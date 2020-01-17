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Все про:нелегали (191) Росія (14882) СБУ (5027) міграція (99)

 Механізм переправлення нелегальних мігрантів із Центральної Азії через Росію в Україну блокували на Луганщині, - СБУ. ФОТО

На Луганщині Служба безпеки України припинила діяльність організованого угруповання, учасники якого незаконно переправляли іноземців через державний кордон із території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Протиправну схему організували троє жителів Троїцького району Луганської області та кілька росіян. Спільники з Росії підшукували "клієнтів" - вихідців з однієї з країн Центральної Азії з підвищеною терористичною загрозою.

В Україну нелегали потрапляли через Луганську область поза пунктами пропуску, де їх зустрічали зловмисники і супроводжували до кінцевого пункту призначення. Вартість незаконних послуг становила $400 з кожного "туриста": половину суми вони платили в Росії, решту - після прибуття в Україну.

Двох учасників нелегальної схеми та чотирьох мігрантів правоохоронці затримали під час чергової спроби перетину державного кордону.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двох нелегалів з Туреччини затримали на кордоні з Польщею у Святвечір, - Держприкордонслужба. ФОТО

Механізм переправлення нелегальних мігрантів із Центральної Азії через Росію в Україну блокували на Луганщині, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170388
 
 
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международная миграция бомжей це целая сеть, опутавшая своими щкпальцами весь мир
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Очередные правители "наполняют Украину людьми".На улицах Украины уже черным-черно . Закрыли нелегальный канал , а сколько существует легальных ? МВД , пожалуйте всем нам статистику - чем эти "гости" занимаются в Украине ?
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Поймали 4 араба - это перекрыли канал? Мастера заголовка!
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