 Зеленський похвалився пряником від дітей Донбасу. ФОТО

Фото подарунка глава держави опублікував у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав подарунок від дітей з українського Нью-Йорка. Так досі називають прифронтове селище Новгородське Донецької області. Цей пряник у формі України - доказ того, що місцеві дітлахи знають: наша країна цілісна, неподільна і єдина", - написав Зеленський.





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