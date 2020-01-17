 Іноземні студенти влаштували протест через смерть шестикурсниці медуніверситету в Тернополі - вимагають лібералізації умов навчання. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Місцевий сайт "Терміново"
У руках у кількох дівчат були плакати з написом "DR. Badmus is dead because of TDMU" ("Доктор Бадмус мертва через ТДМУ"). Дівчина не склала іспит із педіатрії з третьої, тобто останньої спроби, і її подали на відрахування з вишу.
У зв'язку зі смертю дівчини іноземні студенти вимагали пом'якшення умов навчання, зменшення кількості запитань і кількості членів комісії на іспитах, пом'якшення вимог до студентів, можливості складати іспит більше трьох разів. Крім того, студенти вимагали звільнити декана факультету.
"Також ми хочемо, щоб студентів не відраховували з шостого курсу, тому що вони вже дуже багато провчилися", - заявив представник Всеукраїнської асоціації студентів Гани в Україні Кайзер Кодуах.
Ректор медуніверситету Михайло Корда висловив готовність зустрітися з лідерами протесту та обговорити всі їхні проблеми. Заявив, що відкритий для кожного студента, просить писати йому на електронну пошту та обіцяє, що жоден лист не залишиться без відповіді. Ректор готовий вдосконалювали правила і положення університету, якщо тільки це не суперечитиме закону України.
Ректор обіцяв у рамках закону, правил навчання та положень університету допомогти п'ятьом іноземним студентам, які теж не склали іспит і мають бути відраховані. Вони зможуть або перевестися в інший університет, або отримають шанс перескласти іспит.
BBC News Украина. 12 ноября 2018 "Убирают, красят и дают бутылку за вскрытие: истории студентов-медиков."
"Студентка 5-го курса Тернопольского медуниверситета Оксана больше всего в вузе критикует качество обучения, которое, по ее словам, часто заключается в том, чтобы просто "переписать текст из книги в тетрадь".
Также девушку возмущает отношение преподавателей, которые называют студентов конкурентами и даже могут отказываться преподавать. Так было с предметом "Топографическая анатомия".
"На клинических кафедрах нам говорили: "Вы наши будущие конкуренты - мы вас учить не будем. На предмете "Детская хирургия" мы просто сидели в кабинете. Даже без преподавателя", - рассказывает студентка.
На "Судебной медицине" преподаватель опаздывает на лекции, а после этого час критикует Минздрав, дает политические комментарии, а "студенты вынуждены это слушать".
"Вместо того, чтобы поднять уровень обучения, дать знания, мы зазубриваем тесты КРОК, чтобы хорошо их сдать. Университет ориентируется не на хороших врачей, а на хорошие результаты этих экзаменов", - критикует учебу Оксана.
Анатомическое вскрытие студенты последний раз видели еще на первом курсе, но "если преподавателю заплатить и принести бутылку, то он поведет на вскрытие". Оксана утверждает, что в ее вузе "распространены взятки", и есть "много студентов, которые просто платят, не зная ничего".
Пропущенные занятия можно отработать весьма нестандартным способом. Чтобы закрыть пропуск по теме "Патология сердца", надо принести на кафедру "Физиологии" клей, скотч или пачку бумаги.
"Помогает только самообразование. Надо постоянно просить, чтобы помогли, показали, научили", - говорит студентка."
Там и про другие медицинские ВУЗы не менее интересно, особенно ответы администрации https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-46177776
Есть информация, что в ходе наступательных действий асадитов в районе Идлиба у России 4-х 200-х. - "Злой одессит"
А по темі- якщо не можеш бухати, гуляти і одночасно вчитися- то вибирай щось одне.
Вот туда пускай и поступают.
Никто не знает, почему не сдала, но сразу вешают всех собак на труп бедной девочки - ау!
А на костёр никого послать не хотите? Дровишки подкладывать?!
Солнце село - негры пляшут...
ТЫ дебил?
О_О
Выдайте уже шоколадным дипломы, только запретите практиковать в Украине. Все будут довольны.
Гана - кумедна країна. Я був там.
Розподіл між богатими та бідними конкретний.
А Аккрі біля аеропорту велике коттеджне містечко. Там вся їх влада, усі містечкові олігархи, усі посольства.
Далі за парканом - теж відносно непогано, але вже Африка. Нагадує чимось Україну на самому початку 90-х. Тільки обличчя чорні ))
А дівчинку треба було підтримувати.
Хоча коли навчався на 3 тьому курсі один викладач дуже симпотну одногрупницю шантажував результататом іспиту на умову майбутньої зустрічі.
Кожен випадок індивідуальний.
Такі часи тоді були.
Но нужно заметить, что к окончанию обучения этот жиртрест весил около 90 кг и был в отличной физической форме. Хотя знаний вряд ли прибавилось. Но чтобы не закончить ВУЗ все равно нужно постараться. Если есть деньги или знания - закончишь. К примеру, тот вундеркинд, которому все же пришлось заплатить за поступление, закончил с красным дипломом без взяток.
Хотя я допускаю, что все усугубилось. Но когда об этом плачут не наши студенты, а те, которые приехали сюда в поисках дешевого обучения, меня терзают смутные сомнения.
Одна моя родычка безуспешно пыталась туда поступить три раза.
После чего с первого раза поступила в первый Московский, закончила его с красным дипломом и была направлена на работу в кремлёвскую больницу.
Небось, самого фуйла теперь лечит.
После известных событий не пишет, перестала приезжать на могилки.
О таки дила, малята.
представитель Всеукраинской ассоциации студентов Ганы в Украине Кайзер Кодуах Источник: https://censor.net.ua/p3170580
Уже обезьяны успели у нас в стране профсоюз создать, а наши работники никак.
А если по делу. То гнать неуспевающих нах, вмести с лидерами их профсоюзов. Качество обучения и так упало ниже плинтуса. Не устраивают требования - не поступайте.
За рассизм сразу прошу прощения. Знаю, что я не прав. Но эти уроды создают профсоюз по территориальной принадлежности. Это не профсоюз студентов, а профсоюз черножопых студентов из одной определенной страны! Что это за фигня? Они считают себя выше украинцев. Гнать их нах. И ужесточить требования.
Перше питання у білеті: "Телевізійні стандарти".
- А навіщо мені ваші стандарти?
- Не вивчили "наші", розкажіть що взагалі входить у це поняття.
- Коли я повренуся додому з дипломом, я відразу стану міністром зв'язку. І у нас будуть ті стандарти, які я виберу.
Може студенти з Гани так само ставляться до навчання?