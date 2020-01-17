 Росіянин намагався вивезти з України приціл до гранатомета, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Через пункт пропуску "Гоптівка" автомобілем Renault як пасажир з України виїжджав громадянин Росії. Під час спільного з митниками огляду автомобіля в ручній поклажі росіянина прикордонники виявили навчальний оптичний приціл до гранатомета. Знахідка є товаром подвійного призначення.

Приціл вилучено та передано співробітникам інших компетентних правоохоронних органів.

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