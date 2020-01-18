 Поліція в Києві припинила роботу нелегального "дитсадка", де в антисанітарії утримували 11 дітей. ФОТОрепортаж

Про це повідомили в столичній поліції, передає Цензор.НЕТ.
Підпільний дитячий садок відкрили в приватному будинку на вулиці Достоєвського Подільського району.
Поліцейські звернули увагу на будинок після анонімного дзвінка. На вулиці виявили 11 дітей і чоловіка. Побачивши поліцейських, він відразу завів дітей в будинок і від спілкування відмовився.
У будинку поліцейські виявили ще двох жінок, які не мали жодного відношення до дітей.
"Перебування дітей в цьому приміщенні становить для них небезпеку – недотримання санітарно-гігієнічних вимог, відсутність відповідної пожежної безпеки, невідповідність норм харчування", - розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко
Малолітніх дітей було передано батькам.
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Батьки не зверталися нікуди, за допомогою або зі скаргою. Тому проблема не вирішувалася.
А ризикувати життям власних дітей, то вже взагалі не мати клепки в голові
на прогулянках бранці, своїми дітячими криками та сміхом вони розхітували нервну систему сусідів а більш за все травмівало їх, що власники дітячих застінків отримували за свою "чорну справу" гроші