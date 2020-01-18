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Все про:гральний бізнес (128) Нацполіція (8836)

 Вісім підпільних гральних залів припинили роботу за минулу добу, - Нацполіція. ФОТО

За минулу добу поліцейські закрили вісім підпільних інтерактивних клубів: по одному в Полтавській, Запорізькій, Закарпатській та Харківській областях, а також по два в м. Дніпро та Київській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За результатами проведених заходів вилучено 127 одиниць грального обладнання, зокрема 105 одиниць комп’ютерного обладнання, 8 гральних автоматів та 14 одиниць іншого обладнання, вартість якого, за попередніми даними, становить 400 тисяч гривень.

Вісім підпільних гральних залів припинили роботу за минулу добу, - Нацполіція 01

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Треба зазначити, що про діяльність одного з гральних закладів, функціонування якого було припинено на території Київської області, повідомили громадяни на урядову "гарячу" лінію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170616
 
 
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Питання, а чому при попередній владі не було цього?
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Так до Авакова це питання й став. Чому він раніше не зробив цього.
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Ти чудово розумієш, що я мав на увазі...
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И сильно они закрыты?))) Как работали, так и работают)))
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Уже легалізували. Тепер ці лохотрони працюватимуть цілком офіційно...
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95-й квартал а не борьба с нелегальным игорным бизнесом.
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Ну закрыли и закрыли....а количество случаев воровства и гопстопа возрасло!!!!Может полиции на это лучще обратить внимание?!
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В тебе помилка. Треба писати не "закрыли и закрыли", а "закрили, завтра відкрили". Вісім підпільних гральних залів припинили роботу за минулу добу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3222
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