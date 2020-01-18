EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Суспільство
  1810  49
Все про:Дніпропетровськ (1246) пам'ять (650) донецький аеропорт (110) Ян Осока (919)

 Пам'ять захисників Донецького аеропорту вшанували в Дніпрі. ФОТОрепортаж

У музеї АТО Дніпра 18 січня вшановували пам'ять "кіборгів" - військовослужбовців Збройних сил України, які упродовж 242 днів тримали оборону Донецького аеропорту імені Сергія Прокоф'єва.

Про це йдеться в матеріалі видання Інформатор, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У ніч із 21 на 22 січня 2015 року, після того, як термінали і вежу управління польотами було повністю знищено, закінчилася оборона Донецького аеропорту. Кожен боєць, який хоча б кілька днів провів там, запам'ятає це на все життя. Будь-яка хвилина могла стати останньою. І так 242 дні. Безперервно.

Саме п'ять років тому від невпинних ворожих обстрілів впала диспетчерська вежа. Багато хто здогадувався, що з цієї дати починається зворотний відлік оборони ДАПу, але українські воїни не відступили. Саме того дня і народилася фраза: "Люди витримали, не витримав бетон", - наголошується в матеріалі видання.

Дивіться також: "3 постріли - 3 російські танки, з їхніх люків вилетів сніп вогню", - танкіст Анатолій Скрицький про бій на Путилівському мосту 18 січня 2015 року. ВIДЕО

Память захисників Донецького аеропорту вшанували в Дніпрі 01
Память захисників Донецького аеропорту вшанували в Дніпрі 02
Память захисників Донецького аеропорту вшанували в Дніпрі 03
Память захисників Донецького аеропорту вшанували в Дніпрі 04
Память захисників Донецького аеропорту вшанували в Дніпрі 05

Читайте також: "Кіборги" довели: ми не віддамо жодного клаптика української землі, - Зеленський

Память захисників Донецького аеропорту вшанували в Дніпрі 06
Память захисників Донецького аеропорту вшанували в Дніпрі 07
Память захисників Донецького аеропорту вшанували в Дніпрі 08
Память захисників Донецького аеропорту вшанували в Дніпрі 09
Память захисників Донецького аеропорту вшанували в Дніпрі 10

Дивіться також: На згадку про загиблих у ДАПі воїнів обіцяю стояти в Раді до кінця, - "кіборг" Костенко (Гром). ФОТО

Память захисників Донецького аеропорту вшанували в Дніпрі 11
Память захисників Донецького аеропорту вшанували в Дніпрі 12
Память захисників Донецького аеропорту вшанували в Дніпрі 13
Память захисників Донецького аеропорту вшанували в Дніпрі 14
Память захисників Донецького аеропорту вшанували в Дніпрі 15

Дивіться також: Стояло завдання не евакуювати, а відбити донецький аеропорт. Але це був квиток в один кінець, - легендарний кіборг Олег Кузьміних. ВIДЕО

Память захисників Донецького аеропорту вшанували в Дніпрі 16

Нагадаємо, бої за Донецький аеропорт тривали з вересня 2014 року до 22 січня 2015-го і стали одними з найзапекліших у війні на сході України. Бої розгорнулися між українськими військами та бійцями добровольчих формувань з одного боку і силами проросійських збройних угруповань і окупаційних військ з іншого за контроль над Донецьким міжнародним аеропортом.

Після бою 26 травня 2014 року все літо в аеропорту не відбувалося значних сутичок, проте з вересня того ж року почалися важкі бої.

Українські військові утримували старий і новий термінали аеропорту, опорним пунктом українських сил було селище Піски. Через нього захисникам аеропорту поставляли провізію і боєприпаси, через нього відбувалася ротація бійців. У цьому ж селищі було розгорнуто артилерію вогневої підтримки. Проросійські сили атакували аеропорт із прилеглого Київського району Донецька, з території монастиря на півдні і с. Спартак на сході.

Дивіться також: "Влучання підтверджую": український снайпер ліквідував російського окупанта в районі ДАП. ВIДЕО

Проросійські сили здійснювали систематичні штурми терміналів, займаючи нові позиції, втрачаючи їх і знову готуючи штурми. Унаслідок боїв руйнувалася інфраструктура аеропорту: в грудні 2014 року було значно пошкоджено старий термінал, 13 січня 2015-го остаточно впала диспетчерська вежа, яку утримували українські бійці. У новому терміналі бої відбувались за різні поверхи. На фінальних етапах битви українські військові утримували перший поверх, а підвал і верхні поверхи контролювалися супротивником.

20 січня 2015 року проросійські сили підірвали новий термінал, бетонні перекриття та стеля в багатьох секціях обвалилися, поховавши під собою українських захисників. 22 січня 2015-го вцілілі захисники вийшли з терміналу, проте багато поранених і контужених українських бійців потрапили в полон. Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні.

За час боїв українська армія побудувала оборону, створивши лінію укріплень навколо злітної смуги по периметру навколишніх сіл - у Пісках, Водяному, Опитному, біля вентиляційного стовбура шахти "Бутівка".

Бої за Донецький аеропорт стали символом незламності і бойового духу українського війська, а захисників терміналів почали називати "кіборгами".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170643
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Память защитников Донецкого аэропорта почтили в Днепре - Цензор.НЕТ 6968Дмитро Корчинський разом з Marat Rafikovych та 27 іншими особами.
22 хв ·

#Війна

Всі 8 військослужбовців ( в тому числі кілька офіцерів ) сьогодні поранені в зоні відведення Золотому.
Ворог безкарно обстрілює наші території .
Минулого року коли ми обороняли наші позиції в районі Золотого за цей період було 2 поранених бійців.
Головнокомандувач дав наказ відступати коли втрати несли вороги.
Тепер втрати несемо ми .
Україна в цьому році має там вже 16 поранених захисників, 2 героя загинули.

Память защитников Донецкого аэропорта почтили в Днепре - Цензор.НЕТ 1528
 показати весь коментар
 
 
Це допоки Філатов мер, то там бійців вшановують.
Потім швидко забудеться... тобто нові зроблять все, щоб забулось. І настав мир з рашкою.
 показати весь коментар
 
 
Во время Дебальцево в больницу Мечникова поступило очень много раненых, обратились к жителям Днепра прийти утром сдать кровь. На утро, в рабочий день, пришло несколько тысяч, весь двор больницы был заполнен людьми. Даже совсем пожилые старушки и старички пришли. Все зависит от людей, граждане Украины они или равнодушное быдло.
 показати весь коментар
 
 
Ринат, бойці сложили голові не за Порошенко..Они - герои и память им навека!
 показати весь коментар
 
я думаю тут не місце для дискусій.. просто пом'янемо хлопців
 показати весь коментар
 
 
Чувак, заранее пишеться через одну літеру н.
 показати весь коментар
 
Я кацапську мову не дуже розумію. Вибачте.
 показати весь коментар
 
не треба перед удмурдським тарганом вибачатися.. не личить козаку
 показати весь коментар
 
 
Шо там, у вас в Підроградє? На Нєве льод уже стал?
 показати весь коментар
 
Как быстро ты переобулся...уже и русский не понимаешь, прожив всю свою жизнь на ДаМбасе...новую методичку получил?...
 показати весь коментар
 
Ти бандерівець?
Україна. Армія. Віра. Мова.
Так? Ні ?
 показати весь коментар
 
Так Україна для тебе Віра. Армія. Мова. Бандера.
Чи Захарченко, Моторола, «Однокласснікі», «Вконтактє»?
 показати весь коментар
 
 
Вибачаюсь за втручання - заради справедливості, щодо пункту "віра" людина може бути іншої віри, атеїстом, агностиком... але при цьому бути українцем та патріотом.
Щодо інших трьох пунктів - тут без варіантів.
 показати весь коментар
 
 
Та то такий же «українець», як і Мікіла Яновічь Азіров….
 показати весь коментар
 
хиба можна на цій темі наживатися? май совість
 показати весь коментар
 
Я не блюзнірствую , але здається що дебальцевський котел теж був організований . Це стратегічна залізнична розв"язка . Без цього вузла неможливо вивезти з донбасу нічого . Вивозили порожніми камази " гумконвоїв " , бо вивезти обладнання підприємств , станочне обладнання , можливо тільки залізницею ... .
 показати весь коментар
 
хлопців пом'яни.. решта неважливо.. вони не винні в політичних негараздах
 показати весь коментар
 
Їх смерть на совісті Путіна і Россіі.
 показати весь коментар
 
Так.
Це була частина наступальної операції Россії, з метою зламати опір українців.
 показати весь коментар
 
Не думаю , що всі так просто Забудуть. Смерть своїх Побратимів , не думаю , що забудуть хто Накликав цю Біду на нашу Землю, Та не про це . Вшануймо тіх які Захищали і продовжують захищати рідну землю.Ті що Говорили Можем повторить ,- Повторили і Руки в Крові , незнаю , зможуть вони її Змити.Слава Україні.
 показати весь коментар
 
 
Просто запалимо свічку за тих ,хто віддав життя за Україну!!!Слава Украине ,Героям Слава!
 показати весь коментар
 
 
Когда: Погибших нет, только раненые. Это хуже -- потому что раненым больно! -- иногда, аж жить не хочется...
Я б за раненых строже карал.
 показати весь коментар
 
 
В Іловайському коридорі русскіє добивали поранених...
 показати весь коментар
 
 
Якраз нещодавно передивився оцей фільм - той випадок, коли пораненому краще було б загинути, аніж вижити...
 показати весь коментар
 
 
Янелох высрался на защитников Украины, предал их! Отдав земли политые кровью. Эта трусливая тварь не достойна быть Украинцем. Янелоха в отставку!!! Выборы!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору