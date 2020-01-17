 ДБР затримало в Харкові прокурора під час одержання $3,5 тис. за пом'якшення позиції в суді. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією, прокурор вимагав від громадянина хабар у сумі $10 000 за свою позицію в судових дебатах під час призначення йому покарання, не пов'язаного з позбавленням волі за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Надалі хабарник зменшив суму до $3 500.

Під час одержання "винагороди" прокурора затримали в порядку ст. 208 КПК України.

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У разі доведення провини, прокурору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.