 Іноземні студенти влаштували протест через смерть шестикурсниці медуніверситету в Тернополі - вимагають лібералізації умов навчання. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Місцевий сайт "Терміново"

У руках у кількох дівчат були плакати з написом "DR. Badmus is dead because of TDMU" ("Доктор Бадмус мертва через ТДМУ"). Дівчина не склала іспит із педіатрії з третьої, тобто останньої спроби, і її подали ​​на відрахування з вишу.

У зв'язку зі смертю дівчини іноземні студенти вимагали пом'якшення умов навчання, зменшення кількості запитань і кількості членів комісії на іспитах, пом'якшення вимог до студентів, можливості складати іспит більше трьох разів. Крім того, студенти вимагали звільнити декана факультету.

"Також ми хочемо, щоб студентів не відраховували з шостого курсу, тому що вони вже дуже багато провчилися", - заявив представник Всеукраїнської асоціації студентів Гани в Україні Кайзер Кодуах.

Ректор медуніверситету Михайло Корда висловив готовність зустрітися з лідерами протесту та обговорити всі їхні проблеми. Заявив, що відкритий для кожного студента, просить писати йому на електронну пошту та обіцяє, що жоден лист не залишиться без відповіді. Ректор готовий вдосконалювали правила і положення університету, якщо тільки це не суперечитиме закону України.

Ректор обіцяв у рамках закону, правил навчання та положень університету допомогти п'ятьом іноземним студентам, які теж не склали іспит і мають бути відраховані. Вони зможуть або перевестися в інший університет, або отримають шанс перескласти іспит.