 300 млн гривен !!!!???? Это что фишка теперь у зеленых денежная единица и ими скоро начнут зарплаты в нашей стране платить,вернее цирке ?!
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Фишек на 300 000 000 грн?
Это просто офигенное достижение!
Может имело смысл озвучить вместо гривен, евро? Полиция в Киеве накрыла подпольный покерный клуб: изъято 30 столов и фишек на 300 млн грн - Цензор.НЕТ 4965
Тогда бы звучало еще круче!
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почти 41 тыс игровых фишек на сумму около 300 млн гривен Источник: https://censor.net.ua/p3170788\\\\\\\\\

Зацените красоту "игры" - пластиковые кружочки, превращаются в 300млн. откупных для ментов.... Фишки как будто с/из платины, насколько можно понять по сумме. Там наверное перед этим наркотики изъяли, раз \\\\\\оперативники управления стратегических расследований Источник: https://censor.net.ua/p3170788\\\\\ выдали такую новость. Нехило накидались значит, перед тем как наркотики "сжечь" Полиция в Киеве накрыла подпольный покерный клуб: изъято 30 столов и фишек на 300 млн грн - Цензор.НЕТ 2603
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Аваков обеднел еще на одно казино.Сколько их у него под крышей?
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41 тыс игровых фишек на сумму около 300 млн гривен !!!!???? Это что фишка теперь у зеленых денежная единица и ими скоро начнут зарплаты в нашей стране платить,вернее цирке ?!
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зеленые жетончики из метро куда-то надо пристроить - будут выдавать субсидии фишками, и менять на еду в сети магазинов зельпо
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Фишек на 300 000 000 грн?
Это просто офигенное достижение!
Может имело смысл озвучить вместо гривен, евро? Полиция в Киеве накрыла подпольный покерный клуб: изъято 30 столов и фишек на 300 млн грн - Цензор.НЕТ 4965
Тогда бы звучало еще круче!
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там просто на фишках так и напишут "1000 грн"
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А можно и вместо миллионов было миллиарды озвучить.
И написать: "правоохранители изьяли фишки на сумму около 300 миллиардов евро, что в три раза больше, чем годовой бюджет Украины".
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Не понял.
Спортивный покер разве запрещен?
Во всем мире проводятся чемпионаты.
Мой сотрудник даже был чемпионом на открытом чемпионате Молдавии.
Имеет кубок и медаль.
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а в чем отличие спортивного покера от покера? там шо на бабки не играют?
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Ну, официально - играют на призовой фонд, как в шахматах, боксе, футболе и в любых других профессиональных видах спорта.
Давай, запретим фигурное катание, оно меня задолбало!
А, если, это не официальные соревнования, то это - тренировка.
Давай, запретим спортсменам тренироваться!
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почти 41 тыс игровых фишек на сумму около 300 млн гривен Источник: https://censor.net.ua/p3170788\\\\\\\\\

Зацените красоту "игры" - пластиковые кружочки, превращаются в 300млн. откупных для ментов.... Фишки как будто с/из платины, насколько можно понять по сумме. Там наверное перед этим наркотики изъяли, раз \\\\\\оперативники управления стратегических расследований Источник: https://censor.net.ua/p3170788\\\\\ выдали такую новость. Нехило накидались значит, перед тем как наркотики "сжечь" Полиция в Киеве накрыла подпольный покерный клуб: изъято 30 столов и фишек на 300 млн грн - Цензор.НЕТ 2603
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Фишки из казино... Деньги из Монополии... Скоро до проволочных колец из детского сада доберутся))
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Бери круче - листики с деревьев... Только пусть весна придет)
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В банке было больше чем на полмиллиарда долговых расписок и полторы тысячи крон наличными. "Ничего подобного я до сих пор не видывал,- сказал полицейский инспектор, увидя такие головокружительные суммы.- Это почище, чем в Монте-Карло".
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Этот отрывок из СОЛДАТА ШВЕЙКА всегда мне нравился. Благодарю.
И еще сильно сказано:Все злобно глядели на старого Вейводу, а больше всех ругался мостовщик, который всего-то-навсего выложил наличными восемь крон.
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Играть в покер на миллионы могут только казнокрады и коррупционеры, оборотни в пагонах и м антиях. Работяга не будет, бизнисмен тоже, пенсионер и подавно, поэтому арестуй игрока и получишь казнокрада.
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Фишек можно изготовить и на миллиард. Реальных денег сколько изъяли..!? Или рассосались по карманам.. Полиция в Киеве накрыла подпольный покерный клуб: изъято 30 столов и фишек на 300 млн грн - Цензор.НЕТ 6971
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Ляпнули про фишки, но про конфискованные деньги скромно умолчали.

Скорее всего, денег, попросту не было, т.к. это обычный спортивный покер.
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фишек на 300 млн )) а где менять фишки на деньги будете
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А может играли на щелбаны?
Предлагаю отоварить их по лбу авакова.
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"Фишечки", что-то это слово напоминаает...
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Видайте Авакову і всім заступникам зарплату тими фішками. Дебіли ***... (с)
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Тупые менты скоро начнут конфисковывать игральные карты в киосках и запретят футбол и любые другие соревнования.
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играешь в монополию? сдбрнабу идет за тобой
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... изъято 30 столов ...
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это вам не фишек на 300 лимонардов!
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Как можно накрыть подпольный клуб, если все уже отчитались, что всех позакрывали???
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т.е. оно стояло не работающим? ну раз только фишки и столы ? (ни игроков, ни денег)
в чем тогда криминал? это не подпольное казино, это просто склад оборудования и фишек
( я б на месте администрации так и говорил))))
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И вообще, там готовилась конференция по вопросам утилизации пластика ! Поліція в Києві накрила підпільний покерний клуб: вилучено 30 столів і фішок на 300 млн грн - Цензор.НЕТ 4408
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... оперативники управления СТРАТЕГИЧЕСКИХ расследований....
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это вам не пятаки по карманам тырить и бабушек с овощами возле вокзалов трясти...
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Столы и фишки они изъяли,когда вы свинарчкука и лазареву арестуете мать вашу за ногу,нах нам арестованные столы и фишки.
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накрыла подпольный покерный клуб...

А участкового повесили, который 100% знал обо всем?
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Всі фішки перераховані до державного бюджету. Поліція в Києві накрила підпільний покерний клуб: вилучено 30 столів і фішок на 300 млн грн - Цензор.НЕТ 7078
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рюкзаков умный! на смену незаконным казино открыл незаконное золотодобывание!
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В харькове 50 % как работали так и работают .потому что крышует их Ментосы.Правда же господин Аваков ?
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