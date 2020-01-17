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Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
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 Рукостискання "слуг народу" з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 січня, відбулося останнє чергове пленарне засідання 2 сесії Верховної Ради ІХ скликання.

Після відкриття засідання спікер ВР Дмитро Разумков оголосив, що Години запитань до уряду в Раді сьогодні не буде: Кабмін на консультаціях щодо заяви Гончарука про відставку.

На запитання нардепів відповідав голова МЗС Вадим Пристайко. Він повідомив, що глави МЗС 5 країн створили групу для контролю над розслідуванням катастрофи літака МАУ в Ірані, а також, що Україна хоче публічно зафіксувати визнання іранською стороною своєї вини в аварії літака МАУ.

Оклади міністрів у 16 тис. грн - неповага до нашої держави, - заявив парламентаріям Пристайко.

Далі Олександр Санченко (СН) склав присягу нардепа, в Раді він замінить Венедіктову, яка перейшла в ДБР.

Тим часом нардепи від СН активно листувалися про відставку Гончарука: "Арахамія нас запевнив, що президент його помилує".

"Ми за тебе" - "Питання, хто ми" - "70-80%. Працюємо далі", - листувалися Гончарук і Третьякова.

"Вони працюватимуть, але недовго", - прогнозував нардеп від СН Галайчук щодо відставки Кабміну Гончарука.

Тим часом Гончарук і члени Кабміну прибули в Раду. Кабмін продовжить роботу в штатному режимі до рішення президента, - заявив прем'єр.

Водночас Рада призначила головою Комітету з питань зовнішньої політики Мережка замість Яременка.

Також Рада звернулася до президента і парламенту Італії із закликом забезпечити об'єктивність розгляду справи Марківа і відхилила законопроєкт про створення Бюро фінрозслідувань і ліквідацію податкової міліції.

У підсумку, Разумков закрив другу сесію Ради, наступна відкриється 4 лютого.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 01

Пленарне засідання Верховної Ради, 17 січня.

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 02

Порожня урядова ложа.

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 03

"Арахамія нас запевнив, що президент його помилує", - пише нардеп від СН Анатолій Драбовський.

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 04

"Ми ЗА тебе", - пише Олексію Гончаруку глава Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (СН).

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 05

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук прибув у Раду і вітається з нардепами, зокрема з Андрієм Мотовиловцем (СН).

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 06

Співголова фракції "ЄС" Артур Герасимов розмовляє з першим віцеспікером Русланом Стефанчуком і спікером Дмитром Разумковим. Андрій Мотовиловець (СН, ліворуч) також слухає його розповідь.

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 07

Тим часом, до Гончарука кинулися нардепи, щоб особисто з ним привітатися.

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 08

З членами Кабміну прийшов привітатися і перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 09

Черга нардепів вишикувалася до глави Мін'юсту Дениса Малюськи.

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 10

Сергій Бабак (СН) вітається з Гончаруком.

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 11

Підбадьорюючі жести Гончарука.

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 12

Потік охочих потиснути руку Гончаруку не закінчується.

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 13

Олександр Скічко (СН) розмовляє з Гончаруком.

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 14

Глава МЗС Вадим Пристайко відповідає на запитання нардепів.

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 15

Гончарук звернувся до парламенту.

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 16

Парламентарії уважно слухають виступ Гончарука.

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 17
Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 18

Заступник глави МВС Антон Геращенко.

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 19

Вадим Галайчук (СН) вирішив перевірити свої повідомлення.

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 20

Олександр Кабанов читає новини в Телеграмі.

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 21

Глава фракції СН Давид Арахамія (ліворуч) і його перший заступник Олександр Корнієнко (праворуч).

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 22

Співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко прийшла до президії ВР.

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 23

Геращенко на щось вказує Разумкову і Стефанчуку.

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 24

Богдан Яременко, який позбувся посади голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики.

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 25

Олександр Мережко (СН) - новий глава Комітету ВР з питань зовнішньої політики.

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 26

Коли в Раді почали розглядати питання щодо злодіїв у законі Павло Мельник (СН) вирішив продемонструвати свою розпальцьовку.

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 27
Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 28

Денис Монастирський (СН, ліворуч із документами) і Микола Тищенко (СН, стоїть спиною).

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 29

Микола Тищенко з колегою.

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 30

Денис Монастирський (СН, крайній ліворуч), Сергій Шахов ("Довіра", другий ліворуч), Дмитро Разумков (третій ліворуч), Ярослав Железняк ("Голос", четвертий ліворуч) і Руслан Стефанчук (крайній праворуч).

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 31

Мережко, Стефанчук, Разумков і Арахамія.

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 32

Закриття сесії Верховної Ради.

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 33

Ложа журналістів у ВР.

Рукостискання слуг народу з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня 34

Парламентарії стоячи слухають виконання Гімну України.

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170493
 
 
 Топ коментарі
 
А тепер по своїм округам - працювати... Рукопожатия "слуг народа" с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января - Цензор.НЕТ 3547

Рукопожатия "слуг народа" с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января - Цензор.НЕТ 1433

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Вы посмотрите только как все благодарят Гончарука, что не побоялся, открыл всем глаза на то, что у Зеленского в голове пустота и туман )))
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Посмотрите только на этого блатаря с перекошенными пальцами(( и оно придумывает нам законы????????
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А тепер по своїм округам - працювати... Рукопожатия "слуг народа" с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января - Цензор.НЕТ 3547

Рукопожатия "слуг народа" с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января - Цензор.НЕТ 1433

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Гопники и дальше будут грабить народ...
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Посидели, по....здели ,по 0,5 - и разошлись.
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Посмотрите только на этого блатаря с перекошенными пальцами(( и оно придумывает нам законы????????
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Вы посмотрите только как все благодарят Гончарука, что не побоялся, открыл всем глаза на то, что у Зеленского в голове пустота и туман )))
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так а шо там ватнікі дубінскій, бужанскій і куніцінскій ілі как там єго - поймали Гончарука, дали ему мзды??
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та не,их Леша,походу,на "Сокиру Перуна" пригласил,а там аудитория не той системы..
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денно и ношно заседают в раде
не доработали в округах на мальдивах
все умничают /знают что делать /
только проку от этого нет
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видно,что т.н. "яременко" до усрачки рад,что его тело так и не смогли вышвырнуть из комитета..
теперь будет клеить лядей на заседаниях,как рядовой его член..
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мда, трудно как то воспринимать Раду после слов слуги народа о их преимуществах, перед другими и особенно перед Конституцией Украины.
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"Самая сексуальная партия"... Обнимашки, рукопожатия, поцелуи... Такое впечатление, что они, скоро, начнут сношаться, прямо в зале ВР.
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Слуги Народа при рассмотрении Законопроекта о "ворах в Законе" демонстрируют знание "блатной распальцовки". Это все, что нам нужно знать о слугах Народа и их отношении ко всему, что происходит в Украине....

Рукостискання "слуг народу" з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня - Цензор.НЕТ 3273
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