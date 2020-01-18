 П'яний дебошир вдарив в обличчя поліцейського в столичному метро. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника управління поліції в метрополітені Михайла Ніконова.

"Старший сержант поліції, який ніс службу із гарантування публічної безпеки і порядку, у вестибюлі станції метро виявив двох громадян з явними ознаками сп'яніння. Правоохоронець пояснив чоловікам, що користуватися послугами метрополітену у такому стані заборонено і запропонував скористатися іншим видом транспорту. На зауваження поліцейського чоловіки почали агресивно поводитися, висловлюватися нецензурною лайкою, погрожувати, а потім один з них вдарив правоохоронця в обличчя. Поліцейський, застосувавши заходи фізичного впливу та спеціальні засоби, затримав зловмисника на місці та викликав слідчо-оперативну групу для документування події", - сказав Михайло Ніконов.

44-річного правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі управління поліції у метрополітені ГУНП у м. Києві уже повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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