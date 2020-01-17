EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  2629  20
Матеріали за темою:
Все про:Правоохоронні органи (655) СБУ (5027) тероризм (2140) Харківщина (843)

 Затримано терориста "ЛНР", який збирав інформацію про об'єкти інфраструктури Харківщини, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України виявила та затримала члена терористичної організації "ЛНР", який збирав інформацію про об'єкти критичної інфраструктури Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що мешканець Харкова у 2014 році за власною ініціативою приєднався до терористів, які тимчасово окупували окремі райони Луганської і Донецької областей. Остання встановлена СБУ "посада" чоловіка у незаконних збройних формуваннях терористів - командир взводу розвідки так званої 10-ї окремої артилерійської бригади 2-го армійського корпусу "ЛНР".

Зловмисник відразу потрапив до поля зору Служби, коли прибув на Харківщину з території РФ та розпочав збір відомостей про об’єкти критичної інфраструктури регіону. Зокрема, його цікавила інформація про залізничні колії та станції, Харківський метрополітен, автовокзали. Чоловік, протягом деякого часу регулярно особисто "оглядав" об’єкти у різних місцях Харківщини. За інформацією спецслужби, зібрані дані він планував передати представникам терористичної організації "ЛНР" для організації терактів та диверсій на території регіону.

Слідчі провели обшук у помешканні зловмисника у Харкові, під час якого виявили та вилучили бойову гранату РГН із запалом і тротилову шашку з електродетонатором. Терориста затримали.

Наразі зазначеному громадянину здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ виявила трьох депутатів місцевих рад Донеччини, які допомагали окупантам проводити псевдореферендум у 2014-му

Затримано терориста ЛНР, який збирав інформацію про обєкти інфраструктури Харківщини, - СБУ 01
Затримано терориста ЛНР, який збирав інформацію про обєкти інфраструктури Харківщини, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170481
 
   
 Топ коментарі
 
После признания особого статуса дамбасу Рашка готовится двигаться дальше и организовывать *хнр* и *онр*. А почему бы и нет с такой миролюбной и коленно локтевой позицией Украины
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
После признания особого статуса дамбасу Рашка готовится двигаться дальше и организовывать *хнр* и *онр*. А почему бы и нет с такой миролюбной и коленно локтевой позицией Украины
 показати весь коментар
 
 
а шо будуть Харків брати? нашо їм ті аб'єкти?
 показати весь коментар
 
 
защеку они возьмут а не Харьков, один уже Лондон по самые гланды взял.
 показати весь коментар
 
 
Украина меняет 1 к 3 , По моему проблем не будит , даже сверх плана отправить туда , куда хотели и Нас тянули.
 показати весь коментар
 
 
казніть треба було в 14-му році. Швидко і масово.Усіх колаборантів та базікаючих ватних покидьків.Під шумок революції. Зараз вже пізно.
 показати весь коментар
 
 
Точно, було відео як штурмовики і вертушки крутились навколо Луганської та Донецької ОДА, навіть якусь ракету пустили. Мож було все те гімно перемішати з бетоном і полити напалмом. Але стратегія була така "Як це буде виглядати в ООН ?". ***** знав такий розклад і тому "ввел".
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
такое впечатление, судя по пафосу, шо пымали, як минимум, штирлица
 показати весь коментар
 
 
дебил в своем профайле вконакте ставит место работы "командир разведки дивизиона" и потом едет на задание=)) На дурака не нужен нож
 показати весь коментар
 
 
Я б його "добавил в друзья" моторили, гіві, захара і кабздона
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору