 Затримано терориста "ЛНР", який збирав інформацію про об'єкти інфраструктури Харківщини, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що мешканець Харкова у 2014 році за власною ініціативою приєднався до терористів, які тимчасово окупували окремі райони Луганської і Донецької областей. Остання встановлена СБУ "посада" чоловіка у незаконних збройних формуваннях терористів - командир взводу розвідки так званої 10-ї окремої артилерійської бригади 2-го армійського корпусу "ЛНР".

Зловмисник відразу потрапив до поля зору Служби, коли прибув на Харківщину з території РФ та розпочав збір відомостей про об’єкти критичної інфраструктури регіону. Зокрема, його цікавила інформація про залізничні колії та станції, Харківський метрополітен, автовокзали. Чоловік, протягом деякого часу регулярно особисто "оглядав" об’єкти у різних місцях Харківщини. За інформацією спецслужби, зібрані дані він планував передати представникам терористичної організації "ЛНР" для організації терактів та диверсій на території регіону.

Слідчі провели обшук у помешканні зловмисника у Харкові, під час якого виявили та вилучили бойову гранату РГН із запалом і тротилову шашку з електродетонатором. Терориста затримали.

Наразі зазначеному громадянину здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

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