 Слідчий столичної поліції упіймався на хабарі 30 тис. за закриття кримінального провадження. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Співробітник поліції вимагав неправомірну вигоду за закриття кримінального провадження, розпочатого стосовно громадянина за фактом можливих шахрайських дій.

Грошові кошти капітан поліції отримав двома частинами, зокрема шляхом переведення на банківську картку.

Відразу після одержання на картку другої частини неправомірної вигоди в сумі 15 тис. гривень поліцейського затримали в порядку ст. 208 КПК України.

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Зараз за місцем роботи та проживання затриманого проводяться слідчі дії.

Затриманому готується повідомлення про підозру.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.