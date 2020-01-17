 "Вони працюватимуть, але недовго", - листування нардепа від СН Галайчука про відставку Кабміну Гончарука. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Член Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Кабанов (СН) читає новини на тему можливої ​​відставки Гончарука в телеграм-каналі

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом Вадим Галайчук обговорює відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука з абонентом Любомир Георгієв.

"Щойно відправив, що відставки немає і він подав:). Буде прийнята?" - запитує Георгієв

"Ні. Але я не дуже в прогнозах хороший)", - відповів Галайчук, і додав. - Вони працюватимуть, але недовго".

"До весни чи раніше", - просить уточнити Георгієв.

Фото: Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.