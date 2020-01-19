 "Він же напідпитку, хіба так можна?" - ексначальника ДАІ Єршова затримано в Києві за п'яну їзду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує паблік PITBULL KIEV, активісти якого нібито помітили, як водій напідпитку сідає за кермо Range Rover біля нічного закладу. Вони викликали поліцію і поїхали за автомобілем.

Активісти стверджують, що манера їзди у автомобіля була неадекватною, а швидкість місцями перевищувала 100 кілометрів на годину (в спальному районі) і створювала аварійні ситуації.

Коли водій помітив, що за ним їде інша машина, він зупинився і вийшов розібратися. Незабаром під'їхали патрульні, які помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння і попросили документи. Після того, як він кілька разів спробував "піти додому", патрульні вирішили його затримати.

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Олександр Єршов, заступник начальника Департаменту ДАІ, був фактичним керівником автоінспекції один місяць в 2015 році.

Єршова звільнили після того, як у нього знайшли незадекларований триповерховий особняк у Києві. Крім того, тоді ж стало відомо, що чоловік подарував доньці на повноліття незадекларований Range Rover.





