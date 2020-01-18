 Вісім підпільних гральних залів припинили роботу за минулу добу, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За результатами проведених заходів вилучено 127 одиниць грального обладнання, зокрема 105 одиниць комп’ютерного обладнання, 8 гральних автоматів та 14 одиниць іншого обладнання, вартість якого, за попередніми даними, становить 400 тисяч гривень.

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Треба зазначити, що про діяльність одного з гральних закладів, функціонування якого було припинено на території Київської області, повідомили громадяни на урядову "гарячу" лінію.