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 Іноземні студенти влаштували протест через смерть шестикурсниці медуніверситету в Тернополі - вимагають лібералізації умов навчання. ФОТОрепортаж

Іноземні студенти Тернопільського медичного університету ім. І. Горбачевського 17 січня влаштували протест у зв'язку зі смертю шестикурсниці вишу Бадмус Ололаде Рафіат, яка наклала на себе руки 15 січня. Вони вважають причиною смерті 24-річної студентки з Гани занадто суворі умови навчання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Місцевий сайт "Терміново"

У руках у кількох дівчат були плакати з написом "DR. Badmus is dead because of TDMU" ("Доктор Бадмус мертва через ТДМУ"). Дівчина не склала іспит із педіатрії з третьої, тобто останньої спроби, і її подали ​​на відрахування з вишу.

У зв'язку зі смертю дівчини іноземні студенти вимагали пом'якшення умов навчання, зменшення кількості запитань і кількості членів комісії на іспитах, пом'якшення вимог до студентів, можливості складати іспит більше трьох разів. Крім того, студенти вимагали звільнити декана факультету.

"Також ми хочемо, щоб студентів не відраховували з шостого курсу, тому що вони вже дуже багато провчилися", - заявив представник Всеукраїнської асоціації студентів Гани в Україні Кайзер Кодуах.

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Ректор медуніверситету Михайло Корда висловив готовність зустрітися з лідерами протесту та обговорити всі їхні проблеми. Заявив, що відкритий для кожного студента, просить писати йому на електронну пошту та обіцяє, що жоден лист не залишиться без відповіді. Ректор готовий вдосконалювали правила і положення університету, якщо тільки це не суперечитиме закону України.

Ректор обіцяв у рамках закону, правил навчання та положень університету допомогти п'ятьом іноземним студентам, які теж не склали іспит і мають бути відраховані. Вони зможуть або перевестися в інший університет, або отримають шанс перескласти іспит.

Іноземні студенти влаштували протест через смерть шестикурсниці медуніверситету в Тернополі - вимагають лібералізації умов навчання 01
Іноземні студенти влаштували протест через смерть шестикурсниці медуніверситету в Тернополі - вимагають лібералізації умов навчання 02
Іноземні студенти влаштували протест через смерть шестикурсниці медуніверситету в Тернополі - вимагають лібералізації умов навчання 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170580
 
 
 Топ коментарі
 
За либерализацией обращайтесь в Либерию. Там помогут.
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Не очень понятно. Все как-то учатся, а этим загорелым особые условия подавай?
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Есть и хорошие новости:
Есть информация, что в ходе наступательных действий асадитов в районе Идлиба у России 4-х 200-х. - "Злой одессит"

Иностранные студенты устроили протест из-за смерти шестикурсницы медуниверситета в Тернополе - требуют либерализации условий обучения - Цензор.НЕТ 134
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Не очень понятно. Все как-то учатся, а этим загорелым особые условия подавай?
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Чому б і ні ? Це в деякій мірі спинить зростання кількості населення в Африці й Азії.
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У них средний IQ 70. Им всё тяжело, легко только наркотой торговать. Іноземні студенти влаштували протест через смерть шестикурсниці медуніверситету в Тернополі - вимагають лібералізації умов навчання - Цензор.НЕТ 4790
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Та и не говори, совсем оборзели! Решили раз они деньги платят, то их учить должны, а не взятки за экзамены вымогать.

BBC News Украина. 12 ноября 2018 "Убирают, красят и дают бутылку за вскрытие: истории студентов-медиков."
"Студентка 5-го курса Тернопольского медуниверситета Оксана больше всего в вузе критикует качество обучения, которое, по ее словам, часто заключается в том, чтобы просто "переписать текст из книги в тетрадь".

