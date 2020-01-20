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Все про:Зеленський (4178) Донбас (13009) військовослужбовці (2637) втрати (1542) донецький аеропорт (112)

 Зеленський ушанував пам'ять загиблих "кіборгів", - ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у вшануванні пам'яті "кіборгів", які загинули під час героїчної оборони Міжнародного аеропорту "Донецьк".

Про це повідомляє Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.

У заході на території Міноборони також взяли участь сім'ї загиблих військовослужбовців, керівництво оборонного відомства, Генерального штабу Збройних сил України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стояло завдання не евакуювати, а відбити донецький аеропорт. Але це був квиток в один кінець, - легендарний кіборг Олег Кузьміних. ВIДЕО

У Міноборони відбувся розширений ранковий церемоніал, присвячений пам'яті всіх загиблих військовослужбовців за 242 дні оборони Донецького аеропорту, пише Укрінформ.

Зеленський ушанував память загиблих кіборгів, - ОП 01
Зеленський ушанував память загиблих кіборгів, - ОП 02
Зеленський ушанував память загиблих кіборгів, - ОП 03
Зеленський ушанував память загиблих кіборгів, - ОП 04
Зеленський ушанував память загиблих кіборгів, - ОП 05
Зеленський ушанував память загиблих кіборгів, - ОП 06
Зеленський ушанував память загиблих кіборгів, - ОП 07
Зеленський ушанував память загиблих кіборгів, - ОП 08
Зеленський ушанував память загиблих кіборгів, - ОП 09
Зеленський ушанував память загиблих кіборгів, - ОП 10
Зеленський ушанував память загиблих кіборгів, - ОП 11
Зеленський ушанував память загиблих кіборгів, - ОП 12
Зеленський ушанував память загиблих кіборгів, - ОП 13
Зеленський ушанував память загиблих кіборгів, - ОП 14

Як повідомлялося, 16 січня Україна відзначала День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Оборона аеропорту тривала 242 дні - із 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170734
 
   
 Топ коментарі
 
Поздравил Хуйло с Новым годом, не забудь поздравить и с Победобесием... крыса кремлевская.
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Давай сразу до Киева отведи войска... И от туда тоже поздравь и поскорби, крыса лицемерная

