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 Події, Київські новини
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Все про:Метрополітен (405) напад (695) Нацполіція (8836)

 П'яний дебошир вдарив в обличчя поліцейського в столичному метро. ФОТО

На станції "Контрактова площа" чоловік в стані алкогольного сп'яніння не захотів виконувати прохання поліцейського покинути метро і замість цього напав на нього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника управління поліції в метрополітені Михайла Ніконова.

"Старший сержант поліції, який ніс службу із гарантування публічної безпеки і порядку, у вестибюлі станції метро виявив двох громадян з явними ознаками сп'яніння. Правоохоронець пояснив чоловікам, що користуватися послугами метрополітену у такому стані заборонено і запропонував скористатися іншим видом транспорту. На зауваження поліцейського чоловіки почали агресивно поводитися, висловлюватися нецензурною лайкою, погрожувати, а потім один з них вдарив правоохоронця в обличчя. Поліцейський, застосувавши заходи фізичного впливу та спеціальні засоби, затримав зловмисника на місці та викликав слідчо-оперативну групу для документування події", - сказав Михайло Ніконов.

Пяний дебошир вдарив в обличчя поліцейського в столичному метро 01

44-річного правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі управління поліції у метрополітені ГУНП у м. Києві уже повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік встромив викрутку в обличчя дільничному, - поліція Київщини

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170622
 
 
 Топ коментарі
 
Он ещё сидит ? Я себе представляю что бы с ним было , если бы он ударит полицейского в Дании . Мне один человек раскатывал , как он в Копенгагене был пьяным и толкнул полицейского в груд . Так полиция его так молотила , что он в трусы наделал .
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Бухонул-сиди дома и не ищи приключений на жопу!Или на такси едь,чтоб не вонять своим перегаром из перекошенного ебала на людей
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пятерик мотанет или условник дадут?
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там паравозом приш'ють на червонєц строгача
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музчіни напевно зебіли-таких відпустять ще й вибачення попросять
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В зависимости от того чего правонарушитель хотел от этого махача с копом...если дурку на копа гнал по пьяне- то откупится!А если хотел спрятаться на зону(есть такая мода у урок бить показательно копа...что бы сидеть по уважаемой статье),то года через три,по досрочке выйдет!!!
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Может мотанет, а может через месяц его "задержат", как суперкиллера, по какому-нить нашумевшему висяку.
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Он ещё сидит ? Я себе представляю что бы с ним было , если бы он ударит полицейского в Дании . Мне один человек раскатывал , как он в Копенгагене был пьяным и толкнул полицейского в груд . Так полиция его так молотила , что он в трусы наделал .
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так в Дании кроме полицейских никто по улицам не ходит..
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В смысле надо было для начала найти толпу полицейских в Дании, что в обычной обстановке весьма затруднительно, так что твоему приятелю надо было ещё залезть в толпу полицейских на каком нибудь общественном мероприятии или митинге.
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Ты что куришь, что такой бред несёшь? В полицейском участке нет полицейских ?
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так твой кореш зашел в участок и толкнул полицейского?
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Обязательно заходить на участок ? Полиция задержанных сама туда не привозить ? И ещё , патрулирование города , делают в составе 2- х полицейских , это как минимум , а вечером особенно в пятницу и субботу патрулируют и на бусах по 8 или даже больше человек . 8 полицейских это уже толпа или ещё нет ? Или от 50 , тогда толпа ?
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В Дании на полицейских нет вообще а если появляются то сразу получают по сусалам .
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встретить там мусора этот как трехногую балерину на лестничной клетке)
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Дурак думкою богат ? В Дании есть полицейские и на каждом углу , просто такие как ты этого не могут понят , что много полицейских патрулирует город по гражданскому . Много ездят машин гражданских с полицейскими . Машина как машина , едет как все , но когда нужно , она превращается в полицейскую машину. Меня самого раз уже 10 менты останавливали на гражданской машине и без формы полицейской .
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Ось тут і різниця між нами...У нас копи вже на третьому разі тягнуть тебе у відділок,горлаючи що ти п"яний і підняв на них руку...Хоча часто бува якраз навпаки...
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и толпа полицейских превысила пределы мер, необходимых для задержания лица? Их всех судили потом?
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Вот это чел для "статистики" .....ребята полицейские по 10....рискуя жизнью и общаясь с ублюдками разных мастей....а культура менагеры по 500 тыш.....
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Кто разрешал пьяному полицейскому трогать и оскорблять людей ,он шо имел экспертизу которая подтвердила опьянение ,а вдруг человек перенёс инсульт и ему просто плохо ,короче ,мусора гнать поганой метлой и под суд . Пьяный дебошир ударил в лицо полицейского в столичном метро - Цензор.НЕТ 5766
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Бухонул-сиди дома и не ищи приключений на жопу!Или на такси едь,чтоб не вонять своим перегаром из перекошенного ***** на людей
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Ежели привести полную (секретную?) статистику ударов от полиции и ответок задержанных нею - победителем на ринге будет доблестная полиция.
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Пристрелить пьянь на фиг! Развели ***₽тво! ( Замах на життя поліцейського повинен каратись обов'язково , як у всіх цивілізованих країнах)
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одно уточнение .... хотим что бы как в цивилизованных странах защиту полицейского ? Я не против ,но я и не против что бы наших ментов-полицейских лишали пенсий,выслуги,работы ... за не полицейские дела... как вымагательство ,крышевания,пьянки,... как гулять так и отвечать
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вотэтановасть.. у палицейского есть лицо
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Пацана не увольте , Он не виноват , что сделал замечание , Он в этом раскаялся Уже и больше не будит.
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Если он герой АТО, то извиняться и отпустят.
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Милиционер, хаха! ну вата ватная, мусоров нужно бить, что бы место не забывали.
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