Также девушку возмущает отношение преподавателей, которые называют студентов конкурентами и даже могут отказываться преподавать. Так было с предметом "Топографическая анатомия".
"На клинических кафедрах нам говорили: "Вы наши будущие конкуренты - мы вас учить не будем. На предмете "Детская хирургия" мы просто сидели в кабинете. Даже без преподавателя", - рассказывает студентка.
На "Судебной медицине" преподаватель опаздывает на лекции, а после этого час критикует Минздрав, дает политические комментарии, а "студенты вынуждены это слушать".
"Вместо того, чтобы поднять уровень обучения, дать знания, мы зазубриваем тесты КРОК, чтобы хорошо их сдать. Университет ориентируется не на хороших врачей, а на хорошие результаты этих экзаменов", - критикует учебу Оксана.
Анатомическое вскрытие студенты последний раз видели еще на первом курсе, но "если преподавателю заплатить и принести бутылку, то он поведет на вскрытие". Оксана утверждает, что в ее вузе "распространены взятки", и есть "много студентов, которые просто платят, не зная ничего".
Пропущенные занятия можно отработать весьма нестандартным способом. Чтобы закрыть пропуск по теме "Патология сердца", надо принести на кафедру "Физиологии" клей, скотч или пачку бумаги.
"Помогает только самообразование. Надо постоянно просить, чтобы помогли, показали, научили", - говорит студентка."
Там и про другие медицинские ВУЗы не менее интересно, особенно ответы администрации Іноземні студенти влаштували протест через смерть шестикурсниці медуніверситету в Тернополі - вимагають лібералізації умов навчання - Цензор.НЕТ 1524 https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-46177776
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А как раз против всего этого они не выступают. У них совсем другие претензии.
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Это тебе сейчас на ЦН с ссылкой на какой то сайт написали, что у них "другие требования". Я не даром подчеркнул ответы администрации в статье. А во что превратил Запорожан одесский медин знаю не по наслышке. А также знаю, не по наслышке, почему молодые врачи и выпускники с постсовкового пространства, в том числе и украинские, не могут сдать Approbation и вынуждены идти доучиваться в немецкие университеты, что бы работать по специальности. А вот у "совковых" выпускников этой проблемы не было. Многие сейчас уже заведуют клиниками и отделениями. Approbation они сдавали с первого раза.
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За либерализацией обращайтесь в Либерию. Там помогут.
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глубокая мысль... по свободе нужно будет обдумать...
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Яка то ліберилізація ?! Пригорілі взагалі ох........їли !
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Охреневшие... "Требую отменить физику в школе!" ( Ну не любила я её... Кое-как на 4 вы шкрябала, чуть не облезла пока сдала экзамен..) Недоучки из джунглей будут деканов снимать?
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Завдяки нашим інтернаціональним керівникам- "доучкам" ми вже живемо гірше,ніж у тих "джунглях".Прикро...
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ну да чел 6 лет проучился, всю дорогу успешно сдавал экзамены а тут с 3х раз не сдала. подозрительно както подванивает банальным вымогательством
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скорее наоборот - 5 лет держали и доили бабло, а на шестой спросили за знания (типа выпуск, стыдно дебилам корочки давать - угробят кучу народа), хотя отправить домой надо бы было с первого-второго курса, но - бабло побеждает, экономическая составляющая так сказать. типа как кацапский газ - понятно к чему все приведет, но на пару лет "погулять" отдельным недальновидным личностям хватит.
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Її тягли 5 років, бо кількість ставок в універі залежить від кількості студентів. А на 6 році (або в магістратурі у звичайному ВУЗІ) кількість ставок уже ролі на наступний рік не гратиме, тому й оцінили її, як положено, за нормативами навчальної програми. Тим більше тричі не здати - треба бути, ну, м'яко кажучи, трішки неадекватним. Зазвичай третій раз (здача при комісії) завжди поцес досить лояльний, і якщо є хоч якась іскра знань - ставлять трояк "щоб тобі соромно було", подають заявку на диплом і арріведерчі. А тут, ну явно щось не так із розумінням матеріалу. Ректора жаль, прокуратура затягає. Іще одне, не подобається переводьтеся в Оксворд, Йель, Сорбону і там влаштуйте протест. Думаю, десь за пару годин всі були б депортовані із забороною в'їзду років на 5.
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Есть и хорошие новости:
Есть информация, что в ходе наступательных действий асадитов в районе Идлиба у России 4-х 200-х. - "Злой одессит"