Зеленский почтил память погибших "киборгов", - ОП - Цензор.НЕТ 5850
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Сейчас почтил память наших солдат, а потом побежит поздравлять Куйла с праздниками , желать ему счастья и здоровья ... ))))) Зебил .... ))))
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Поздравил ***** с Новым годом, не забудь поздравить и с Победобесием... крыса кремлевская.
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Ты правильно подписался
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Лучше, чем петей.
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Воно одне й те саме з різних ніків відповідає, лахта.
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Когда Зеленский встречал погибших в Иране, педро шоколадное в опере веселилось:
Зеленський ушанував пам'ять загиблих "кіборгів", - ОП - Цензор.НЕТ 2464
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Даже если это так а кто Порошенко президент? С таким же успехом ты можешь предъявить эту ДИЧЬ любому гражданину Украины . Ты это понимаешь ? Или ты на столько больное шо у тебя по сей день в голове шо Порошенко должен отвечать за всё происходящее? Фух ну и дурак жуть кто вас таких на свет порождает такое впечатление что Шариков наспускал в пробирки и потом вас начали массово штамповать
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Так каго хрена петя лезет со своими советами и поучениями?
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А вот давай мы с тобой попробуем думать двумя головами и попробуем ответить на этот архисложный вопрос . Петя как ты выразился лезет с советами на основании того что он один из лидеров политических партий Украины в Верховной Раде которая я хочу тебе напомнить является главным органом власти в Украине . Прикинь да как неожиданно ?
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Тупень, Шмаркля откосила от призыва четыре раза, а ты какую-то муйню постишь. Одним словом - зегенерат.
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А спамим зачем? Ссыкотно?
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Вы аб чём мил человек ? Я сейчас вытащу этого болвана из спама в который его кто то отправил . А к тебе вопрос шо ссыкотно ? Иди апахмелись лучше
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он тебе и в щи наложил - принимай это как должное...!
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Зеленський повинен нести відповідальність за авіатрощу в Ірані, бо замість того щоб заборонити польоти в зоні військових дій він грів муді в Омані з кремлівськими друзями, які і збили Боінг задля того, щоб Торчок був більш зговорчивим в ділі капітуляції.
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Ну тоді улюблене тобою шоколадне рило повинно нести відповідальність за збитий MH17. Тоді було набагато більше причин для закриття повітряного простору над східною Україною. Бутусов, чому банять прихильників діючого президента, а порохоботам надають тут право ні за що поливати його грязюкою? Чому ти організував тут зливний бачок з нечистотами тих у кого досі с"""чка від поразки соєвого, його тупої команди і дешевої ботоферми? Ганьба!
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рф остались не довольны зеленским.
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ага, это потому что зеленский забыл путина в жопу поцеловать на прощание. Ну ничего, он извинится перед кадыровым за такой проступок и обезательно поедеть и поцелует путина в жопу, вот только подождет пока разойдется это зборище непонятное ему!
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Участившиеся обстрелы с ранеными и убитыми подтверждают слова российского профессора, чей товарищ близок был к этой встрече.
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Не морозь! Обстрелы, ранения и убийства не прекращались!!!
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На апрель, как известно, Владимиру Зеленскому назначена в Берлине вторая стрелка. Он поставлен на счетчик и должен к тому времени присоединить Украину к ОРДЛО, как это предписано Ермаком и Сурковым. Об этом ему очень предметно напомнили в Омане. Если он попытается увильнуть от выполнения своих письменно закрепленных обязательств, нормандская тройка принудит его или уже другого украинского актора к "миру". 18 января Меркель была вызвана в Москву, где послушно кивала и виляла хвостиком на совместной пресс-конференции. Макрон присягнул Путину еще летом в форте Брегансон.
Не позже апреля будет приведен в соответствие и Батька. Его нельзя выпускать на избирательную тропу как антимосковского бунтаря. Славянский тыл должен быть зачищен до майских торжеств.
В мае предстоит интронизация военного вождя: Парад Победы и всенародное конституционное волеизлеяние, освящающее альфа-самца нашего арийского племени с дополнительной хромосомой духовности.
Лето 2020 - идеальное время для проверки донесения верного Макрона о смерти мозга НАТО.
Russians в Кремле уверены, что одной угрозы применения ядерного оружия будет достаточно для отказа США от выполнения своих союзнических обязательств. Особенно при живом Трампе в Белом доме.
В Кремле не учитывают только одного. Литовцы, эстонцы, латыши не захотят второй раз покорно возвращаться в рабство. Они хорошо усвоили урок 1940 года и на этот раз они будут сражаться как финны в 1939-ом. Вежливым зеленым человечкам и воздушно-космическим силам РФ придется испытывать на них новейшие системы оружия и убивать их.
Настолько много, что даже сытый, гедонистский, декадентский, бездуховный лукавый, трусливый, лицемерный, циничный Запад не сможет остаться равнодушным. Можно назвать это расизмом, но Путину не позволят убивать европейцев в таких же индустриальных масштабах, как он убивает суннитов в Сирии. Общественное мнение в Европе и США заставит свои правительства вступиться за попавших в беду союзников.
Начнётся уже не гибридная, а полномасштабная 4-ая мировая война. Путин и Патрушев продолжат историческую миссию Сталина и Жукова. Они сожгут в огне этой войны остаток русского народа. - А. Пионтковский http://www.kasparov.ru/material.php?id=5E2437E51C1FC
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Сейчас почтил память наших солдат, а потом побежит поздравлять Куйла с праздниками , желать ему счастья и здоровья ... ))))) Зебил .... ))))
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*****, соевые идиоты нашли тему, где зраду зрадную искать на перспективу! А когда этого не произойдет, то будут, как обычно из трусов выскакивать, доказывая, что это произошло благодаря их истерике!Зеленський ушанував пам'ять загиблих "кіборгів", - ОП - Цензор.НЕТ 4878
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А если не произошло, то благодаря петиным гамадрилам, которых Зе испугался. Зеленський ушанував пам'ять загиблих "кіборгів", - ОП - Цензор.НЕТ 7957
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смотрю зебобики задницу рвут, защищая своего Оманского Клоуна.
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Ну да, просто не дают ПЕСам порвать его в клочья. Зеленський ушанував пам'ять загиблих "кіборгів", - ОП - Цензор.НЕТ 3640
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Т.е. зеля уже порван, но пока не в клочья?
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В его исполнении, это как издевательство над Украиной
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ві н мені огиден навіть коли бачу його фото. до чого ж бридка харя лиця.
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Давай сразу до Киева отведи войска... И от туда тоже поздравь и поскорби, крыса лицемерная

