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 Політика України, Фоторепортаж
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 "Арахамія нас запевнив, що президент його помилує", - листування нардепів від СН про відставку Гончарука. ФОТОрепортаж

Народні депутати від "Слуги народу" сьогодні зранку активно листуються щодо можливої ​​відставки прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 01

Початок пленарного засідання Ради, 17 січня.

Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 02

Нардепи від СН оточили главу фракції Давида Арахамію.

Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 03

Вітальні обійми Миколи Тищенка (СН) та Олександра Скічка (СН).

Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 04

Нардеп від СН Анатолій Драбовський обговорює в листуванні заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.


Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 05

"Арахамія нас запевнив, що президент його помилує", - пише нардеп і додає. - Прем'єр написав заяву на президента, мав би на Верховну... ".

Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 06

Кабмін не прийшов у Раду на Годину запитань до уряду.


Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 07

Андрій Осадчук ("Голос") розважає колег по фракції Олександру Устінову та Галину Васильченко.

Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 08

Андрій Задорожний (СН).

Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 09
Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 10

У листуванні Задорожного лінк на скандальні "записи Гончарука".

Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 11

Тим часом народні депутати з груп "За майбутнє" і "Довіра" на чолі із Сергієм Шаховим, тримаючи в руках шматки вугілля і відбійний молоток, вимагали виплатити зарплату українським шахтарям.

Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 12
Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 13

Емоційна жестикуляція нардепа від СН Георгія Мазураша.

Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 14

Максим Перебийніс (СН) переписується з абонентом Мама

Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 15
Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 16

Глава Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (СН) листувалася з абонентом Гончарук Олексій.

Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 17

- Дякую, Галинко)) Звісно, не буду. Важлива позиція фракції, - пише Гончарук

- Ми ЗА тебе! - відповідає Третьякова.

- У тобі я не сумніваюся)) Питання - хто МИ)), - відповідає Гончарук

- 70-80 ... Працюємо далі. Життя..., - відповіла Третьякова.

Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 18

Потім вона вирішила подивитися повідомлення в групі "SLUGA SPEAKERS NEW".

"Чого тільки люди не зроблять, щоб не приходити на годину запитань до Уряду?.., - пишуть у групі.

"Гончаруку потрібно було б бути у ВРУ на годині Уряду", - пише Третьякова.

"От не переконана: був би срач і показова порка", - відповідає Анастасія Красносільська.

"А так картинка, что власти нет в стране", - відповідає їй Третьякова.


Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 19

Емоції "слуг народу".

Фото: Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170425
 
 
 Топ коментарі
 
*ука, как этот цирк надоел...
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Путь к возврату Приватбанка открыт... а в компенсацию от новой марионетки Коломойша потребует золотовалютные резервы Украины...
"Арахамия нас заверил, что президент его помилует", - переписка нардепов от СН об отставке Гончарука - Цензор.НЕТ 1167
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Думаю будет Прорыв Какой то. Смотрим на ситуацию , - Но когда Ситуация посмотрит на Нас не проглотит ли Она Нас.
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Как им не стыдно ?! Так обмануть слабоумных !
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ЗАХОЧЕТ ПОМИЛУЕТ... сударь обосцаный. Какие там они слуги народа это уроды народа, уроды, которых надо закрыть в одной клетке для животных.
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А РФ тем временем выходит из-под юрисдикции права международного...с военным диктатором после изменения т.н. Конституции. К чему бы это "Арахамія нас запевнив, що президент його помилує", - листування нардепів від СН про відставку Гончарука - Цензор.НЕТ 5094 "Арахамія нас запевнив, що президент його помилує", - листування нардепів від СН про відставку Гончарука - Цензор.НЕТ 3014
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самі кацапи-окупанти узгоязичніє в раді, судяци з переписки
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- не плась...алахамия нас завелила сьто плеЗЕ..плиЗЕ...ну... сьто он его помилюет ))))
"Арахамія нас запевнив, що президент його помилує", - листування нардепів від СН про відставку Гончарука - Цензор.НЕТ 9100
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"Помилует"...Следовательно Арахамия признал достоверность разговоров....
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Т.е. для зеленых мартышек скоморох ЗЕ реальный царь.
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для засирания мозКа быдлоэлекторату клоуны-дебилы устроили цирк.

и быдло уже не помнит ни капитуляции в Париже, ни предательства по газпрому, ни Оманского предательства...
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Якщо і про щось треба запитати прим'єра,то це за спад промислового виробництва ,за недофінансування цілих галузей ,за відсутність стратегії.Але виявляєтся це не головне,головне сказав що президент не розуміє в економіці ,а хто в цьому сумніваєтся і не тільки в економіці .
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Шо они устраивают этот "серый шум" ? Кого волнует отставка Гончарука ? Мне , лично , АбсАлютно фиолетово его присутствие в кресле премьера ( хотя нет - вру ... именно его сидение на этой "точке" упорно ведет страну в ... - к этой "точке" ).
Мое мнение - пытаются прикрыть - либо рынок земли , либо ишака в омане .
Ну пусть резвятся - главное , что-бы "не руками" ...
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комедианты разыграли перед зелохами сценку "Вернись, я все прощу" )))

Главное, что зелохи уже не спрашивают с кем Президент Украины встречался в Омане. Все переключили свое внимание на Гончарука
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"Арахамия нас заверил, что президент его помилует"

А короновать "бубочка" может?
Или там посвящать в рыцари?
Село какое может ли "бубочка" отдать Слугам народным "на кормление"?
Вместе с населением села, то бишь ЗЕбобиками, как как это принято запоребриком, где в холопы сами к Жириновскому рвутся за 1000 рублей, какие он раздавал на Красной ихней площади?
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Интересненько, начиная с какого зашквара эта молодёжь перестанет пользоваться открытой перепиской и переговорами?? Ааа, дадада, это ж только совки тупые думали, что все за ними следят..... А мы гордые современные бараны, нам осторожность ни к чему! ))
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По процедуре куда и кому подавать заявление об отставке уже сказано, но главный момент в этой ситуации это то, что за отставкой Премьера( в случае принятия) следует отставка Кабинета Министров, а с кадрами у ЗЕ и цирк уехал и клоунов не осталось
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а у ишака в омане и скамейки запасных нету и дыра в Бюджете
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Я ху......!
А в ЧЁМ, собственно, обвиняют Гончарука?
В том, что он в приватной беседе сказал что-то, что может обидеть Зеленского?
Что за бред?????????????????
Вы представляете СКОЛЬКО людей, говоря с женой на кухне, назвали своих начальников идиотами?????
Если их ВСЕХ уволить.....
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это фсё - обычный цирк клоунов-дебилов для засирания мозКа быдлоэлекторату.

и быдло уже не помнит ни капитуляции в Париже, ни предательства по газпрому, ни Оманского предательства...
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Так даже не в приватной. А на заседании кабмина.
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Шоу Голобородько продолжается. У нас Зеленский царь или что, кого он там помиловать собирается?) У нас вроде президентско-парламентская республика.
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Эти турборежимщики вообсЧе ничего не знают и не хотят знать - у них одно задание , отработать своё нахождение в раде , а там хоть "конопля не расти".
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Мы несём вам каменный век!Голосуй за будущее.Украли гроши шахтёров,украдём и ваши.Доверяй нам.Голосуй за Довiру
"Арахамія нас запевнив, що президент його помилує", - листування нардепів від СН про відставку Гончарука - Цензор.НЕТ 8668
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Настоящих буйным мало, вот и нету вожаков!
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