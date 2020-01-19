 Двоє чоловіків провалилися під лід під час риболовлі та потонули на Закарпатті, - ДСНС. ФОТО

Про це 19 січня о 12:36 повідомив у Службу порятунку третій рибалка, який перебував біля берега водойми і бачив, як його товариші, які рибалили на середині озера, пішли під воду, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДСНС.
Чоловік намагався допомогти товаришам, але не зміг. Тіла з води витягли водолази Хустського водолазно-рятувального відділення і рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Берегового.
"Причину смерті і деталі справи з'ясовують правоохоронці. Рятувальники попереджають, що лід на водоймах Закарпаття ще не дуже міцний, тому виходити на нього вкрай небезпечно", - йдеться в повідомленні.
Це ж жива ходяча легенда! Доречі, треба подивитись скільки років цьому легендарному торчку.
Сер Чарльз премію не дає (бо однією з умов є унікальність та феєричність, а тут все банально).
Але самовистругування довбограїв він цілком схвалює.
остался от них только раскладной стульчик...
а взяли с собой хотя бы пару досок остались бы живы..
Вот если бы клоун сдержал свое обещание - 4000$ педагогам, то охват знаниями из области физики,природоведения и ОБЖ коснулся бы и этих рыбаков.
- История одна и та же. А вот люди разные!