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Все про:Київ (6827) СІЗО (466) Малюська Денис (28)

 Цього року буде капітально відремонтовано невикористовувану будівлю Лук'янівського СІЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж

Міністр юстиції Денис Малюська та його заступник Віталій Василик 19 січня без попередження відвідали Лук'янівське СІЗО.

Про це глава Мін'юсту повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Його вразила відсутність чіткого алгоритму розподілу людей по камерах, вогкість і те, що значна кількість людей, які  перебувають у СІЗО, провели там по кілька років.

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"Умови у різних будівлях/камерах СІЗО різні. Крім того, камери, які у жалюгідному стані, заповнені повністю. Водночас камери значно кращого рівня часто порожні. Доручив негайно розробити чіткі та зрозумілі правила розміщення ув’язнених", - зазначив він.

Малюська також звернув увагу на необхідність невідкладних заходів для поліпшення вентиляції в будівлях СІЗО, де сирість просто руйнує стіни.

При цьому опалення в СІЗО є, в приміщеннях тепло. "На момент мого приїзду опалювали навіть занедбану і невикористовувану будівлю із розбитими шибками, пошкоджену внаслідок пожежі (отримали вказівку негайно припинити марнування ресурсів). До речі, цього року цю занедбану будівлю плануємо капітально відремонтувати та зробити зразковим об’єктом", - зазначив міністр юстиції.

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Цього року буде капітально відремонтовано невикористовувану будівлю Лукянівського СІЗО, - Малюська 01
Цього року буде капітально відремонтовано невикористовувану будівлю Лукянівського СІЗО, - Малюська 02
Цього року буде капітально відремонтовано невикористовувану будівлю Лукянівського СІЗО, - Малюська 03
Цього року буде капітально відремонтовано невикористовувану будівлю Лукянівського СІЗО, - Малюська 04
Цього року буде капітально відремонтовано невикористовувану будівлю Лукянівського СІЗО, - Малюська 05

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Цього року буде капітально відремонтовано невикористовувану будівлю Лукянівського СІЗО, - Малюська 06
Цього року буде капітально відремонтовано невикористовувану будівлю Лукянівського СІЗО, - Малюська 07
Цього року буде капітально відремонтовано невикористовувану будівлю Лукянівського СІЗО, - Малюська 08
Цього року буде капітально відремонтовано невикористовувану будівлю Лукянівського СІЗО, - Малюська 09

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170697
 
 
 Топ коментарі
 
Вечер в хату, часик в радость, чифирок в сладость. Рассудите по понятиям воровским вразрез законам мусорским: вот такое художество на стене на кичмане - не зашквар?

В этом году будет капитально отремонтировано неиспользуемое здание Лукьяновского СИЗО, - Малюська - Цензор.НЕТ 7824
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Потрібно будувати нове СІЗО за межами міста, ремонтувати старе вже немає сенсу! СІЗО мають розташовуватись за межами міст, щоб можна було організувати нормальну охорону та оборону СІЗО при будь яких надзвичайних ситуацій! Ми знаходимось в стані війни! Один ракетний удар по СІЗО і всі арештовані розбіжаться по густонаселеним районам!
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ПЗДЦ. Ты под коксом! Дятел не в курсе, что СИЗО это временный изолятор, до суда? Это не исправительная колония, где уже отбывают наказание. Из СИЗО тебя возят на допросы, очные ставки, в Суд, приезжает адвокат, родственники передают передачи. Какой на#ер за мэжамы!
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Саме тому в СІЗО яке знаходиться за межами міста легше організовувати логістику, бо за містом немає заторів для транспортування арештованих та засуджених для слідчих дій та етапування, за містом легше виділити більшу земельну ділянку щоб організувати кращу охорону, що в свою чергу покращить охорону та оборону СІЗО на випадок будь яких ситуацій! В СІЗО за містом можна краще забезпечити безпеку арештованих та засуджених, краще можна забезпечити лікування засуджених, бо можна розмістити лікарню в середині охороняємого периметра. Військова частина НГУ може розміститись прямо поруч з СІЗО. У випадку втечі арештованих легше організувати пошуки та затримання! Саме за містом рідним арештованих, адвокатам та слідчим легше дістатись до СІЗО по об'їздній дорозі, ніж стояти пів дня в пробках! До речі слідче управління МВС може розміститись поруч з СІЗО, щоб не їздити через все місто допитувати арештованих!
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Ты безнадежно болен на голову. Тебе дураку объяснили, что из СИЗО тебя везут в Суд, или в райотдел, или в прокуратуру----в город!!!! Или ты предлагаешь за город вынести все райотделы, прокуратуры, Суды, ВР, Кабмин.....
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Телеконференція вирішує всі питання і не потрібно нікого нікуди везти! Через телекамеру та монітор арештований приймає участь в будь якому судовому засіданні, навіть не покидаючи СІЗО і тим самим економиться шалена кількість грошей і гарантовано забезпечується безпека арештованого та його адвоката! А суддя може проводити засідання в залі засідань суду маючи стійкий зв'язок з СІЗО через обладнання телеконференції! І все буде автоматично фіксуватись технічними засобами, без додаткових витрат! А економія на відмові від перевезеннях арештованих буде просто космічною!
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Мляяяяяяяяяяяяяяя! Ты безнадежен!!! После того, как тебя дурня заловят опера, с тобой работает следователь, два месяца, потом продлят, потом еще. Все это время к тебе из твоей Полтавы ездят родственники, возят жрачку, деньги адвокату, часами трут с ним по теме. Тебя возят на место преступления, проводят следственные действия, допросы, очные ставки, экспертизы. Раз в неделю ты у следователя, несколько раз у тебя адвокат. Какой нахер телевизор! Потом Суды, пол года, год, и ты сам будешь выть волком, что бы повезли в суд, что бы увидеть сквозь слезы улицу, людей, девочек, родных. Идиоты тупые!
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Для смеха попытайся сделать невозможное! В этом году будет капитально отремонтировано неиспользуемое здание Лукьяновского СИЗО, - Малюська - Цензор.НЕТ 9694
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Зеленський збирається почати репресії?
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Давно пора вынести его за пределы города, а не ремонт делать.
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Особенно, учитывая вчерашнюю статью о скотских условиях там содержания.
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Особенно учитывая возможность наших граждан приехать в другую область с передачей сидельцу))))
К примеру, родитель в возрасте из какой-нибудь Одесской области, не на Лукьяновку, а в какой-нибудь Макаровский район, село Прозеленское, с передачей килограмм на 15.
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Согласен. Это так же учитывать надобно.
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Так что оптимально - около Киевпасса. И этапы отправлять/принимать удобно!
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Почему за городом? На Банковой, ОП, даст коломойский, передел.
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А будівництво для Армії, заморозили.
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Вечер в хату, часик в радость, чифирок в сладость. Рассудите по понятиям воровским вразрез законам мусорским: вот такое художество на стене на кичмане - не зашквар?

