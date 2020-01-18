 Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 72-ї ОМБр Ігорем Хімічуком відбудеться на Житомирщині. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розпочнеться захід 20 січня об 11:00 за адресою: Чуднів, вул. Героїв АТО, 35.

Ігор Ігорович Хімічук народився 7 червня 1990 року. Служив старшим солдатом, водієм відділення забезпечення 72-ї окремої механізованої бригади (відряджений у зону ООС із посади водія відділення забезпечення Чуднівського РВК Житомирської області). Загинув 16 січня близько 14:00 у районі селища Новозванівка Попаснянського району Луганської області від смертельного кульового поранення, заподіяного снайпером найманців РФ.

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У нього залишилися мати, дві сестри, дружина і маленький син.

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