EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  12878  130
Матеріали за темою:
Все про:Гончарук_Олексій (522) Малюська Денис (28)

 Міністр юстиції Малюська підтримав Гончарука з-під столу: Навіть якщо помиратиму, звільнятиму тих, хто саботує роботу. ФОТО

Міністр юстиції Денис Малюська назвав прем'єра Олексія Гончарука найкращим в історії України.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Навіть якщо помиратиму (не те що перебуватиму у статусі в.о ), однак рука дотягнеться підписати наказ про звільнення того, хто почне саботувати або працювати упівсили, очікуючи можливої зміни керівництва)", - сказав він в пості, прикріпивши дивне фото.

Міністр юстиції Малюська підтримав Гончарука з-під столу: Навіть якщо помиратиму, звільнятиму тих, хто саботує роботу 01

Малюська підкреслив, що підтримує Гончарука, назвавши його найкращим прем'єром в історії України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підсумок наради президента з прем'єром: тупого попросили звільнити ще тупіших, - "слуга народу" Дубінський

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.

Міністр юстиції Малюська підтримав Гончарука з-під столу: Навіть якщо помиратиму, звільнятиму тих, хто саботує роботу 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170596
 
 
 Топ коментарі
 
Их всех надо на освидетельствование в псих медкомиссию. Где их понабирали? В дуракдоме день открытых дверей был. они разбежались и осели на Грушевскго?!
 показати весь коментар
 
Жалкие клоуны. Уже даже не смешно.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
всі,хто мають особняк чи землю -приватизовують землю.
ТОбто мають справу неодноразово з держгеокадастром..

А При Пану Порошенко ПОСТМАЙДАННИЙ ДЕГЕНЕРАТ МІНІСТР ЮСТИЦІЇ ПЕТРЕНКО (НФ) СТВОРИВ СХЕМУ.Одну з багатьох..
що ти не можеш ліквідувати самобуд на неприватизованій землі,і навпаки,не приватизуєш при наявності самобуду(нехай і 20 річного).
Так,можеш отримати через суд Рішення..
АЛЕ ВОНО НЕ ЗОБОВЯЗУЄ МІСЬКУ РАДУ.
А "позитивне рішення" через міськвиконком і міськраду(Більшість у Садового) -3000 доларів.
 показати весь коментар
 
добре.. з податковою я погарячкував.. Ви можливо краще знаєте...
 показати весь коментар
 
ВІКІ :

У Верховній Раді зареєстрований проект постанови про звільнення П. Д. Петренка з посади Міністра юстиції[17]. Автор проекту в пояснювальній записці вказує на суттєві недоліки Закону «Про очищення влади», що активно просувається міністром; його «некомпетентність або недбалість» у ситуації з висновком Венеціанської комісії.
Громадська рада при Мін'юсті висловила недовіру Павлу Петренку у зв'язку з його небажанням комунікувати з Громрадою та незадовільним виконанням обов'язків[18].
Громадські активісти, юристи, оглядачі, а також окремі чиновники звинувачують Петренка у покриванні корупції та концентрації корупційних потоків, імітації реформ, широкому непотизмі, непрофесіоналізмі, популізмі, відсутності позитивних законодавчих напрацювань[19][20][21][22].
Один з «грузинських реформаторів», Джамбул *********, був змушений звільнитися з Міністерства юстиції через незгоду з саботажем реальних реформ керівництвом цього відомства[23][24].
Павлу Петренку довелося виправдовуватися, коли його помітили в ресторані з мультимільйонером Олегом Бахматюком, який мав на той час проблеми з арештами майна[25][26].
Асоціація розвитку суддівського самоврядування України випустила заяву з засудженням «низького рівня професійних знань, неетичної поведінки, політичної упередженості, посягання на незалежність суду» зі сторони міністра[16].
Нацагентство з питань запобігання корупції винесло П. Петренку припис про порушення вимог закону щодо етичної поведінки, конфлікту інтересів та інших порушень[27].