Иностранные студенты устроили протест из-за смерти шестикурсницы медуниверситета в Тернополе - требуют либерализации условий обучения - Цензор.НЕТ 134
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Мало, нужно что б штук 400 кацапов зашкварили
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Шо за чунга-чанги? Учиться не хотят? Таким только дай слабину, сразу на голову сядут.
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вони не сядуть, бо вихідці з цих країн піддаються асиміляції
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Тобто, пригорілі хочуть щоб їх не відчисляли з ВУЗу навіть, якшо вони не вчаться і не здали екзамени... Ще такого не видів !
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Для ганців як лікарів достатньо вміти лікувати дизентерію і малярію, та накладати шину на зламаний хвіст.
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Так може взагалі просто дипломи видавати, без навчання і без екзаменів?
А по темі- якщо не можеш бухати, гуляти і одночасно вчитися- то вибирай щось одне.
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І це в бандерівському, фашистському Тернополі стільки пригорілих студентів вчиться ! Иностранные студенты устроили протест из-за смерти шестикурсницы медуниверситета в Тернополе - требуют либерализации условий обучения - Цензор.НЕТ 8692
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Так багато, і на вулицях їх багато, я вже навіть не дивуюсь коли їх бачу
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Дочка учится в Германии ..Там за три года учебы с её курса отчислили 2/3 студентов...И так с каждого набора примерно! Учиться жуть как тяжело!
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так эти макаки там и не станут учиться) после отчисления все стоят с поясами а-ля Гуччи на Мон Мантре в Париже....
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дык там и образование бесплатное, кажется еще и с приличными доплатами. ведь немцам нужно качество, а дураков затусить на все время учебы не сильно нужно... а у нас отчислять платников низзя - деньги потеряют, на что университет и преподов содержать?
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Вот поэтому наши дипломы и не признаются в мире....
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все-таки пока признаются. но вот после пары десятка лет таких "выпусков" и парочки потужных "реформ" - таки да, все скорее всего накроется медным тазом.
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У нас відраховували. Причому викладачка після першого тесту сказала тим, хто лишився, що на цей предмет набрали забагато студентів (навчання платне), то вона мусить зробити ще один тест, який програмою не передбачений, щоб відсіяти зайвих і лишити оптимальну кількість в групі.
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Шостий курс,майбутні лікарі.Це ж треба зовсім уже дубом бути,щоб з третього разу не здати екзамен.Як же вони людей лікувати будуть.Яку їм лібералізацію?Ставити екзамени автоматом на перед,чи диплом вже на першому курсі видавати?
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Невідомо як насправді виглядає ситуація. У нас і викладачі хабарники, і лікарі хабарники. А лікарі-викладачі ще ті суки. Може бути, що завалили. Іноземні студенти влаштували протест через смерть шестикурсниці медуніверситету в Тернополі - вимагають лібералізації умов навчання - Цензор.НЕТ 4524
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Непонятно, они за знаниями приехали или за "шаровыми" оценками? Девочку жаль конечно, это не стоит жизни, видать возвращение было проблематично по такой теме.
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В университетах Европы и США куда более либеральные условия.
Вот туда пускай и поступают.
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Почитаешь коменты и поймёшь, почему некоторые не выдерживают таких условий.
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а нельзя как-то организовать продажу украинских дипломов африканцам, если они хотят, чтобы все было попроще? )
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пусть в штаты едут-там и попроще и подешевле.....)
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они еще любят на расизм пенять, когда орут на улицах)))
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Какие все быстрые на расправу.
Никто не знает, почему не сдала, но сразу вешают всех собак на труп бедной девочки - ау!
А на костёр никого послать не хотите? Дровишки подкладывать?!
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мають мати шанс здавати стільки скільки хочуть, це гроші в бюджет університету. Ректор мудак Иностранные студенты устроили протест из-за смерти шестикурсницы медуниверситета в Тернополе - требуют либерализации условий обучения - Цензор.НЕТ 3727
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ну а потом эти чучмеки своих будут лечить как вуду завещали.... понятно что деканат на них косит бабло и они вправе требовать от коррумпированных чинуш че шош, но все же... go home)
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какое такое смягчение экзаменов в медицинском заведении? И шо потом выпускники "шаманы" ?
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Як то ше вони за расизм не викрикають... В пригорілих, шось не то, то зразу кричать, шо то всьо расисти винні ! Іноземні студенти влаштували протест через смерть шестикурсниці медуніверситету в Тернополі - вимагають лібералізації умов навчання - Цензор.НЕТ 6053
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йюде ващє за упомінанійє бєз восхіщєнія в антісєміти опрєдєляют
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Зря вы так издеваетесь над погибшей и ее соотечественниками. Расизмом попахивает. Я бы даже сказал воняет.
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Ну и какими врачами они будут если экзамены с 3 раз сдать не могут
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Іноземні студенти влаштували протест через смерть шестикурсниці медуніверситету в Тернополі - вимагають лібералізації умов навчання - Цензор.НЕТ 7072 А яка різниця, чи здав майбутній лікар, чи не здав. Головне, щоб був молодий, креативний, диджиталізований і щиро хотів вилікувати пацієнта.
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Солнце встало - негры пашут,
Солнце село - негры пляшут...
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Він не дебіл, просто на вечірці його негри скривдили, кожний по два рази, от і не любить чувак негрів Іноземні студенти влаштували протест через смерть шестикурсниці медуніверситету в Тернополі - вимагають лібералізації умов навчання - Цензор.НЕТ 1662
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понимаю что просили бабла за зачет но это истерия. девочка была не совсем нормальной. представьте, что она вас оперирует и чтото пошло не так. или покрамсает скальпелем или бросит вас нах....й и убежит бухать. ответа нет.
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Лично я тоже не вполне понимаю тему с отчислениями. Не сдал - пусть еще раз проходит курс и пересдает. Если не ошибаюсь в Германии так. Вообще у них интересно организовано высшее образование.
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В наших ВУЗах,щоб відчислили,то ще треба добре "постаратись".Особливо з платного.І поновитись завжди можна.Так що та історія дуже мутна.
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платника ніколи не відрахують.. є спеціальні рєшали. іноземці - всі платники. дійсно шось дуже мутне в цій історії
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коли я навчався то викладачам було пофіг контракт чи бюджет. знаєш - здав, не знаєш - нафіг. вчився в КПІ 1997-2003.
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шкода дівчину.. але якщо була тупа з науки то хто їй дохтур?
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Тоді як вона змогла довчитись до 6 курсу, можливо тут просто корупція.
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"...смягчения условий обучения, сокращения количества вопросов и количества членов комиссии на экзаменах, смягчения требований к студентам, возможности сдавать экзамен более трех раз. Кроме того, студенты требовали уволить декана факультета."

