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 Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 72-ї ОМБр Ігорем Хімічуком відбудеться на Житомирщині. ФОТО

У понеділок, 20 січня, в місті Чуднів Житомирської області почнеться церемонія прощання з Ігорем Хімічуком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розпочнеться захід 20 січня об 11:00 за адресою: Чуднів, вул. Героїв АТО, 35.

Ігор Ігорович Хімічук народився 7 червня 1990 року. Служив старшим солдатом, водієм відділення забезпечення 72-ї окремої механізованої бригади (відряджений у зону ООС із посади водія відділення забезпечення Чуднівського РВК Житомирської області). Загинув 16 січня близько 14:00 у районі селища Новозванівка Попаснянського району Луганської області від смертельного кульового поранення, заподіяного снайпером найманців РФ.

Дивіться також: Загиблого на Донбасі українського воїна Сергія Дичека поховали в Хмельницькій області. ФОТОрепортаж

У нього залишилися мати, дві сестри, дружина і маленький син.

Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 72-ї ОМБр Ігорем Хімічуком відбудеться на Житомирщині 01

Дивіться також: З воїном 93-ї ОМБр Сергієм Рацуном, який загинув у зоні ООС 5 січня, попрощалися на Хмельниччині. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170636
 
 
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Спи спокійно, Воїне...
Мир твоїй душі.. Царство Небесне...
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Путін їбашит наш народ,а то непрозуміння його вітає.І хто тут дурний?...
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С чего ты взял что кто то дурной? Предатели могут действовать вполне осознанно и хитро. Единственно кто дурной то уж точно не хутин и не кловун, а 73% нарита. Это да, эти реально тупые, тут без вопросов.
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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А вот и новости о реальных потерях ВСУ подоспели, а не штабные ЗЕпобрехеньки про "ихтамнетов"
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Вечная и светлая память Игорю.......Пусть покоится с миром........
Родным и близким искренние соболезнования.
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За шо ненавижу порохоботов ? Они даже в трауре " срут " . Слава герою ! Земля пухом !
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В каком таком трауре ЗЕбил? По версии ЗЕштаба никаких потерь нет. Откуда траур? Ты что не веришь ЗЕкоманде?? Говорят же тебе - потерь нет.
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Каждую неделю Украина хоронит своих героев только главнокомандующий он же президент засунул свой язык в одно место ни слова об обстрелах ни слова о памяти погибших то оманы то корпративы а вообще честно он вообще не нужен просто пешка безвольная и безмолвная
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Хвала, честь і вічна слава Українському воїну.

"Візьми мати піску жменю,
посій його на каменю,
вставай рано з зіроньками,
вмивай пісок слізоньками,
як той пісок зі сліз зійде,
тоді син твій з війська прийде.

Нема з піску нема сходу,
нема сина із походу,
нема піску вода змила,
нема сина куля взяла".

Україна або смерть!
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