 Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 72-ї ОМБр Ігорем Хімічуком відбудеться на Житомирщині. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розпочнеться захід 20 січня об 11:00 за адресою: Чуднів, вул. Героїв АТО, 35.
Ігор Ігорович Хімічук народився 7 червня 1990 року. Служив старшим солдатом, водієм відділення забезпечення 72-ї окремої механізованої бригади (відряджений у зону ООС із посади водія відділення забезпечення Чуднівського РВК Житомирської області). Загинув 16 січня близько 14:00 у районі селища Новозванівка Попаснянського району Луганської області від смертельного кульового поранення, заподіяного снайпером найманців РФ.
У нього залишилися мати, дві сестри, дружина і маленький син.
Мир твоїй душі.. Царство Небесне...
Родным и близким искренние соболезнования.
"Візьми мати піску жменю,
посій його на каменю,
вставай рано з зіроньками,
вмивай пісок слізоньками,
як той пісок зі сліз зійде,
тоді син твій з війська прийде.
Нема з піску нема сходу,
нема сина із походу,
нема піску вода змила,
нема сина куля взяла".
Україна або смерть!