О_О

Выдайте уже шоколадным дипломы, только запретите практиковать в Украине. Все будут довольны.
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А чому викладачі повинні весь час у них приймати іспити?
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Та тому що викладач повинен навчити студента, а це не кожному данО.
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Впевнена, шо всі коментатори, хто пише про гроші, не мають жодного уявлення про навчання у ТДМУ. Цей ВНЗ дуже популярний у тих іноземців, які не мають звички платити. А африканці, виходці з колишніх британських колоній до такого не привчені. Британська традиція вищої освіти дуже відрізняється від колишнього совка в плані "рєшалова". Скоїла вона самогубство тому, що не хотіла повертатись додому через шість років без диплому. Вочевидь, вона справді була дуже слабкою студенткою, і її треба було відрахувати ще на початкових курсах.
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То скоїла б самогубство ще на перших курсах ))
Гана - кумедна країна. Я був там.
Розподіл між богатими та бідними конкретний.
А Аккрі біля аеропорту велике коттеджне містечко. Там вся їх влада, усі містечкові олігархи, усі посольства.
Далі за парканом - теж відносно непогано, але вже Африка. Нагадує чимось Україну на самому початку 90-х. Тільки обличчя чорні ))
А дівчинку треба було підтримувати.

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Нет бы сокурснице помочь ,поддержать морально,чтобы не допустить суицид,так тут же стали требовать поблажек в приеме экзаменов.Шантаж на трагедии.
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Конечно нужно облегчать условия. Ну не может тупое черножопое животное понять то, что легко дается белому.
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Білі також є тупі. Наприклад, расіянє.
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Пробіли у знаннях лікаря дорого можуть вилізти його майбутнім пацієнтам, тому позитивна оцінка екзаменатора студенту недоучці на совісті викладача.
Хоча коли навчався на 3 тьому курсі один викладач дуже симпотну одногрупницю шантажував результататом іспиту на умову майбутньої зустрічі.
Кожен випадок індивідуальний.
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В подобном случае, насколько я знаю, пишется заявление в деканат, а экзамен будет принимать комиссия.
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Комиссия как об стену лбом, у преподов круговая порука как и у врачей.
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В это как-то не верится. Нет, порука конечно есть. Но если знаешь - сдашь! Я тоже был студентом. Правда в 90-е, но не думаю, что ситуация сильно изменилась. У меня много знакомых медиков, которые заканчивали ВУЗы в 90-х, 2000-хх и позже. Но я, если честно, никогда не интересовался их экзаменами. У технарей и экономистов все просто. Вытянул билет, ответил на несколько вопросов теории, решил задачу/пару задач - все, минимальный бал обеспечен (если ты, конечно, знаешь, что делал). Все объяснил и ответил на пару дополнительных вопросов из курса - получил максимум. Не думаю, что ситуация где-то отличается.
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Я навчався на юрфаці в 2000 х, так тоді ходив справедливо анекдот коли в принципового студента запитують на екзамені з історії про кількість загиблих в другій світовій. Відповідає - 50 млн. Комісія - а тепер всіх по іменах.
Такі часи тоді були.
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Ну это отдельная история. У меня был знакомый, который экстерном сдавал экзамены, на год раньше закончил школу (все на отлично). История - любимый предмет. Готовился, не сдал экзамен в ЛИВД (тогда он так назывался). В следующем году рисковать не стал - заплатил. А троечник со школы, под 120кг весом, который и 100 м пробежать не мог и ни одного раза не подтягивался - поступил. Просто отец прокурор, и денег 10 тысяч у.е. отслюнявили (в те времена квартира в Луганске стоила где-то около 2 тыс. у.е.). С ментами и юристами была такая фигня.
Но нужно заметить, что к окончанию обучения этот жиртрест весил около 90 кг и был в отличной физической форме. Хотя знаний вряд ли прибавилось. Но чтобы не закончить ВУЗ все равно нужно постараться. Если есть деньги или знания - закончишь. К примеру, тот вундеркинд, которому все же пришлось заплатить за поступление, закончил с красным дипломом без взяток.

Хотя я допускаю, что все усугубилось. Но когда об этом плачут не наши студенты, а те, которые приехали сюда в поисках дешевого обучения, меня терзают смутные сомнения.
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Африканцы, конечно, интересные ребята- чуть что, обвиняют в том, что к ним предвзято относятся из-за цвета кожи и намекают на суд А так простые, улыбчивые люди. Но комменты понастрачили тут, что называется - не люблю расизм и негров.
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То, что тернопольский медунивер - коррупционное болото знаю не по наслышке.
Одна моя родычка безуспешно пыталась туда поступить три раза.
После чего с первого раза поступила в первый Московский, закончила его с красным дипломом и была направлена на работу в кремлёвскую больницу.
Небось, самого фуйла теперь лечит.
После известных событий не пишет, перестала приезжать на могилки.
О таки дила, малята.
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"Нам должны дать дипломы просто так, потому что мы уже проучились 6 лет (с)" -

представитель Всеукраинской ассоциации студентов Ганы в Украине Кайзер Кодуах Источник: https://censor.net.ua/p3170580
Уже обезьяны успели у нас в стране профсоюз создать, а наши работники никак.
А если по делу. То гнать неуспевающих нах, вмести с лидерами их профсоюзов. Качество обучения и так упало ниже плинтуса. Не устраивают требования - не поступайте.
За рассизм сразу прошу прощения. Знаю, что я не прав. Но эти уроды создают профсоюз по территориальной принадлежности. Это не профсоюз студентов, а профсоюз черножопых студентов из одной определенной страны! Что это за фигня? Они считают себя выше украинцев. Гнать их нах. И ужесточить требования.
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В середині 80-х довелося послухати розповіді викладача Одеського інституту зв'язку (кафедра телебачення). Приймав він іспити в африканця. Понтового, ледащого, сина якогось князька.
Перше питання у білеті: "Телевізійні стандарти".
- А навіщо мені ваші стандарти?
- Не вивчили "наші", розкажіть що взагалі входить у це поняття.
- Коли я повренуся додому з дипломом, я відразу стану міністром зв'язку. І у нас будуть ті стандарти, які я виберу.
Може студенти з Гани так само ставляться до навчання?
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Коментарі- справжнісінька тьма! Нам треба ще повчитися в "пришмалених", як захищати свої інтереси.
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Медунівери на заході України це кланова система.яку навіть Київ не може зламати. Згадайте Київський та Одеський медичні - їхні ексректори клали на міністрів і суди. Національними треба залишити кілька універів на Україну, решта все продати з молотка, держзамовлення платити студентам за підсумками семестру. А так за наші гроші можна до смерті там сидіти на ставці.
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Шість років вчилася і здавала екзамени а тут майже на фініші не змогла ?! Хтось дуууже наївний ,і вірить в цю Брехню. Довели хабарники людину до самогубства 99% .
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Скорей наоборот. На первых курсах легко за деньги ставили зачеты, но на последних отказались от подобной практики, так как от врача все же зависят жизни людей. Я вижу так. В любом случае, врач, который из-за исключения из ВУЗа готов покончить с собой, диплом получать не должен. Как минимум, он не усвоил программу обучения.
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В Украине вообще высшего образования как такового нет, одна клоунада и профанация. Хотите знаний езжайте заграницу.
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