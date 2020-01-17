 Механізм переправлення нелегальних мігрантів із Центральної Азії через Росію в Україну блокували на Луганщині, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Протиправну схему організували троє жителів Троїцького району Луганської області та кілька росіян. Спільники з Росії підшукували "клієнтів" - вихідців з однієї з країн Центральної Азії з підвищеною терористичною загрозою.

В Україну нелегали потрапляли через Луганську область поза пунктами пропуску, де їх зустрічали зловмисники і супроводжували до кінцевого пункту призначення. Вартість незаконних послуг становила $400 з кожного "туриста": половину суми вони платили в Росії, решту - після прибуття в Україну.

Двох учасників нелегальної схеми та чотирьох мігрантів правоохоронці затримали під час чергової спроби перетину державного кордону.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину.

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