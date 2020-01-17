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 Політика України, Фоторепортаж
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 Години запитань до уряду в Раді сьогодні не буде: Кабмін на консультаціях щодо заяви Гончарука про відставку, - Разумков. ВІДЕО+ФОТО

Кабінет міністрів не прибув до Верховної Ради на Годину запитань до уряду в зв'язку з консультаціями щодо заяви прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.

Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на відкритті ранкового засідання Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ви всі знаєте про те, що прем'єр-міністр України написав звернення до президента України і зараз уряд перебуває на консультаціях. Тому сьогодні як такої Години запитань до уряду не буде", - сказав голова парламенту Дмитро Разумков.

Разумков зазначив, що буде міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Він відповідатиме на питання, озвучені під час Погоджувальної ради.

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Години запитань до уряду в Раді сьогодні не буде: Кабмін на консультаціях щодо заяви Гончарука про відставку, - Разумков 01
Години запитань до уряду в Раді сьогодні не буде: Кабмін на консультаціях щодо заяви Гончарука про відставку, - Разумков 02

Фото: Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіаатаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170405
 
 
 Топ коментарі
 
У меня нет вопросов . Всё было понятно весной прошлого года .
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Заява Гончарука - підтвердження автентичності плівок.
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Я знал, что будет плохо
Но не знал, что так скоро...(с) В.Цой
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У меня нет вопросов . Всё было понятно весной прошлого года .
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Я знал, что будет плохо
Но не знал, что так скоро...(с) В.Цой
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Если считаешь 5 лет, то скоро.
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Ну если быть совсем точным то с 1991. Я не говорю об отдельных, но основной массе СКОРО уже почти 30 лет. Как то так. Даже КОММУНИЗМ быстрее строили.
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Та ладно, в 2005-2008 ми чудово жили! Ріст ВВП 7-8%, 10-11 млрд. іноземних інвестицій щороку, середня зарплата по Києву - майже 1000 баксів... 500-600 тис. нових машин на рік купували - нових, не блях! Цього року нових аж 90 тис. купили, при Янику - десь 200 тис...
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Может ты и в чем то прав, спорить не буду, но одна десятая погоду не меняет, по большему счету.
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Заява Гончарука - підтвердження автентичності плівок.
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если б была "нарезка" и "подтасовка"...бился б как коршун доказывая невиновность
если поджал хвост и втянул уши... - знает грешки за собой
единственный вопрос - почему заяву про отставку направил лично преЗЕденту, а не сразу в верховную зраду ?... хочет разжалобить ?
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Заява Гончарука, по-перше, є підтвердженням того, що він сказав про Зє правду. По-друге, це підтвердження того, що Зє дуже болісно сприймає будь яку критику на свою адресу, як спримає болісно її невпевнений в собі дурень.
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Та ні. Це не означає наступ Коломойського. Він тут каменя на камені не залишить поки не доб"ється свого. Уся ця зелена камарілія - маріонетки
"Все они марионетки

В ловких и натруженных руках.
Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе".
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та да. это ж придётся всем валить с зарплат по 100 000 в месяц.
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Если Правительство Уйдет в Отставку , то Гочарук не единолично, а Весь Состав. И может айфория закончилась или каждая Групировка поставит своего Человека . Тогда Украину Уже в который раз Поделять на сферу Влияния и Будут выкачивать ресурсы . И опять Народ в Лапше , а вместо Подливи Помои.Перспектива не Радужная.
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возможно чел понял, что просто не в состоянии вывезти груз ответственности и обьема работ, и, пользуясь предлогом, сваливает. в любом случае у нас в армии после заявления об уходе никто никого не держал и не добавлял плюшек, лишь бы оставить незаменимого специализда.
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як вдало все склалось. і питати нема кого з приводу зарплат
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А яка може бути година запитань до уряду, якого фактично немає???
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Походу они поняли, что не смогут ответить на вопросы)
В раде не только зеленые сидят)
И вопросы будут конкретные)
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"В пятницу спросим Гончарука публично, почему в самой бедной стране Европы чиновники получают такие высокие зарплаты", - Верещук.Ирина.