Зеленский почтил память погибших "киборгов", - ОП - Цензор.НЕТ 5850
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Та не, это к тебе, героически штурмовавшему военкомат в 2014-2015, вместе с криворожским ишаком.
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после того как ему навтыкали за его шоу с погибшими в сбитом Боенге МАУ...
лицемер без грамма достоинства...
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до речі літак МАУ збили двома ракетами. це к ствержденню про випадковість. відповідне відео є у ю-тьюбі.
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Зеленский заботиться о сохранении жизней, в отличии от предідущего борова.
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ну до зейло про рогатих та колоборантів турбується, Народу України він нічого не винен, так троляко??
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Ишаку Оманскому пох ваши гойские жизни, главное картинка для лохов.
Зеленський ушанував пам'ять загиблих "кіборгів", - ОП - Цензор.НЕТ 3359
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Главное чтобы лохи чувствовали что они в надежных руках
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Аналогично и ты чмо для него. Зеленський ушанував пам'ять загиблих "кіборгів", - ОП - Цензор.НЕТ 4454
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да Бога ради. Жду скоро новый Майдан. Я останусь в Киеве, а твое чучело уедет в Ростов (если успеет)
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Новый Майдан? Условия для для него есть? Только не больную фантазию петинцев.
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да нет конечно..
и Валодя будет править всегда..
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Ты аж заикаться начал))))))))) для для для для для для
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Скоро для ослократа и Киборги станут "сомнительными героями", как Бандера, Шухевич и УПА.
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Четырежды уклонист пиарится на Героях.....

Ну да, он же Не Лох Оманский, 42 года.
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"Майдан был зря. Мне стыдно за него". /12.2019. Зеленский/

и после этого идти в президенты??
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Уже свою херню за зеленского выдаешь. Кризис жанра?
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В 14-м году он снимал в россии фильм «8 новых свиданий» .
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Пока ишак не обзаведется такими лыжами, ему ничего не светит в жизни.
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Да блин, об потерянном МАУ самолете больше было сожалений - все правительство собралось тогда...
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Оце так ушанував: Зеленський удвічі збільшив кількість полеглих "кіборгів"
20.01.2020, 09:42 • 356 • 1

