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Все про:хабар (2851) Харків (1593) прокурор (403) ДБР (775)

 ДБР затримало в Харкові прокурора під час одержання $3,5 тис. за пом'якшення позиції в суді. ФОТОрепортаж

Слідчі центрального апарату ДБР затримали прокурора одного з місцевих прокуратур м. Харкова під час одержання ним неправомірної вигоди в сумі $3 500 (ч. 3 ст. 368 КК).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією, прокурор вимагав від громадянина хабар у сумі $10 000 за свою позицію в судових дебатах під час призначення йому покарання, не пов'язаного з позбавленням волі за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Надалі хабарник зменшив суму до $3 500.

Під час одержання "винагороди" прокурора затримали в порядку ст. 208 КПК України.

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ДБР затримало в Харкові прокурора під час одержання $3,5 тис. за помякшення позиції в суді 01

ДБР затримало в Харкові прокурора під час одержання $3,5 тис. за помякшення позиції в суді 02
ДБР затримало в Харкові прокурора під час одержання $3,5 тис. за помякшення позиції в суді 03

У разі доведення провини, прокурору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170519
 
 
 Топ коментарі
 
Рябошапко, не работает! Надо еще раз в 10 зарплату повісить прокурорским, тогда точно не будут взятки брать! ГБР задержало в Харькове прокурора при получении $3 500 за смягчение позиции в суде - Цензор.НЕТ 2734 ГБР задержало в Харькове прокурора при получении $3 500 за смягчение позиции в суде - Цензор.НЕТ 399 ГБР задержало в Харькове прокурора при получении $3 500 за смягчение позиции в суде - Цензор.НЕТ 399
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"""Следователи центрального аппарата ГБР задержали прокурора одной из местных прокуратур г. Харькова во время получения им неправомерной выгоды в сумме $3 500"""
Какой то не "правильный" прокурор,скромный(бывают?). Судя по сумме -наверное начинающий... Переживать,что посадят-абсурд...да еще в Харькове, где за ШЕСТЬ трупов..ну все мы помним. ДБР затримало в Харкові прокурора під час одержання $3,5 тис. за пом'якшення позиції в суді - Цензор.НЕТ 2149
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Рябошапко, не работает! Надо еще раз в 10 зарплату повісить прокурорским, тогда точно не будут взятки брать! ГБР задержало в Харькове прокурора при получении $3 500 за смягчение позиции в суде - Цензор.НЕТ 2734
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Значит надо Увеличить Процент Посадок , а то пройдет 20 лет а Они еще будут.
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А я уверен там все такие. Нам нужна настоящая люстрация с увольнением не только с работы, а и с понижением гражданских прав люстрируемых.
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Попался наконец! Теперь проккуратура чистая как стекло и брать там взятки уже просто не кому - все остальные честные как один.
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"""Следователи центрального аппарата ГБР задержали прокурора одной из местных прокуратур г. Харькова во время получения им неправомерной выгоды в сумме $3 500"""
Какой то не "правильный" прокурор,скромный(бывают?). Судя по сумме -наверное начинающий... Переживать,что посадят-абсурд...да еще в Харькове, где за ШЕСТЬ трупов..ну все мы помним. ДБР затримало в Харкові прокурора під час одержання $3,5 тис. за пом'якшення позиції в суді - Цензор.НЕТ 2149
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не делился с начальством и демпинговал на расценках ?
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Чёт обмельчало поле прокурорское...Такие мелкие взятки брать..
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Один из прокуроров одной из местных прокуратур требовал у одного из граждан взятку - очень конкретно сказано.
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