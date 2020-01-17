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 Росіянин намагався вивезти з України приціл до гранатомета, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники Харківського загону викрили росіянина, який намагався незаконно провезти через кордон оптичний приціл до гранатомета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Через пункт пропуску "Гоптівка" автомобілем Renault як пасажир з України виїжджав громадянин Росії. Під час спільного з митниками огляду автомобіля в ручній поклажі росіянина прикордонники виявили навчальний оптичний приціл до гранатомета. Знахідка є товаром подвійного призначення.

Приціл вилучено та передано співробітникам інших компетентних правоохоронних органів.

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Росіянин намагався вивезти з України приціл до гранатомета, - Держприкордонслужба 01
Росіянин намагався вивезти з України приціл до гранатомета, - Держприкордонслужба 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170433
 
 
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ну да им в Украине благодать даже тырить продолжают
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Зря . Может быть он революционер-цареубийца ? Россиянин пытался вывезти из Украины прицел к гранатомету, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9425
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Может я идиот. Но чем отличается ПГО-7 (прицел гранатометный оптический), для РПГ-7.
Учебного в жизни не встречал. На снимке ПГО - 7В. Крепление стндарт ("ласточкин хвост").
Пипец писатели....
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"Писарчуки"... Сейчас "копнуть" по "воякам" - чего только не найдёшь...Я месяца три назад держал в руках такой, ещё СССР-овский, только без зарядной батареи... Человеку достался лет двадцать назад. Бережёт ... Авось, "мышебратья" придут... Сгодится... А то, что на нём "учебн." написано - так и на заборе можно, что-угодно, написать...
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Пусть бы вёз,может они революцию делать будут?
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