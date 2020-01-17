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Все про:Дніпропетровщина (635) контрафакт (122) податкова (239) прокуратура (2033) цигарки (444)

 Правоохоронці викрили незаконне виробництво цигарок на Дніпропетровщині: вилучено "продукції" на суму понад 200 млн грн. ФОТО

Прокуратура Полтавської області спільно з податківцями припинила незаконне виробництво тютюнових виробів на території Дніпропетровської області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час обшуків у місцях виготовлення і зберігання контрафакту вилучено понад 150 тис. кг тютюнової сировини і цигарок на загальну суму понад 200 млн грн.

За версією слідства, особи організували виробництво неврахованих тютюнових виробів без марок акцизного податку на обладнанні фабрики, використовуючи сировину низької якості. Товар продавали через дилерів по всій Україні, а також готували на експорт за кордон.

Правоохоронці викрили незаконне виробництво цигарок на Дніпропетровщині: вилучено продукції на суму понад 200 млн грн 01

Кримінальне провадження розслідується за ч.ч. 1, 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 199 (придбання, зберігання і збут підроблених марок акцизного податку) Кримінального кодексу України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170541
 
 
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