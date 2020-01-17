 Години запитань до уряду в Раді сьогодні не буде: Кабмін на консультаціях щодо заяви Гончарука про відставку, - Разумков. ВІДЕО+ФОТО

Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на відкритті ранкового засідання Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ви всі знаєте про те, що прем'єр-міністр України написав звернення до президента України і зараз уряд перебуває на консультаціях. Тому сьогодні як такої Години запитань до уряду не буде", - сказав голова парламенту Дмитро Разумков.
Разумков зазначив, що буде міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Він відповідатиме на питання, озвучені під час Погоджувальної ради.
Фото: Цензор.НЕТ
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіаатаку.
17 січня Гончарук написав заяву про відставку
Но не знал, что так скоро...(с) В.Цой
если поджал хвост и втянул уши... - знает грешки за собой
единственный вопрос - почему заяву про отставку направил лично преЗЕденту, а не сразу в верховную зраду ?... хочет разжалобить ?
"Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.
Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе".
В раде не только зеленые сидят)
И вопросы будут конкретные)
https://censor.net.ua/news/3169776/v_pyatnitsu_sprosim_goncharuka_publichno_pochemu_v_samoyi_bednoyi_strane_evropy_chinovniki_poluchayut
Видимо чиновник понял что не сможет адекватно и честно ответить на поставленные вопросы.
Наш источник в Офисе Президента сообщает, что
разговор Гончарука и Зеленского после «слива аудиозаписей» произошел. Разговор был деликатный и президент в его интеллигентной манере напомнил Гончаруку, что заявление про отставку он уже написал, и оно у Зеленского и когда придет время, то Гончарук не будет строить из себя «жертву», а сделает так, как они договаривались, уйдет в отставку по собственному желанию. Это может произойти в любой момент, когда Зеленский посчитает нужным, Гончарук согласился и подтвердил, что помнит условия и свои обещания. Президент заверил Премьер-министра, что ему неинтересен на данный момент «медийный шум» вокруг «острых словечек»,которые Гончарук «отпускал» в его адрес, его как президента Украины интересует результат работы КабМина и лично Гончарука.
После этого разговора была подключена вся «грантоедовская» медиа сетка включая даже ЛОМов и групп в соцсетях. Гончарук понимает, что сами слова из «слитой аудиозаписи» не так цепляют президента, как информационный накал в медиа. Задача стояла погасить накал страстей и сместить акценты.
Зеля думає, що раз за Гончарука Порошенко заступився, то треба знімати. Сивоху поставлять.
А в уряді, напевно, відчували загрози, про всяк випадок премій собі понавиписували.
Я-то не проти, якщо би уся ця пліснява пішла, алеж вони, можуть поставити когось з Кварталу. От то буде уже повний ...
Ото ідіоти прийшли до влади, тільки на роялі здатні грати і то не так як культурні люди.
Що з них візмеш - лакеї!