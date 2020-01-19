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 Політика України, За кордоном
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Все про:Велика Британія (1098) символіка (115) екстремізм (45) Азов (188)

 Поліція Британії внесла тризуб у список екстремістських символів. Посольство вимагає видалити. ФОТО

Посольство України у Великій Британії вимагає від контртерористичної поліції вилучити з переліку екстремістської символіки український герб.

Про це в посольстві заявили 19 січня, передає Цензор.НЕТ.

Дипломатична установа звернула увагу на оприлюднений журналістами посібник для вчителів і медиків, де серед прикладів символів праворадикальних рухів вказані і татуювання у вигляді тризуба.

"Додавати тризуб, закріплений в Конституції національний символ і державний герб України в "Інструкцію з протидії екстремізму", який контртерористична поліція видала для вчителів і медичного персоналу - це більш ніж обурливо. Жодні виправдання неприйнятні. Ми вимагаємо видалити тризуб з посібника і вимагаємо офіційних вибачень", - йдеться в заяві посольства.

Поліція Британії внесла тризуб у список екстремістських символів. Посольство вимагає видалити 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдума РФ дозволила демонструвати нацистську свастику

17 січня британське видання Guardian опублікувало перелік екстремістської символіки, складений контртерористичної поліцією Сполученого Королівства. Серед прикладів "праворадикальних символів" можна знайти татуювання у вигляді українського тризуба, а серед переліку угруповань "білих шовеністів" - шеврон українського батальйону "Азов".

Поліція Британії внесла тризуб у список екстремістських символів. Посольство вимагає видалити 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170678
 
   
 Топ коментарі
 
дожились !!!!!!!!!!!!!!!!! Полиция Британии включила трезубец в список экстремистских символов. Посольство требует удалить - Цензор.НЕТ 5249

при Порохе такой хер...ни не было !!!!
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а, петух двухголовый, там есть...?
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Монета Ярослава Мудрого
Полиция Британии включила трезубец в список экстремистских символов. Посольство требует удалить - Цензор.НЕТ 8511
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Хорошо хоть мы живем в самой развитой стране,и наши чиновники неподкупны,и горячо любимы всем прогрессивным человечеством.
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Вот мерзавцы! Поліція Британії внесла тризуб у список екстремістських символів. Посольство вимагає видалити - Цензор.НЕТ 1805 Какая-то консерва путлеровская подсуетилась чтобы конфликт создать!
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Теперь наверно они запретят сервировать столы вилками.
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Ну а если и правда,то меньше надо строем с факерами по улицам бегать.
А то скоро получится,что крухом адни врахи!А мы самэ тэ.
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Это список символов, ни к чему не обязывающий. В чем проблема?
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Адже тепер наш девіз "какая разница." То чому патріотам тюрми, чому в Україні бути українцем стало небезпечно? За що сьогодні в Києві вночі учаснику бойових дій перерізали горло?
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Ча-ча-ча, почему в необязывающем списке нету гриль о двух головах?
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Вот вам и Будапештский меморандум : Украина теперь агрессор а Россия Спаситель Крыма и Донбасса от "украинского фашизма"". Вот такой "справедливый" Мир. Когда Польша с Россией делила УНР, когда был Геноцид украинцев - Голодомор, когда Россия Оккупировала Крым и Донбасс Весь "цивилизованный Мир" боролся против Украинского Народа против "украинского фашизма"...
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" Мир. Когда Польша с Россией делила УНР, когда был Геноцид украинцев - Голодомор, когда Россия Оккупировал

Так всегда.
Сегодня ты делишь с россией УНР завтра кто то делит с россией тебя.
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надеюсь дожить когда фашистскую россию будет делить
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Вот именно - с колорадками действовали реальные террористы-экстремисты. А какие экстремисты действовали под тризубом?
Явно кацапские корни просматриваются в этом списке.
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Даже российские оккупанты не додумались ввести украинский герб в список экстремистских символов
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Оце так союзнички. А парашинську двоголову курку включили до списку ?
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тризуб - прадавній герб УКРАЇНИ-РУСІ викарбуваний на монетах часів правління князя Володимира
тризубець - для москалів
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..мало им еще полония и новичка видать мокшанские палачи завезли..от ослы тупые, ни ума ни памяти... Поліція Британії внесла тризуб у список екстремістських символів. Посольство вимагає видалити - Цензор.НЕТ 8419...
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Ну если трезубец в чистом виде - то как же еще вот флаг Тринидада и Тобаго - тоже экстремистский символ, или например фонтан Нептуна в Гданьске - центральная фигура держит запещенную британской полицией символику !🔱🔱🔱
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МЗС має негайно вручити ноту послу Великобританії.
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Много шума из ничего.
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Що в світі коїться? В англійців, після того як кацапи застосували там отруту "новічьок", дах поїхав? Підкуп, зомбування - методи московії по знищенню світового порядку. А що ми можемо в Україні, якщо у нас голова комітету Ради з зовнішньої політики Олександр Мережко проголосував проти парламентської заяви на підтримку українського військового Віталія Марківа, засудженого в Італії, Конкурсна комісія не виявила у адвоката Януковича Бабікова конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР, преЗЕдент в новорічній промові на весь світ каже, що в Україні вже нема своїх інтересів і цінностей. Повне нівелювання усіх націєцентричних речей та інституцій: від «неважливо якою мовою»до «неважливо яка церква» та «чиїми іменами названі вулиці та пам'ятники». Тотально «ковбасна» плебейська риторика для суспільства без цінностей і самоповаги. На цьому фоні легше торгувати теріторіями України на таємній зустрічі з Сурковим в Омані: ДЖЕРЕЛА У ОФІСІ ПРЕЗИДЕНТА ПІДТВЕРДИЛИ ЗУСТРІЧ ЗЕЛЕНСЬКОГО З СУРКОВИМ У ОМАНІ...
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Як так?

Двоголову курку вже давно треба долучити до екстремістських символів. А Тризуб чим завинив?
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Потому что у *********, ЕСТЬ внешняя политика, а у Украины - НЕТ, с апреля 2019 года! Поліція Британії внесла тризуб у список екстремістських символів. Посольство вимагає видалити - Цензор.НЕТ 4707
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На жаль це гірка правда. Як би боляче це не було визнавати.
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Тобто якщо якийсь турист в Лондоні одягне футболку с тризубцем(а таких наших я бачив в Европі не раз) то він може бути арештований за єкстремізм? тобто державний офіційний символ держави прирівняли до різних неофашістких символів і якось в Мордорі таке саме, совпадение?Поліція Британії внесла тризуб у список екстремістських символів. Посольство вимагає видалити - Цензор.НЕТ 2659
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