Журналістське розслідування антикорупційної програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» виявило, що міністр юстиції Павло Петренко підписав наказ, який допомагає нівелювати основний доказ НАБУ у «справі Мартиненка». Таким доказом є висновки експертів. На підставі наказу Мінюст отримав право ініціювати рецензування експертиз, і передав їх на рецензію експертам, імовірно пов'язаним з Мартиненком - однопартійцем Петренка. Рецензії виявилися негативними[28].
 показати весь коментар
 
Одесский губернатор считает, что администрацию портов в Украине контролирует глава МВД Арсен Аваков, а это «договорняк с Арсением Яценюком».
Кроме того, Саакашвили раскритиковал главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.
«У Романа Насирова, главы Государственной фискальной службы, есть начальник - министр финансов Александр Данилюк. Он говорит, что Насиров - бандит, открыто говорит, кричит прямо. Так чего же его не снимет? Потому что его [Данилюка] тоже снимут в ту же минуту. Кто снимет? Хомутынник. Контролирует всю фискальную систему в Украине некий Виталий Хомутынник [экс-регионал, депутат, лидер партии Відродження]. Депутаты, премьеры, министры - никто ничего не решает, а решает все Хомутынник. Так, может, мы Конституцию перепишем? Так и запишем там: у нас нет ни президента, ни премьера, а есть Хомутынник. Этот Хомутынник держит у себя, как Кощей в яйце, душу правительства. Может в любой момент ее разбить, и Гройсман полетит вообще. Этот гордиев узел надо разрубить», - отметил он.
Саакашвили подчеркнул, что в Украине надо ликвидировать «феномен Хомутынника».
«Не может больше продолжаться этот феномен Хомутынника. Не может Хомутынник держать в заложниках всю страну. У нас что было? При премьере Яценюке было теневое правительство, группа олигархов, которые все контролировали. Сейчас то же самое. Опять Хомутынник, Ангерт, еще какие‑то фамилии называются. Реально - не Кличко, не Порошенко, не Саакашвили, а другие люди. С этим надо заканчивать», - резюмировал глава Одесской области.https://40ka.info/?p=tdrlbizwxxgd&paged=177#
 показати весь коментар
 
Павел, извините, я была сыта этими сплетнями и истериками Михо целых 5 лет. Может пора уже вспомнить, что скоро год новой власти. И спросить наконец, если все так, то где результат работы. Почему не привлечены/не посажены.
 показати весь коментар
 
 
Еще раз спрошу....... при чем тут Порошенко к Кабмину в целом и к министру по квоте Народного фронта в частности? Ну а эта ссылка про не этичное поведение на фоне нынешних скандалов даже улыбнула как-то.
 показати весь коментар
 
 
У ПЕРЕДЧУТТІ ВЕЛИКОГО БАБЛА (ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗЕМЛІ)
13:0702.09.2019

Хомутиннік очолив інвестфонд Cascade


Народний депутат Верховної Ради VIII скликання, співголова депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік повідомив, що займатиметься громадською діяльністю і бізнесом, а також очолив інвестиційний фонд Cascade.
"Закінчився важливий етап у моєму житті як політика. Далі я займатимуся громадською діяльністю і бізнесом... очолю інвестиційний фонд Cascade", - написав Хомутиннік на своїй сторінці у Facebook.
 показати весь коментар
 
 
Порохоботи, ну чого ви такі злі? Бубочку через відвідини Оману і зустріч з представниками мордору дістаєте. Хай підняли і не дали "зеленій команді" насолодитись "пристойними" зарплатами і преміями. Міністра судочинства гнобите. 73%, мабуть, подобається. Їм прикольно. Вони за ці шоу і голосували
 показати весь коментар
 
 
Вот что получается, когда малюська пытается включиться в 95-й квартал:

Міністр юстиції Малюська підтримав Гончарука з-під столу: Навіть якщо помиратиму, звільнятиму тих, хто саботує роботу - Цензор.НЕТ 7857

Жванецкий недоделанный...
 показати весь коментар
 
 
Ну, тут уж, конечно, терпение Прохора Петровича лопнуло, и он вскричал: "Да что ж это такое? Вывести его вон, черти б меня взяли!" А тот, вообразите, улыбнулся и говорит: "Черти чтоб взяли? А что ж, это можно!" И, трах, я не успела вскрикнуть, смотрю: нету этого с кошачьей мордой и си... сидит... костюм... Геее! - распялив совершенно потерявший всякие очертания рот, завыла Анна Ричардовна. Подавившись рыданием, она перевела дух, но понесла что-то уж совсем несообразное:
- И пишет, пишет, пишет! С ума сойти! По телефону говорит! Костюм! Все разбежались, как зайцы!

