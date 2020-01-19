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Все про:Запоріжжя (545) Крим (7066) Росія (14964) артисти (130) Башаров (1)

 Місце виступу російських артистів Башарова, Колеснікова й Удовиченко в Запоріжжі обнесли парканом. ФОТОрепортаж

ДК "Дніпроспецсталь" у Запоріжжі, де планують виступити російські артисти Марат Башаров, Сергій Колесніков і Лариса Удовиченко обнесли по периметру парканом.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"З'явилася огорожа перед ДК "Дніпроспецсталь". Це місце, де мають виступити Башаров та інші", - повідомляє наше джерело із Запоріжжя.

Місце виступу російських артистів Башарова, Колеснікова й Удовиченко в Запоріжжі обнесли парканом 01
Місце виступу російських артистів Башарова, Колеснікова й Удовиченко в Запоріжжі обнесли парканом 02
Місце виступу російських артистів Башарова, Колеснікова й Удовиченко в Запоріжжі обнесли парканом 03
Місце виступу російських артистів Башарова, Колеснікова й Удовиченко в Запоріжжі обнесли парканом 04
Місце виступу російських артистів Башарова, Колеснікова й Удовиченко в Запоріжжі обнесли парканом 05

Водночас, як повідомляє місцеве видання 061.ua, Башаров вже передумав їхати в Запоріжжя.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колеснікова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170679
 
   
 Топ коментарі
 
Лишилось обнести колючим дротом.
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кацапська влада захищає кацапів
нічого дивного
ви зробили це разом
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Это позор для страны и оскарбление тех кто погиб за страну и сейчас погибает.
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Попередня влада.також не дуже боролася з москалями.Москальський бізнес ж добре тут працював,а повинен був бути весь арештований.В нормальних країнах це би зробили.
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Даже в мемах у нас до сих пор великие Совковые фильмы с великими москальскими актёрами...
Чего ж удивляемся что народ хочет видеть Ларису Удовиченко?
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Ларку удовиченку хотят видеть старые совкодрочеры, типо папо шуро зэльцмана. Нах мне этот грьобаный совок вместе с зелекаломойскими?!
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- Так, Маня, планы меняются. Вместо Запорожья поедешь в Сыктывкар.
Місце виступу російських артистів Башарова, Колеснікова й Удовиченко в Запоріжжі обнесли парканом - Цензор.НЕТ 2404
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Кстати, сегодня Вита Семеренко, олимпийская чемпионка 2014, в Рупольдинге давала интервью на русском языке на котором она и общается в жизни. Скромный вопрос - это зрада национальных символов Украины? А то деякі дописувачі волають що Україна там де розмовляють українською, особливий привіт віктору федоровичу, цей знає)
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Для тех, кто не знает как расшифровывается аббревиатура СБУ - Союз Бизнесменов Украины.
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а Игорь Кондратюк почти так и выразился...в посте на "Обозе"...
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Місце виступу кацапських мутантів в Донецьку на цвинтарі.
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а сами эти пид@расы должны выступать в клетке - тогда все будет нормуль
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Ну так естественно. Росияне уже не представляют себе жизнь без заборов по периметру
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Это какое то показательное унижение Украины. русских охраняют полки, как важных царьков, которые нарушают Украинское законодательство и ездят в Крым. Это показывает, что пророссийская банда у власти! им насрать на законы Украины, на достоинство Украинцев, на погибших Украинцев на войне и т.д. Они народ за быдло держат, что в стране типа не демократия и народ тут не главный, а тут тирания, что они дорвались до властного корыта и теперь цари-тираны тут и на всех насрать! История с Януковичем их ничему не научила!
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да...это СН припомнят...однозначно...прогиб под русню им "защитан"..."мир любой ценой"...даже сдачей независимости и суверенитета...?!!!
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ЖЫДОКАЦАПЫ пришли к власти в Украине !!!
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Нет ничего удивительного. Когда зеботы избрали преЗедента, на концерты в праздновании этого события на предприятиях папы КО тут же пригласили ватных кроликов. То есть так было задумано с самого начала.
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Это проверка. Кроме Башарова, который снимался в пропагандистском фильме "72 метра", другие два актёра тоже известны, но у них в Запорожье нет публики - на таких актёров и во времена януковича не ходили.
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они с Зе снимались в продолжении "Служебного романа"...дерьмовая комедийка...в разы хуже гениального оригинала...
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"Вместе с тем в СБУ просят полицию в Запорожской области усилить меры безопасности во время театрального представления с участие Башарова, Колесникова и Удовиченко 19 января из-за "негативного общественного резонанса среди активистов национал (!!!)-патриотических общественных структур Запорожья",- СБУ и Полиция работают на врага а Украинская Армия на фронте их защищает. За кого гибнут Украинские войны? А между тем : "Полиция Британии включила украинский герб в список экстремистских символов".
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РФ использует культурное оружие, чтобы подчинять себе в фанаты Украинцев неосознанных и когда русские становятся лидерами мнений среди какой то фанатской базы, то они завербовывают, и начинают Украинцам вселять свою правду русского мира. Смотрел передачу русскую про культурное оружие. Кто захватит умы при помощи музыки, театра, культуры любой, тот захватит мозги и без оружия и это в разы мощнее оружие, чем горячее оружие!
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марат башаров "однажды" снимался с Зе в одном фильме...неужели президент готов ради этого перейти очередную "красную" линию...?! притомни украинцы думаю должны просто бойкотировать это "сборище" русни...а презу(-) в карму...
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Место выступления российских артистов Башарова, Колесникова и Удовиченко в Запорожье обнесли забором. Всих хто прийде на кАнцЄрт назад випускати не будуть. Всіх совко-кацаподрочерів будуть відправляти на луГАНДОН або на мААЦкву за бажанням...
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Никакая армия вас не сапасёт идиёты. Ваша армия в оккупации. На передовой кацапофашисты, а в тылу хохло - малороссо сепарня....Амия Украины взята в клещи и полностью не боеспособна. В принципе ***** может просто заходить, и всё. В Кремле конечно об этом прекрасно знают.
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І шо ты такое написял, три раза прочитал, так них.я и не понял.Очевидно написяно дипломатическим изыком!
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А шо це за муйня?!! Кому? Набуя? Ви довий*, що ваш 95й квн обнесемо колючим дротом. Ну, суки...
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А какая такая необходимость настала в концертах представителей руцкага мира , что прямо заборы строят ?
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это видимо очередной "маленький " маркер на продвижение в "таёжный " саюз...продолжают "шутить"...идиоты...
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Пішли чутки що Порєчєнков готується виступити в Києві.
І знаєте що?- Виступить.
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