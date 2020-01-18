 Зеленський похвалився пряником від дітей Донбасу. ФОТО

Фото подарунка глава держави опублікував у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Отримав подарунок від дітей з українського Нью-Йорка. Так досі називають прифронтове селище Новгородське Донецької області. Цей пряник у формі України - доказ того, що місцеві дітлахи знають: наша країна цілісна, неподільна і єдина", - написав Зеленський.
нада кому?
- владимирилич...там вам ходоки из новосибирска рыбу в корзине принесли
- да? и сколько ж они бедные топали ?
- десять суток... на перекладных
- это в такую то жару... да десять суток.. да с рыбой ... даа....
а давай-ка, наверное, эту рыбу... ее детям что ли отдадим...им нужнее