 "Вони працюватимуть, але недовго", - листування нардепа від СН Галайчука про відставку Кабміну Гончарука. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Член Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Кабанов (СН) читає новини на тему можливої відставки Гончарука в телеграм-каналі
Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом Вадим Галайчук обговорює відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука з абонентом Любомир Георгієв.
"Щойно відправив, що відставки немає і він подав:). Буде прийнята?" - запитує Георгієв
"Ні. Але я не дуже в прогнозах хороший)", - відповів Галайчук, і додав. - Вони працюватимуть, але недовго".
"До весни чи раніше", - просить уточнити Георгієв.
Фото: Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.
месьє поет чи естет?
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Жить будете плохо, но недолго!" - Александр Григорьевич Лукашенко.
воно таки галасувало за ЗЕБЕнського, а зараз каже:
"опять абма-а-а-нули"
як же я вас зелених недоумків ненавиджу !
А за 2010 год (и я в этом уверен) несёт ответственность Европа, так как именно Европа от Юльки потребовали признать победу Оващя и не оспаривать в судах факты масштабных фальсификаций результатов выборов (а эти факты были) со стороны прокацапских пи...даров. Именно поэтому Европа сегодня пытается "замылить" свою недальновидность вечными озабоченостями, т.е. минимизировать свою ответственность перед Украиной.
Не претендую на истину в последней инстанции, но факты подсказывают, што именно так всё и произошло.
І ВСЬО !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Будапештський Меморандум гарантує Україні, що при загрозі її територіальної цілісності, з погрозою застосування, або застосуванням ядерної зброї, Россія, США, Англія, зберуть Раду Безпеки ООН.
Це в разі загрози з боку третіх країн, але ж і самі подписанти гарантували не застосовування своєї сили (війскової, політичної, економічної і т.д., а не тільки ядерної зброї) проти територіальної цілостності України. Є буква договору, але ж ще є і дух договору.
Я згоден, що меморандум - це папірець про наміри, тобто "ніпрощо", але ж це свідчення того, що довіри в світі не залишилося ні до одного договору.
Ніхто там нічого нікому не "гарантував"!
То українське "елітне" бидло, задля можливості зайвий раз поручкаться-подрючкаться з своїми західними "колегами", тупо продали національні оборонні інтереси
Пока не хочу тебя называть зебильным дебилом, но очень хочеться.
Ознакомся с содержанием, подумай если есть чем и потом напишешь.
ЗЕлень косят или РВУТ безжалостно
Думай-ТЕ, зебобики. Ростов еще досягаем.
Які закрив Порошенко.