 Росіянин намагався вивезти з України приціл до гранатомета, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Через пункт пропуску "Гоптівка" автомобілем Renault як пасажир з України виїжджав громадянин Росії. Під час спільного з митниками огляду автомобіля в ручній поклажі росіянина прикордонники виявили навчальний оптичний приціл до гранатомета. Знахідка є товаром подвійного призначення.
Приціл вилучено та передано співробітникам інших компетентних правоохоронних органів.
Учебного в жизни не встречал. На снимке ПГО - 7В. Крепление стндарт ("ласточкин хвост").
Пипец писатели....