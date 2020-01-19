EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  15030  101
Матеріали за темою:
Все про:Київ (6823) пияцтво (434) Єршов (2)

 "Він же напідпитку, хіба так можна?" - ексначальника ДАІ Єршова затримано в Києві за п'яну їзду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві за водіння в нетверезому стані затримали полковника міліції, колишнього начальника Державної автомобільної інспекції Олександра Єршова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує паблік PITBULL KIEV, активісти якого нібито помітили, як водій напідпитку сідає за кермо Range Rover біля нічного закладу. Вони викликали поліцію і поїхали за автомобілем.

Активісти стверджують, що манера їзди у автомобіля була неадекватною, а швидкість місцями перевищувала 100 кілометрів на годину (в спальному районі) і створювала аварійні ситуації.

Коли водій помітив, що за ним їде інша машина, він зупинився і вийшов розібратися. Незабаром під'їхали патрульні, які помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння і попросили документи. Після того, як він кілька разів спробував "піти додому", патрульні вирішили його затримати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські врятували п'яного водія із застряглого на колії автомобіля за мить до зіткнення з поїздом. ФОТО

Він же напідпитку, хіба так можна? - ексначальника ДАІ Єршова затримано в Києві за пяну їзду 01
Він же напідпитку, хіба так можна? - ексначальника ДАІ Єршова затримано в Києві за пяну їзду 02
Він же напідпитку, хіба так можна? - ексначальника ДАІ Єршова затримано в Києві за пяну їзду 03
Він же напідпитку, хіба так можна? - ексначальника ДАІ Єршова затримано в Києві за пяну їзду 04

Олександр Єршов, заступник начальника Департаменту ДАІ, був фактичним керівником автоінспекції один місяць в 2015 році.

Єршова звільнили після того, як у нього знайшли незадекларований триповерховий особняк у Києві. Крім того, тоді ж стало відомо, що чоловік подарував доньці на повноліття незадекларований Range Rover.

Він же напідпитку, хіба так можна? - ексначальника ДАІ Єршова затримано в Києві за пяну їзду 05
Він же напідпитку, хіба так можна? - ексначальника ДАІ Єршова затримано в Києві за пяну їзду 06
Він же напідпитку, хіба так можна? - ексначальника ДАІ Єршова затримано в Києві за пяну їзду 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170660
 
   
 Топ коментарі
 
а что разве можно задерживать пьяных гаишников?
 показати весь коментар
 
Уволили за незадекларированное дорогое авто и особняк, а в других нормальных странах сел бы в тюрьму надолго за коррупцию и неуплату налогов.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Нові мусора проти старого мусора...Нове перемогло старе,задавило кількісно...
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору