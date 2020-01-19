 Поліція Британії внесла тризуб у список екстремістських символів. Посольство вимагає видалити. ФОТО

Про це в посольстві заявили 19 січня, передає Цензор.НЕТ.
Дипломатична установа звернула увагу на оприлюднений журналістами посібник для вчителів і медиків, де серед прикладів символів праворадикальних рухів вказані і татуювання у вигляді тризуба.
"Додавати тризуб, закріплений в Конституції національний символ і державний герб України в "Інструкцію з протидії екстремізму", який контртерористична поліція видала для вчителів і медичного персоналу - це більш ніж обурливо. Жодні виправдання неприйнятні. Ми вимагаємо видалити тризуб з посібника і вимагаємо офіційних вибачень", - йдеться в заяві посольства.
17 січня британське видання Guardian опублікувало перелік екстремістської символіки, складений контртерористичної поліцією Сполученого Королівства. Серед прикладів "праворадикальних символів" можна знайти татуювання у вигляді українського тризуба, а серед переліку угруповань "білих шовеністів" - шеврон українського батальйону "Азов".
А то скоро получится,что крухом адни врахи!А мы самэ тэ.
Так всегда.
Сегодня ты делишь с россией УНР завтра кто то делит с россией тебя.
Явно кацапские корни просматриваются в этом списке.
тризубець - для москалів
Двоголову курку вже давно треба долучити до екстремістських символів. А Тризуб чим завинив?