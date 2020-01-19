 Місце виступу російських артистів Башарова, Колеснікова й Удовиченко в Запоріжжі обнесли парканом. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ.
"З'явилася огорожа перед ДК "Дніпроспецсталь". Це місце, де мають виступити Башаров та інші", - повідомляє наше джерело із Запоріжжя.
Водночас, як повідомляє місцеве видання 061.ua, Башаров вже передумав їхати в Запоріжжя.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колеснікова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі
Чего ж удивляемся что народ хочет видеть Ларису Удовиченко?
І знаєте що?- Виступить.