Зеленський ушанував пам'ять загиблих "кіборгів", - ОП - Цензор.НЕТ 1580
16 січня у Facebook президент України відзначив захисників Донецького аеропорту - "кіборгів". Своє повідомлення Володимир Зеленський закінчив реченням: "Дві сотні "кіборгів" заплатили життям за свій подвиг і за те, щоб довести: ми не віддамо жодного клаптика української землі", пише для "Тижня" Ярослав Тинченко
Коментуючи президента України, більшість медійних агенцій додали фразу: "Захищаючи Донецький аеропорт, загинуло понад 200 українських воїнів, поранено більш ніж 500. Багато з них нагороджені державними нагородами, деякі - посмертно".
Водночас ще ранком 16 січня на офіційному порталі Міністерства оборони України було оприлюднено інші дані: "За весь час оборони Донецького аеропорту загинуло понад 100 українських військових, близько 440 зазнали поранень. Багатьох із них відзначено державними нагородами, деяких, на жаль, посмертно".
Дані Міністерства оборони України - це результат ретельної звірки бойових донесень, списків, документів, матеріалів медичних закладів та іншої службової інформації.
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До того ж у цих цифрах відображено не лише загиблих і поранених безпосередньо на території Донецького аеропорту, а й у боях за прилеглі опорні пункти - на "Зеніті" (військовій частині Повітряних сил ЗС України, яка прикривала ДАП із повітря), а також під "Монастирем" - звідки загарбники обстрілювали "кіборгів", із нього наші воїни намагались їх вибити у відчайдушному штурмі.
Цифрою у 100 ("понад 100") загиблих послуговуються вже кілька років і Міністерство оборони України, і більшість вітчизняних медійних агенцій. Цілком несподівано Зеленський у своєму фейсбучному повідомленні збільшив кількість загиблих "кіборгів" рівно у два рази.
Звідки ж президент України взяв цю цифру?
Знайти було не складно: це стаття в російському варіанті Вікіпедії під назвою "Бои в Донецком аеропорту". У розділі "Потери" зазначено: "По данным Украины: (за все время боев) более 200 человек погибло, около 500 раненых".
Що цікаво, одразу за цією фразою є примітка з посиланням на джерело: "Понад 200 українських бійців загинуло в боях за донецький аеропорт - військовий експерт. Телеканал новини "24" (23 января 2015). Дата обращения 9 октября 2017".
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Іншими словами, у Facebook президент Зеленський наводить дані, які навіть російські редактори Вікіпедії не перевіряли вже понад два роки.
Якщо детальніше казати про цифри, наведені в російській версії статті, то їх свого часу оприлюднив не військовий експерт, а якийсь невідомий персонаж, який іще в січні 2015-го вирішив пропіаритися на темі "кіборгів". І дані щодо втрат він узяв просто "зі стелі".
Водночас в українському варіанті статті "Бої за Донецький аеропорт" наведено цифри, які цілком відповідають офіційним підрахункам: загинуло 100 осіб, поранено - 440.
Зрозуміло, що повідомлення для президента писав не сам він, а його помічники. Мало того, що вони віддають перевагу російськомовним джерелам і використали застарілі й некоректні дані російської Вікіпедії, так ще й перебувають поза межами українського інформаційного простору. Адже із самого ранку 16 січня на багатьох медіаресурсах знову повторили цифру про понад 100 загиблих і 440 поранених.
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Ярослав ТИНЧЕНКО
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Правда викриється тільки тоді, коли російські шпигуни Пєця і Зєля будуть сидіти в буцегарні
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Иван ты где был. Тут твоего зебила ху..ми обкладывают каждый день а ты не на работе. Непорядок.
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Ти мене з собою, продажним, не плутай. Я тут не за гроші. Громадянське суспільство - чув?
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Ты Гражданское общество с сектой укушенных бабюлей не путай!
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Где уклонист и где киборги... Не позорил бы память героев, малорос конченный.
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Земля пухом умершим защитникам.Сегодня ,20 января , также годовщина содня ввода(1990г.) войск массонского Кремля в Бахы(Баку) в столицу ИндоПэриджана(ГрекоАнара(Рим) с гербом Др.Анара(ЯнЭр=горящий муж=ЭрЯн=Рим.А наоборт Омур-Жизнь) и БАХЫ- 3 ОГНЯ.Народ,у которого спрятали историю(ГрекоРим,Бизантия),создав искуственную ГрекоПерсию в другом месте.ЕЩЕ И ЗЕМЛИ ОТНИМАЛИ.Восставших безоружных(арматуры и камни) давили танками на площадях,а остатки растворяли в кислоте в Бакинском военном госпитале или вывозили по морю.И когда баржи с отважными моряками встречал их в море,то их растреливал массонский Кремль 1927года(сталиняно-микоянов) Слава ВСЕМ УМЕРШИМ!
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Тисячі атовців продовжують маринуватись в буцегарнях по сфальшованих Матіосом справах. Зеленський робить скорбну пику у поминках атовців. А сам, замість, щоб звільнити їх з за грат, садить Героїв Антоненка і Кузьменко, шиє справу на бойового генерала Марченка. Виходить Вовік - брехливий лицемір?
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Что Ванятко, решил прикрыть свою обосраную ничтожность громкими фамилиями? А вот интересно, сколько денег, лично ты, перечислил на залог за генерала Марченка? а бахиня твоя? Лживые вы, лицемерные твари.
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РоSSия - преступное государство!!!
РоSSия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика РоSSии - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования РоSSия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! РоSSия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! РоSSия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время РоSSия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население РоSSии это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения РоSSии на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны РоSSии по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных РоSSией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) РоSSийская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью России является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! РоSSия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!!!!!
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Даже статичная фотография передает ту неловкость, которую чувствует четырекратный дезертир на военном мероприятии... Зебилы, вы сделали ЭТО вместе!
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"В мероприятии на территории Минобороны..." А надо было на территтории , которую без боя оставили наши войска два месяца назад... ту самую территорию УКраины, за которую насмерть стояли киборги
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мавпа зелена. А адвоката януковоча тягне у державні органи..
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а какая мордочка сирйозная у членограя. ну артист , ну артист
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конечно он артист а Порошенко что не артист?
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Ну ты определились, то Порох кондитер, а то вдруг артист. Ты или крестик сними, или трусы одень.
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