Ось тільки тут не порожній спіджак за столом, а рука без усього іншого... Але теж моторошний булгаківський пердімонокль
 показати весь коментар
 
 
Цьому молюску з такою клешнею тільки під Володимирський собор милостиню просити, якщо він жаліється про малу зарплатню.
 показати весь коментар
 
 
Так не увольнять надо, а садить, а чиновник, украл, взял взятку, саботировал и опа... его уволили... так он уже сп#издил столько что ему на вся жизнь хватит, а его просто уволили... е#баный фарс...
 показати весь коментар
 
 
Малюська подчеркнул, что поддерживает Гончарука, назвав его лучшим премьером в истории Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3170596 Гы!!чёт заскромничал молюська!!гончар лулчий из лучших!!и они возле него лучшие из возможных лучших!!(гончар ,,пропиарился"а теперь все кому не лень на нём пиарятся.(хорошая чуйка у этих,,слуг"а по факту ,,на круговую поруку"смахивает вернее очевидно и факт) сценарий как бы и не плох и роли играют но!!одно но!!в финале боюсь печалька будет.
 показати весь коментар
 
 
Вспомнился старый анекдот.

Брежнев читает по бумажке речь перед рабочими.

Товарыщ-щи, дефицит определённых видов продукции требует от нас прылагать дополнительные ус-силия с тем, чтобы...
Голос из толпы:
- Будем работать по двенадцать часов в сутки!
- ...Более того, в отдельных районах наблюдается дефицит основных продуктов питания, поэтому...
Голос из толпы:
- Будем работать по шестнадцать часов в сутки!
- ... Кроме того, мы не должны забывать о необходимости помогать братским странам...
Голос из толпы:
- Будем работать по двадцать четыре часа в сутки!
Тут Брежнев даже прослезился:
- Какой инициативный товарищ! Товарищ, скажите, где вы работаете?
- В крематории, Леонид Ильич!
 показати весь коментар
 
 
Этот молюська, боится что его после работы в минюсте нигде не возьмут на работу в приличную корпорацию. КОНЕЧНО, наворотили за 5 месяцев такого, что на голову не натянешь! ХА, примьер- лучший в истории, ХА,ХА!!!!
 показати весь коментар
 
Зє!******* - це як швецька сім'я, тільки всі ЛГБТ
 показати весь коментар
 
Еще никто в мире не выигрывал войну против журналистов, - мнение
18.01.2020, 14:30 • 192 • 0

