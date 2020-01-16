 До Києва прилетів новий борт із важко пораненими воїнами, потрібна донорська кров і ліки, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє волонтерка Наталя Юсупова.
"До Києва прилетів новий борт із важко пораненими з Харкова, 5 швидких мчали з Борисполя з пораненими бійцями, всіх відразу в реанімацію. За добу на фронті двоє поранених і двоє убитих, дуже багато обстрілів і снайперів, війна триває!" - йдеться в повідомленні.
Волонтерка просить допомогти ЗМІ і всіх громадян.
"За тиждень після останнього борту мною оплачена хімія для онкохворого воїна (37 тис.), оплачені аналізи в приватній лабораторії (1200 і 6 тис.), оплачені ліки (6500), дивіться чеки. Я так само замовила тактич. мед. рюкзак для фронту, викуповую в понеділок (7800) і потрібно оплатити турнікети (400 грн кожен). Це інформація для тих, хто допомагає грошима", - розповіла волонтерка.
Також потрібна донорська кров. Центр крові на території госпіталю, понеділок-четвер з 9-12, з паспортом. Адреса госпіталю – Госпітальна, 18, метро "Печерська".
"Ми так само допомагаємо воїнам з передової, продуктами, речами і ліками. Дексалгін і кетанов в ампулах потрібні завжди!", - наголосила волонтерка.
Картки для допомоги
4627 0551 5012 8394 "ПриватБанк",
5358 3853 2000 2464 "Монобанк".
Юсупова Наталя.
Небайдужі люди допоможуть..
а где Зеленский?
ах да "он же еврей, ему не нужно"
Яков Блох Главный раввин Украины
Отака боротьба за мир.
Сори, за годыны тот обещал закончить АТО. Войну войной он так и не назвал.
Поздравляю нас с главнокомандующим - бараном
он отдал свою жизнь за клочок украинской земли, которую Зеленский сейчас сдает террористам
О 4-й годині ранку 29 січня 2017 року штурмова група капітана Кизило в кількості 19 бійців, висуваючись на позиції для зайняття спостережних постів, виявила диверсійно-розвідувальну групу противника та вступила у вогневе зіткнення.
В результаті бою противник був вимушений відступити до своїх позицій. Під час відходу сил терористів розпочався артилерійській обстріл зі сторони противника. Капітаном було прийнято рішення зайняти взводний опорний пункт противника для збереження життя та здоров'я військовослужбовців, які входили до складу штурмової групи.
Під час зайняття взводного опорного пункту терористів розпочалось бойове зіткнення штурмової групи з переважаючими силами противника. В результаті бою противнику було нанесено втрати в кількості 20 терористів та одного взято в полон.
Після бойового зіткнення капітаном Кизило було організовано оборону даного взводного опорного пункту до підходу основних сил 1-го механізованого батальйону. Під час оборони взводного опорного пункту штурмова група капітана Кизило відбила атаку противника. Під час відходу сил противника розпочався артилерійський обстріл зі сторони терористів. Приблизно о 9 години 40 хвилин 29 січня 2017 року в результаті прямого попадання артилерійської міни в окоп капітан Андрій Кизило та ще двоє військовослужбовців зі складу його штурмової групи загинули.
Хлопцям одужання. Кияни, хто може допоможіть з кров'ю.
С начала этого периода российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Травневого.
За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.Источник: https://censor.net.ua/n3170160
откуда раненые? они сами себя постреляли чтоли?
но не в ощс - 100%
і нічим не допоможуть.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Кстати раньше чем Украину , а про армию вообще то посерединке забыл..
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Где ваш главный отказник?
Наверное как Порошенко окопы инспектирует?
Ай блин, ошибся)) Еще видать кокс не закончился) **** зеленая...
Пацанам скорейшего выздоровления!!!)
Пусть поправляются!!
Вы просто представьте, что такое "никакое" стало президентом в первый год войны...это был бы мрак!