 Цього року буде капітально відремонтовано невикористовувану будівлю Лук'янівського СІЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж

Про це глава Мін'юсту повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Його вразила відсутність чіткого алгоритму розподілу людей по камерах, вогкість і те, що значна кількість людей, які перебувають у СІЗО, провели там по кілька років.
"Умови у різних будівлях/камерах СІЗО різні. Крім того, камери, які у жалюгідному стані, заповнені повністю. Водночас камери значно кращого рівня часто порожні. Доручив негайно розробити чіткі та зрозумілі правила розміщення ув’язнених", - зазначив він.
Малюська також звернув увагу на необхідність невідкладних заходів для поліпшення вентиляції в будівлях СІЗО, де сирість просто руйнує стіни.
При цьому опалення в СІЗО є, в приміщеннях тепло. "На момент мого приїзду опалювали навіть занедбану і невикористовувану будівлю із розбитими шибками, пошкоджену внаслідок пожежі (отримали вказівку негайно припинити марнування ресурсів). До речі, цього року цю занедбану будівлю плануємо капітально відремонтувати та зробити зразковим об’єктом", - зазначив міністр юстиції.
К примеру, родитель в возрасте из какой-нибудь Одесской области, не на Лукьяновку, а в какой-нибудь Макаровский район, село Прозеленское, с передачей килограмм на 15.
Кацапи влаштували в крисму військово-морський парад. Шапкокрад з Азіровим були присутні як почесні гості.
- Федорович, надо и нам строить свой флот как в рососии. Крейсерьі, есминьі, субмариньі...
- Нет, Яньіч, лучше давай построим комфортабельніе тюрьмьі как в Штатах: спорзальі, сауньі, вай-фай...
- Тюрьмьі? А зачем?- А тьі после вьіборов собираешься на флоте служить?
Но, говорилось, что СИЗО идёт под снос, так зачем нужен ремонт?
Как говорится, не копай яму другому.
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И что дальше? И всё? И после этого никто не будет уволен, и не будет начато разбирательство о коррупции по начальнику этой бадеги? Да это же готовый состав преступления в нормальной стране. Какие после этого факта трубы, какое отопление?
"Вот тєпєрь зажівьом!"
Шухер такой был, шо тачилу за час до металла отдраили и до вечера зашпаклевали!
Через день -- сверкала чёрная конфетка...*)
...суть в том, шо нач. тюрьмы нихто и Волга у него гнилая... -- но есть поговорка: Спреди бабки -- сзади тюрьма.
Блатные чтут...
Щас у Зели в Иванковичах база и хата... -- точняк, на моём участке, навЭрное? -- там больше негде -- ...было дело в Иванковичах, кадысь -- смешно щас вспоминать, как землю покупали и теряли -- проехано -- ...*)