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Все про:діти (1789) Зеленський (4174) подарунок (28) Донбас (13001)

 Зеленський похвалився пряником від дітей Донбасу. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський показав подарунок, який йому надіслали діти з прифронтового селища в Донецькій області.

Фото подарунка глава держави опублікував у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав подарунок від дітей з українського Нью-Йорка. Так досі називають прифронтове селище Новгородське Донецької області. Цей пряник у формі України - доказ того, що місцеві дітлахи знають: наша країна цілісна, неподільна і єдина", - написав Зеленський.

Зеленський похвалився пряником від дітей Донбасу 01
Зеленський похвалився пряником від дітей Донбасу 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170627
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, а для діток президент зіграє
Зеленский похвастался пряником от детей Донбасса - Цензор.НЕТ 8446
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а детки в курсе что Нелоху все равно в форме чего будет пряник . в форме Украины или в форме России . ему все равно "какая разница "
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есть хорошие женские лапти для приема на высшем уровне
нада кому?
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Конфетки - бараночки в ход пошли... **** мацковская.
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Згадаймо своє дитинство і запитаймо себе - хто з нас добровільно дарував дорослим пряники?..Ніхто...Тому пожаліймо донецьких дітей,яких на свята приїхав пограбувати президент...Хоч на один пряник - але все одно втіха...І це не жарти,це - стиль життя,який ми ще в повній мірі відчуємо...
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***
- владимирилич...там вам ходоки из новосибирска рыбу в корзине принесли
- да? и сколько ж они бедные топали ?
- десять суток... на перекладных
- это в такую то жару... да десять суток.. да с рыбой ... даа....
а давай-ка, наверное, эту рыбу... ее детям что ли отдадим...им нужнее
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