В этом году будет капитально отремонтировано неиспользуемое здание Лукьяновского СИЗО, - Малюська - Цензор.НЕТ 7824
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СІЗО відремонтують за рахунок нової зарплати Малюські?
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Петухофф чи як там тебе - чижикофф! Ми й так знаємо що ти олігофрен, не ілюструй цей факт тупими фотошопами. Спам!
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Для тех, кто в танке! Посадив Петра, не надо государству тратиться на ремонт, Петро все сам сделает! В этом году будет капитально отремонтировано неиспользуемое здание Лукьяновского СИЗО, - Малюська - Цензор.НЕТ 9471
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Лучше ЗЕленого оманского Ишака, сразу все еврейство планеты начнет помогать, визгу будет на весь мир. Когда посадили Рабиновича в ИТУ 12 в 1980г, точно так и было, даже по Радио Свобода передачи крутили в поддержку.
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У 2012 почув від кримчанина такий анекдот:
Кацапи влаштували в крисму військово-морський парад. Шапкокрад з Азіровим були присутні як почесні гості.
- Федорович, надо и нам строить свой флот как в рососии. Крейсерьі, есминьі, субмариньі...
- Нет, Яньіч, лучше давай построим комфортабельніе тюрьмьі как в Штатах: спорзальі, сауньі, вай-фай...
- Тюрьмьі? А зачем?- А тьі после вьіборов собираешься на флоте служить?
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"В этом году будет капитально отремонтировано неиспользуемое здание Лукьяновского СИЗО, - Малюська." - кого поселят в отремонтированном здании?
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правильно. на неиспользуемое нет никаих жалоб
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О дебил, если не отапливать помещение трубы лопнут (на днях мороз будет) и зданию наступит уже настоящий габздец.
Но, говорилось, что СИЗО идёт под снос, так зачем нужен ремонт?
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Тому нужон, хто під себе гребе, аж фалди завертаються.
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сделают красивые камеры для свинярчуков и главсвыни
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Гы-гы.
Как говорится, не копай яму другому.
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Что неужели Наёма, Лещенко и Коломойского посадят?!
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Просьба к прорабу - такую маленькую сцену, а сверху так, из лампочек накаливания, красиво, - вечерний квартал 95(по совокупности).
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шконки двуспальные для зекоманды не забудьте...
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Тааак.. надеюсь Президент и команда по традиции будут на открытии, и перережут ленточку. Изнутри.
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Условия в разных зданиях/камерах СИЗО разные. Более того, камеры в плачевном состоянии наполнены полностью, при этом камеры существенно лучшего уровня часто пустые.
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И что дальше? И всё? И после этого никто не будет уволен, и не будет начато разбирательство о коррупции по начальнику этой бадеги? Да это же готовый состав преступления в нормальной стране. Какие после этого факта трубы, какое отопление?
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ТОР-новина, все життя чекав на це і от нарешті. Навіть діджіталізація з таким проривом не зрівняється.
"Вот тєпєрь зажівьом!"
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интересно, что символизирует эта волосатая рука на фоне девочки и облачка?

Цього року буде капітально відремонтовано невикористовувану будівлю Лук'янівського СІЗО, - Малюська - Цензор.НЕТ 9130
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1981 год -- гараж МВД. Красят Волгу начальника тюрьмы -- Деда Лукьяна... ...а она взяла и облезла после покраски...
Шухер такой был, шо тачилу за час до металла отдраили и до вечера зашпаклевали!

Через день -- сверкала чёрная конфетка...*)

...суть в том, шо нач. тюрьмы нихто и Волга у него гнилая... -- но есть поговорка: Спреди бабки -- сзади тюрьма.
Блатные чтут...
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Не знаю чи той чи інший начальник СІЗО збудував собі дачку в Осокорках, через паркан від ділянки мого знайомого. Архітектура дачки і навіть паркану однозначно натякали на "заклад". Ще й вівчарка екс-начальника примудрилася прорили лази під усіма чотирма парканами і крадькома вилізала на сусідські ділянки. І ********* кусати за дупу сусідку, якщо та порпалася у городі.
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Осокорки, Пуща, Труханов... -- когда-то это был и не Киев...*)
Щас у Зели в Иванковичах база и хата... -- точняк, на моём участке, навЭрное? -- там больше негде -- ...было дело в Иванковичах, кадысь -- смешно щас вспоминать, как землю покупали и теряли -- проехано -- ...*)
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Я не цікавлюся де в кого дача. Понаєхалі, блін.
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