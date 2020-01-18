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 Поліція в Києві припинила роботу нелегального "дитсадка", де в антисанітарії утримували 11 дітей. ФОТОрепортаж

У Києві функціонував приватний дитячий садок, де в неналежних умовах перебували 11 дошкільнят.

Про це повідомили в столичній поліції, передає Цензор.НЕТ.

Підпільний дитячий садок відкрили в приватному будинку на вулиці Достоєвського Подільського району.

Поліцейські звернули увагу на будинок після анонімного дзвінка. На вулиці виявили 11 дітей і чоловіка. Побачивши поліцейських, він відразу завів дітей в будинок і від спілкування відмовився.

У будинку поліцейські виявили ще двох жінок, які не мали жодного відношення до дітей.

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Поліція в Києві припинила роботу нелегального дитсадка, де в антисанітарії утримували 11 дітей 01
Поліція в Києві припинила роботу нелегального дитсадка, де в антисанітарії утримували 11 дітей 02
Поліція в Києві припинила роботу нелегального дитсадка, де в антисанітарії утримували 11 дітей 03
Поліція в Києві припинила роботу нелегального дитсадка, де в антисанітарії утримували 11 дітей 04
Поліція в Києві припинила роботу нелегального дитсадка, де в антисанітарії утримували 11 дітей 05

"Перебування дітей в цьому приміщенні становить для них небезпеку – недотримання санітарно-гігієнічних вимог, відсутність відповідної пожежної безпеки, невідповідність норм харчування", - розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко

 Малолітніх дітей було передано батькам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170598
 
 
 Топ коментарі
 
мусора хотели поживиться, но у детей не было денег ...
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подонки мусорские, мрази и ублюдки, добрались
до детей, где детсады, мрази ?
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нормальная домашняя обстановка...
муссорам делать нечего...
если бы детям там было бы плохо, то родители их бы туда не отдали...
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думаю ответ ясен, государство Украина под управлением подонков ..
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Официальный детсад, ребенок ходит 4-5 раз в месяц, остальное время болеет и так вся группа из 17 человек, правда 7 уже перевелись в другие детсадики.
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У тупых родителей дети всегда долго болеют. антибиотики - наше всьо!.
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Всі не розуміють причини цієї проблеми . Чому діти ходять в нелегальний дитячий садочок , а тому що в державний садочок неможливо дочекатись місця. Місць немає , або є то таких , що до них потрібно добиратись більше години . Це дві години щодня вкраденого вашого і дитячого часу . А на роботу ходити потрібно . Та ж сама історія зі школою . Потрібно дозволити приватні дитячі садки , якщо держава не може , або не хоче вирішити цю проблему. Приватники побудують маленькі садочки , будуть вкладати туди свої кошти , харчування там набагато краще буде . І не потрібно дотацій . Періодичні неупереджені перевірки . І проблема буде поступово буде знята.
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Приватні дитячі садочки та школи вже дозволені дуже давно. І дпвно успішно працюють.
Батьки не зверталися нікуди, за допомогою або зі скаргою. Тому проблема не вирішувалася.
А ризикувати життям власних дітей, то вже взагалі не мати клепки в голові
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бдітеєльні сусіди виявили злочинну групіровку де з 8:00 до 19:00 насильницким шляхом утримували 11 дітей, катуючи їх молочними кашами та денним сном в перервах між вивчанням азбуки та іграми.
на прогулянках бранці, своїми дітячими криками та сміхом вони розхітували нервну систему сусідів а більш за все травмівало їх, що власники дітячих застінків отримували за свою "чорну справу" гроші
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После прихватизации либерастами государственных детских садов еще сроки давности не прошли. Если бы беспокоились про детей, то подняли бы старые дела. А так аваковская палиция беспокоится как ювенальную юстицию в массы впихнуть по заказу все тех же либерастических хозяев, которые детские сады воровали.
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