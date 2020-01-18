 Житель Харкова прийшов на роботу з гранатою і погрожував її підірвати, - поліція. ФОТОрепортаж

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, подія сталася 17 січня близько 11:50 у приватному підприємстві на вулиці Тваринників у Харкові. 31-річний чоловік зателефонував у поліцію і повідомив, що у нього є граната, яку він має намір підірвати.
Правоохоронці, які прибули за викликом, вилучили у зловмисника небезпечний предмет. З дозволу чоловіка також було проведено огляд його квартири, де поліцейські вилучили ще понад 400 боєприпасів. Як пояснив затриманий, набої і гранату він привіз у 2014 році із зони проведення ООС, де служив у складі бригади і зберігав їх за місцем проживання. Мету свого вчинку чоловік пояснити не зміг.
Вилучене направлено на дослідження.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. За санкціями статей чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі. Він затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
"Как пояснил задержанный, патроны и гранату он привез в 2014 году из зоны проведения ООС, где служил в составе бригады и хранил их по месту жительства." Источник: https://censor.net.ua/p3170646
бухгалтерия... все мирно работают...вдруг открывается дверь и врывается взлохмаченный мужчина...окинул всё безумным взглядом и так же стремительно вышел...
- это кто? - спрашивает новенькая
- та не обращай внимание...это наш компьютерщик... опять что-то посеял..
- а чего ж он так врывается...перепугаться ж можно
- я тебя умоляю... этот мирный... вот у нас тут охранник был...столько горячих точек прошел...так он прежде чем войти, всегда сначала бросал гранату
Непонятно - кто и какого хера пропустил Ф-1 в шмотках?
Ну нахера тебе граната, дебил ты хренов??
А що таке вогнепальна зброя?
Вам в побуті треба електродрель, шуруповерт, лобзик, болгарка, перфоратор?
Акмс, Арка чи помпова рушниця - це те ж саме.
Звичайний інструмент.