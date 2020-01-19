 Фото українських льотчиків і бортпровідників розмістили в готелі в Ірані

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Бориспільської бригади транспортної авіації у фейсбуці.
"На знак шани та пам'яті персонал готелю, із якого наші хлопці та дівчата вирушили у свій останній рейс, розмістив у холі фото загиблого екіпажу з підписом "Наше серце з вами", - сказано в повідомленні.
Літак Іл-76МД Повітряних сил ЗСУ повернувся на базу після того, як доставив на Батьківщину тіла загиблих в Ірані українців.
За словами командира екіпажу полковника Дмитра Мимрикова, завдання було емоційно важким, адже летіти довелося в Іран, який взяв на себе відповідальність за те, що збив український літак.
Але від іранців українські льотчики постійно чули слова співчуття та вибачення за катастрофу.
"Вони повністю визнають провину свого керівництва, своєї країни в цій трагедії", - сказав Мимриков.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Не получается, зрадюкы долбанные?
...есть только миг между прошлым и будущим...
Ради уважения могли бы и на государственном языке Украины а не России.
Andrea Petrychenko, А для них это одно и то же.
А вина в них трохи більша ніж вони розказують. Як вони намились дратувати дядька Сема і потім стріляти з переляку по чому попало, то треба було робити щось одне - або воювати, або в своєму аеропорту гроші заробляти.