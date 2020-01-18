 П'яний дебошир вдарив в обличчя поліцейського в столичному метро. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника управління поліції в метрополітені Михайла Ніконова.
"Старший сержант поліції, який ніс службу із гарантування публічної безпеки і порядку, у вестибюлі станції метро виявив двох громадян з явними ознаками сп'яніння. Правоохоронець пояснив чоловікам, що користуватися послугами метрополітену у такому стані заборонено і запропонував скористатися іншим видом транспорту. На зауваження поліцейського чоловіки почали агресивно поводитися, висловлюватися нецензурною лайкою, погрожувати, а потім один з них вдарив правоохоронця в обличчя. Поліцейський, застосувавши заходи фізичного впливу та спеціальні засоби, затримав зловмисника на місці та викликав слідчо-оперативну групу для документування події", - сказав Михайло Ніконов.