https://censor.net.ua/news/3169776/v_pyatnitsu_sprosim_goncharuka_publichno_pochemu_v_samoyi_bednoyi_strane_evropy_chinovniki_poluchayut

Видимо чиновник понял что не сможет адекватно и честно ответить на поставленные вопросы.
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#Слухи #раскладка
Наш источник в Офисе Президента сообщает, что
разговор Гончарука и Зеленского после «слива аудиозаписей» произошел. Разговор был деликатный и президент в его интеллигентной манере Години запитань до уряду в Раді сьогодні не буде: Кабмін на консультаціях щодо заяви Гончарука про відставку, - Разумков - Цензор.НЕТ 5307 напомнил Гончаруку, что заявление про отставку он уже написал, и оно у Зеленского и когда придет время, то Гончарук не будет строить из себя «жертву», а сделает так, как они договаривались, уйдет в отставку по собственному желанию. Это может произойти в любой момент, когда Зеленский посчитает нужным, Гончарук согласился и подтвердил, что помнит условия и свои обещания. Президент заверил Премьер-министра, Години запитань до уряду в Раді сьогодні не буде: Кабмін на консультаціях щодо заяви Гончарука про відставку, - Разумков - Цензор.НЕТ 8596 что ему неинтересен на данный момент «медийный шум» вокруг «острых словечек»,которые Гончарук «отпускал» в его адрес, его как президента Украины интересует результат работы КабМина и лично Гончарука.
После этого разговора была подключена вся «грантоедовская» медиа сетка включая даже ЛОМов и групп в соцсетях. Гончарук понимает, что сами слова из «слитой аудиозаписи» не так цепляют президента, как информационный накал в медиа. Задача стояла погасить накал страстей и сместить акценты.
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Накрылись медным тазом зарплатни эффективных менеджеров в 4000 зелени.. Это всё были оговорочки по Фрейду, они не о народных зарплатах думали а о своих, родимых..
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Ну, що Коломойский доб"єтся свого чи ні?
Зеля думає, що раз за Гончарука Порошенко заступився, то треба знімати. Сивоху поставлять.
А в уряді, напевно, відчували загрози, про всяк випадок премій собі понавиписували.
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Нулівку не турбує що зарплата якогось керівника "Укрпошти" у самій бідній країні Європи перевищує зарплату президента США?
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Не вижу в этом ничего хорошего. Правительство не считая некоторых министров и некоторых глав, было самое вминаемым из новой команды. Сейчас новых могут назначить вообще какую-то жесть из 95-го квартала.
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Взагалі, не розумію цього Гончарука. Із-за чого він подавав заяву про відставку? Має рік імунітету. Призначали його не Зеля, а партія. Партія, начеб-то, вчора його підтримала. Раб без яєць.
Я-то не проти, якщо би уся ця пліснява пішла, алеж вони, можуть поставити когось з Кварталу. От то буде уже повний ...
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Поліграф хай Гончарук пройде, щоб узнати правдиві плівки чи брехливі!!!
Ото ідіоти прийшли до влади, тільки на роялі здатні грати і то не так як культурні люди.
Що з них візмеш - лакеї!
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Якщо поліграф дізнається про все, що Гончарук насправді думає про цього невігласа, то вже доведеться поліграфу писати заяву на звільнення
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Майбутній склад уряду. Там іще Сергій Нахманович підтягнется
Години запитань до уряду в Раді сьогодні не буде: Кабмін на консультаціях щодо заяви Гончарука про відставку, - Разумков - Цензор.НЕТ 5626
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Ну, що візмуть у новий уряд Лисого з Кварталу?
Години запитань до уряду в Раді сьогодні не буде: Кабмін на консультаціях щодо заяви Гончарука про відставку, - Разумков - Цензор.НЕТ 4309
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