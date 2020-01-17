 Двох озброєних чоловіків, які намагалися викрасти бізнесмена на Черкащині, затримали, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Черкаської області.

Негайно по тривозі було піднято оперативників кримінальної поліції Черкащини та введено на території області оперативний план "Сирена". Проводячи розшукові заходи, за пів години поліцейські встановили місцезнаходження автомобіля потерпілого, проте зловмисників в автівці не виявилось.

Оперативники продовжили працювати над встановленням їх місця знаходження. Разом з тим поліцейські, які працювали з потерпілим та відпрацьовували місце, де було знайдено його автомобіль, виявили речові докази та сліди, які допомогли встановити особу нападника. Ним виявився житель Київщини. Його наступного ж дня затримали на території міста Черкаси. Також поліцейські встановили і спільника - ним виявися рідний брат зловмисника. Його затримали на території Київської області.

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Під час проведення низки обшуків за місцем проживання зловмисників та в їхніх автомобілях правоохоронці виявили балаклаву, форму працівників поліції, пластикові хомути, якими планувалось зв’язувати потерпілого, шприци з невідомою речовиною та стартові пакети від сім-карт, з яких були здійснені дзвінки до потерпілого. Крім того, затримані вказали, де сховали пістолет з набоями, яким погрожували чоловіку. Зброя вилучена.

Зловмисники володіли інформацією про те, що потерпілий має із собою велику суму грошових коштів. З метою їх заволодіння вчинили на нього напад. На даний час обох нападників затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські встановлюють інших учасників злочинної групи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та перевіряють затриманих на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території України.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом вчинене організованою групою, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого розслідується кримінальне провадження, відкрите за частиною 3 статті 289 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про відкриття інших кримінальних проваджень. Триває досудове розслідування.

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