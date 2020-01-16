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Все про:Київ (6815) допомога (968) госпіталізація (67) кров (17) Юсупова (11)

 До Києва прилетів новий борт із важко пораненими воїнами, потрібна донорська кров і ліки, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

У Головний Військовий Клінічний Госпіталь прибув черговий борт із пораненими українськими вояками, їх усіх направили відразу в реанімацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє волонтерка Наталя Юсупова.

"До Києва прилетів новий борт із важко пораненими з Харкова, 5 швидких мчали з Борисполя з пораненими бійцями, всіх відразу в реанімацію. За добу на фронті двоє поранених і двоє убитих, дуже багато обстрілів і снайперів, війна триває!" - йдеться в повідомленні.

Волонтерка просить допомогти ