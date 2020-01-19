 Місце виступу російських артистів Башарова, Колеснікова й Удовиченко в Запоріжжі обнесли парканом. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"З'явилася огорожа перед ДК "Дніпроспецсталь". Це місце, де мають виступити Башаров та інші", - повідомляє наше джерело із Запоріжжя.











Водночас, як повідомляє місцеве видання 061.ua, Башаров вже передумав їхати в Запоріжжя.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колеснікова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі