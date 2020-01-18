 Ветеран АТО Сергій Шевченко потребує допомоги на курс хіміотерапії. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Костянтина Федорова, в 45 років у колишнього бійця виявили гостру лімфобластну лейкемію.

Грошей, які він наразі зібрав, вистачило на половину курсу. Лікування припиняти не можна, а для завершення курсу потрібно ще 120 тис. грн. Зазначається, що станом на 16 січня зібрали 50 тисяч.

Картка "Приватбанку": 5168 7427 0201 4501

Дивіться також: Ветеран Саленко ("Альпініст") встав з інвалідного візка і вчиться ходити. ВIДЕО

Сергій Шевченко в 2014-му пішов добровольцем в АТО. У районі Савур-Могили його підрозділ першим дав бій регулярним частинам РФ, що вдерлися в серпні 2014 року. Ворог зазнав втрат. Це затримало його просування вглиб.

Після 2014-го було ще кілька ротацій у район Маріуполя. Потім повернувся до мирного життя, працював, тримав невелике господарство.

Дивіться також: До Києва прилетів новий борт із важко пораненими воїнами, потрібна донорська кров і ліки, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж







Дивіться також: Пораненому воїну Сергію Булгакову завдяки допомозі українців встановили очний імплант: він уже вдома і звикає до мирного життя, - волонтер Танцюра. ФОТО