Власть, которая работает на благо народа, уважает журналистов и видит их своими союзниками. Власть, которая не собирается делать ничего хорошего для своей страны, боится журналистов и нападает на них.
Владимир Бородянский представил законопроект о дезинформации. Для точности его лучше было бы назвать законопроект о запрете на профессию журналиста.
Читайте также: Верховна Рада відхилила законопроєкт про створення Бюро фінрозслідувань
Пройдемся коротко по основным пунктам.
- Создается офис уполномоченного по вопросам информации. Его назначает Кабмин.
- Создается журналистская ассоциация, единственная в стране структура, которая может выдать или забрать пресс-карту профессионального журналиста. Из кого создается ассоциация: ОО "Национальная ассоциация медиа", Ассоциация "Индустриальный телевизионный комитет", Украинская Ассоциация медиа-бизнеса, АТ "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", ОО "Комиссия по журналисткой этике", Национальный союз журналистов Украины, предприятия, которые входят в систему госиновещания.
- За дезинформацию предусмотрено наказание: штрафы до 2 тысяч минимальных зарплат и тюрьма до семи лет.
- СМИ должны будут получать "Индекс доверия".
Читайте также: Законопроєкт змін до Конституції щодо децентралізації зняли з розгляду
То есть, по сути, что мы имеем. Государство в лице уполномоченного берет, например, расследование, рассказывающее о воровстве в оборонке, называет это дезинформацией, которая является угрозой национальной безопасности, и требует снять и извиниться, а в противном случае, наш самый честный суд в мире штрафует журналистов на 400 тысяч долларов или сажает в тюрьму на 7 лет. Странно, что Порошенко не додумался до этого гениального законопроекта, Денис Бигус мог бы уже второй год за решеткой отбывать, а Петр Алексеевич, скорее всего, - второй президентский срок на Банковой.
Журналистов делят на два сорта. Те, которые согласились соответствовать всем требованиям и критериям, инициированной государством Ассоциации, и получили пресс-карту "профессионального журналиста", и на тех, кто туда вступать не хочет, считая, что журналистика - свободная профессия.
Знак качества для СМИ в виде "Индекса доверия" даже обсуждать не хочу. Очень комсомольскими значками и галстуками пахнет…
Одно радует, пока, судя по всему, процедуры в документе выписаны очень туманно, что позволит цепляться за юридическую казуистику и не выполнять драконовские нормы.
Обсуждать и улучшать законопроект министерство предлагает журналистам чуть больше месяца. После этого - в Раду.
Читайте также: Похоже, миллионы украинцев так и не поняли, какая беда пришла в страну под "ширмой" молодых "зеленых" политиков - политолог
У меня есть один совет народным депутатам - если вы не хотите быстро и навсегда "прославиться", не голосуйте за этот документ. Даже сегодня существуют такие пятна для репутации, которые невозможно вывести. Поверьте, слава тех, кто кнопкодавил за законы 16 января, покажется междусобойчиком на лавочке по сравнению с тем, какую долю журналисткой "любви" получат проголосовавшие за инициативу Бородянского. Уверена, что даже в нашем разрозненном журналистском сообществе, есть темы, которые объединят практически всех. Хотя бы из чувства самосохранения.
Вместо того, чтобы способствовать созданию рынка рекламы, который позволит качественной независимой неолигархической журналистике занять доминирующее место в стране, власть пытается сделать подконтрольными все СМИ.
Ну и аксиома. Власть, которая работает на благо народа, уважает журналистов и видит их своими союзниками. Власть, которая не собирается делать ничего хорошего для своей страны, боится журналистов и нападает на них.
Я не знаю ни одну власть ни в одной стране мира, которая бы, объявив войну журналистам, выиграла ее.
Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і YouTube

Олеся БАЦМАН
 показати весь коментар
 
Хочет уйти. Но не знает как. Вот и импровизирует: часть ушла, а часть пока осталась. Выглядя идиотом целым уйти намного проще.
 показати весь коментар
 
не известно куда будет тянутся рука при смерти и не будут ли мозги думать-"нахрена такое языком наговорил, и то что наговорил языком,призвало паралич рук и ног- теперь ни писать, ни покушать руками не могу???
 показати весь коментар
 
 
На стене не хватает портрета любимого начальника
Міністр юстиції Малюська підтримав Гончарука з-під столу: Навіть якщо помиратиму, звільнятиму тих, хто саботує роботу - Цензор.НЕТ 5334
 показати весь коментар
 
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstrana.ua%2Fimg%2Fforall%2Fu%2F0%2F10%2FEDSeiSbXUAAee5V.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fstrana.ua%2Farticles%2Fprivate-life%2F223992-kak-vyhljadel-odin-iz-zavidnykh-zhenikhov-kabmina-do-naznachenija.html&docid=RoXgasvWfNQQ7M&tbnid=we2qRMO5kGU5dM%3A&vet=10ahUKEwiSzLSrzY3nAhXjAxAIHRt7AYsQMwhBKAAwAA..i&w=720&h=920&client=firefox-b-ab&bih=889&biw=1280&q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5&ved=0ahUKEwiSzLSrzY3nAhXjAxAIHRt7AYsQMwhBKAAwAA&iact=mrc&uact=8
 показати весь коментар
 
"Даже если буду умирать..."

а можно без "если" Міністр юстиції Малюська підтримав Гончарука з-під столу: Навіть якщо помиратиму, звільнятиму тих, хто саботує роботу - Цензор.НЕТ 1417
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору