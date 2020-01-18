 Ветеран АТО Сергій Шевченко потребує допомоги на курс хіміотерапії. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Костянтина Федорова, в 45 років у колишнього бійця виявили гостру лімфобластну лейкемію.
Грошей, які він наразі зібрав, вистачило на половину курсу. Лікування припиняти не можна, а для завершення курсу потрібно ще 120 тис. грн. Зазначається, що станом на 16 січня зібрали 50 тисяч.
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Сергій Шевченко в 2014-му пішов добровольцем в АТО. У районі Савур-Могили його підрозділ першим дав бій регулярним частинам РФ, що вдерлися в серпні 2014 року. Ворог зазнав втрат. Це затримало його просування вглиб.
Після 2014-го було ще кілька ротацій у район Маріуполя. Потім повернувся до мирного життя, працював, тримав невелике господарство.
Добрі люди допоможуть, з Божою поміччю одужає.
Ні. То і питайте тепер нову владу.
А новая власть, по крайней мере, не выдвигает таких лозунгов.
When these false prophets call Him friend?
Why is He silent? Is He blind?
Are we abandoned in the end?
Let the sword of reason shine
Let us be free of prayer and shrine
God's face is hidden, turned away
He never has a word to say