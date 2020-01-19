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 Двоє чоловіків провалилися під лід під час риболовлі та потонули на Закарпатті, - ДСНС. ФОТО

У штучній водоймі за межами села Мужієво Берегівського району під час риболовлі під лід провалилися 69-річний та 44-річний жителі Берегового.

Про це 19 січня о 12:36 повідомив у Службу порятунку третій рибалка, який перебував біля берега водойми і бачив, як його товариші, які рибалили на середині озера, пішли під воду, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДСНС.

Чоловік намагався допомогти товаришам, але не зміг. Тіла з води витягли водолази Хустського водолазно-рятувального відділення і рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Берегового.

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"Причину смерті і деталі справи з'ясовують правоохоронці. Рятувальники попереджають, що лід на водоймах Закарпаття ще не дуже міцний, тому виходити на нього вкрай небезпечно", - йдеться в повідомленні.

Двоє чоловіків провалилися під лід під час риболовлі та потонули на Закарпатті, - ДСНС 01
Двоє чоловіків провалилися під лід під час риболовлі та потонули на Закарпатті, - ДСНС 02
Фото: dsns.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170699
 
 
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Ой-ой-ой! Ну за шо ви Іггі разом з цим віником. Я цього не переживу. Двоє чоловіків провалилися під лід під час риболовлі та потонули на Закарпатті, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4002
Це ж жива ходяча легенда! Доречі, треба подивитись скільки років цьому легендарному торчку.
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72 роки Іггі Попу! А він ще як живий та у кіно знімається. Нещодавно дивилась документальний фільм Джима Джармуша про цю легенду. Вони друзі у житті.
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Навіть на світлинах видно, що крига там "міцна", так...
Сер Чарльз премію не дає (бо однією з умов є унікальність та феєричність, а тут все банально).
Але самовистругування довбограїв він цілком схвалює.

Двоє чоловіків провалилися під лід під час риболовлі та потонули на Закарпатті, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4247
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випили зайвого і поперли рибалити...
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не далеко от берега... - обидно...
остался от них только раскладной стульчик...
а взяли с собой хотя бы пару досок остались бы живы..
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Можна вічно спостерігати за тим, як тореадори корчаться на рогах биків, як ахотнікі відстрілюють одне оного і голодні рибалки релаксують в ополонках, занурившись по шию.
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Естественный круговорот. То рыба кормит рыбаков, то рыбаки рыбу.
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Второе фото - отпад: "Суровые закарпатские рыбаки рыбачат на "живца".
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Тре' було їм новорічний феєрверк туди забульбенити:

Двоє чоловіків провалилися під лід під час риболовлі та потонули на Закарпатті, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6710
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це трагедія для рідних і близьких співчуваю
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Эта трагедия - трагедия системы образования. Не научили учителя на какой лёд идти можно...
Вот если бы клоун сдержал свое обещание - 4000$ педагогам, то охват знаниями из области физики,природоведения и ОБЖ коснулся бы и этих рыбаков.
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В ледяной воде долго продержаца невозможно, смысл вобще было идти на середину там судя по фотке водоём маленький, с берега можно до середины докинуть..
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- Каждый год одна и та же история.
- История одна и та же. А вот люди разные!
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