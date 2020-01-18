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Все про:ветерани (450) допомога (971) рак (44) лікування (293)

 Ветеран АТО Сергій Шевченко потребує допомоги на курс хіміотерапії. ФОТО

Ветеран АТО Сергій Шевченко, позивний Шева, отримує курс лікування в Обласній лікарні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Костянтина Федорова, в 45 років у колишнього бійця виявили гостру лімфобластну лейкемію.

Грошей, які він наразі зібрав, вистачило на половину курсу. Лікування припиняти не можна, а для завершення курсу потрібно ще 120 тис. грн. Зазначається, що станом на 16 січня зібрали 50 тисяч.

Картка "Приватбанку": 5168 7427 0201 4501

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Сергій Шевченко в 2014-му пішов добровольцем в АТО. У районі Савур-Могили його підрозділ першим дав бій регулярним частинам РФ, що вдерлися в серпні 2014 року. Ворог зазнав втрат. Це затримало його просування вглиб.

Після 2014-го було ще кілька ротацій у район Маріуполя. Потім повернувся до мирного життя, працював, тримав невелике господарство.

Ветеран АТО Сергій Шевченко потребує допомоги на курс хіміотерапії 01

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Ветеран АТО Сергій Шевченко потребує допомоги на курс хіміотерапії 02
Ветеран АТО Сергій Шевченко потребує допомоги на курс хіміотерапії 03
Ветеран АТО Сергій Шевченко потребує допомоги на курс хіміотерапії 04

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170641
 
 
 Топ коментарі
 
Де беруться ті хвороби...
Добрі люди допоможуть, з Божою поміччю одужає.
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Скорейшего выздоровления герою!
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Де беруться ті хвороби...
Добрі люди допоможуть, з Божою поміччю одужає.
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ГДЕ ГОСУДАРСТВО ? ГДЕ СВЫНЯ МАЛЬДИВСКАЯ С ТОМОСОМ И КАТЕРАМИ , ГДЕ ФОНД ГОПНИКА АХМЕТОВА ?
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Слишь ты чмо опущеное смотри что бы тебя за такой базар не прикопали в посадке закрыватель диванный...
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Я, конечно, извиняюсь, но лозунг армия-мова-вира, вроде бы, не он придумал. Как гласит англйиская народная мудрость, practice what you preach.
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А ви обрали той лозунг ?
Ні. То і питайте тепер нову владу.
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Смысл было выбирать лозунг, т.е. слова? За которыми ничего не стояло? Было пять лет, чтобы воплотить этот лозунг. Результат - налицо.
А новая власть, по крайней мере, не выдвигает таких лозунгов.
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ГДЕ ГОСУДАРСТВО ? ГДЕ ЯНЕЛОХ ОМАНСКИЙ С ПУСТОЙ ГОЛОВОЙ, ГДЕ ФОНД ГОПНИКА КОЛОМОЙСКОГО ?
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Где я Живу ? Чтобы Воину шкребли по сусекам . ?
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нема Бога.. або Motörhead - God Was Never On Your Side і тра слухати
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це сумна пісня... автор співав перед власною смертю..
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сильная песня .я не знал .спасибо
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If God is wise, why is He still
When these false prophets call Him friend?
Why is He silent? Is He blind?
Are we abandoned in the end?
Let the sword of reason shine
Let us be free of prayer and shrine
God's face is hidden, turned away
He never has a word to say
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Химиотерапия есть в Краматорске,в онкоцентре
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Хочу видеть здесь Ляшко , бабу юлю , медвейчука , ахметова , бойко , Свыню , и остольное одоробло.
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А от меня маленький перевод . Выздоравлюй хлопче .
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Всі люди піддаються хворобам, і ніхто від цього не застрахований. Багато говорять про Реформу, ті , що Прийшли , Пів року говорили , що попередники винуваті ,- Людині необхідна допомога уже Зараз.Бажаю Вилікуватись і забути про все Як страшний сон.
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від такого не виліковуються, курси хіміотерапії, а потім період ремісії і через певний термін перевірка і за аналізами знову хімія. Це при сприятливому перебігу. Навіть при цьому це бомба на все життя і невідомо коли вона вибухне. Можу побажати тільки удачі.
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Где министерство ветеранов !!!!!Падлюки все !!А сами ветераны что молчат Каждый хочет урвать себе !!!СТЫДОБА !!!
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Отправьте человеку любую сумму,подарите ему надежду!
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