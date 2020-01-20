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 Уродженець Одеси помер від ножового поранення в Києві, - поліція. ФОТОрепортаж

Тіло уродженця Одеси з пораненням шиї виявили біля входу в кафе в Києві. За фактом події почато кримінальне провадження.

До Оболонського управління поліції 19 січня по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Миколи Юнкерова на сходинках біля кафе лежить чоловік з ножовими пораненнями, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

За вказаною адресою виїхали лікарі і слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції.

На місці лікарі оглянули чоловіка та виявили в нього ножове поранення шиї. Поряд правоохоронці виявили розкладний ніж, документи та особисті речі чоловіка. Ним виявився 32-річний уродженець Одеси. Поліцейські опитали ймовірних свідків та очевидців події.

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"Слідчим відділом Оболонського управління поліції за цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – самогубство. Розпочато досудове розслідування, у межах якого правоохоронці встановлять обставини і причини цієї події. Окрім того, будуть перевірені усі версії щодо смерті чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Уродженець Одеси помер від ножового поранення в Києві, - поліція 01
Уродженець Одеси помер від ножового поранення в Києві, - поліція 02
Уродженець Одеси помер від ножового поранення в Києві, - поліція 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170708
 
 
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Саме такий ніж не продають на розкладках, тобто у вбивці він давно.
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Mais tu es turc, quoi?! Уроженец Одессы умер от ножевого ранения в Киеве, - полиция - Цензор.НЕТ 3541 "с дополнительной квалификацией - самоубийство." Источник: https://censor.net.ua/p3170708
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Статью сначала осиль прочитать, потом постарайся понять, а уже затем с комментами лезь, спамер соевый. Уроженец Одессы умер от ножевого ранения в Киеве, - полиция - Цензор.НЕТ 1795.
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а почему не пишут что убитый - ветеран ато . нож то вообще ... может достал что бы оборонятся . походный ,с ложкой .
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Версій багато, наврядчі вбивцю знайдуть... хоча...
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мусора уже банановую кожуру нашли на к-й "самоубийца" семь раз подскользнулся?
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Уроженец Одессы называется ОДЕССИТ, проще простого запомнить. Царство небесное земляку, убийце- Ад.
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