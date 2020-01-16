 СБУ викрила на хабарі в 66 тис. чиновника ДСНС, який прийняв без перевірки систему оповіщення на об'єктах підвищеної небезпеки. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що посадовець вимагав 66 000 гривень за погодження дозвільної документації на об'єктах підвищеної небезпеки. Чиновник з порушенням порядку прийняття в експлуатацію систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їхнього виникнення наказав підлеглому підписати Акти введення в експлуатацію цих систем. Вони змонтовані на об’єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного комплексу в одній з областей України, їхня "легалізація" відбулась без фактичного виїзду та перевірки їхньої працездатності.

Зазначається, що протиправні дії службовців ДСНС створили передумови для відсутності контролю та вчасного реагування на можливе виникнення надзвичайних ситуацій на вказаних об’єктах. Це могло призвести до катастрофічних наслідків, які несуть пряму загрозу життю і здоров’ю людей.





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Колишня військова Нацгвардії співпрацювала з терористами "ДНР" і передавала їм інформацію про бойові завдання в зоні АТО, - контррозвідка. ВIДЕО

Двом службовим особам ДСНС України, у тому числі заступнику начальника управління, повідомлено про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Також планується оголошення підозри керівнику суб’єкту господарювання за ч. 3 ст. 369 ККУ.

Наразі в межах кримінального провадження проводиться перевірка інформації щодо 68-ми аналогічних епізодів дій чиновників.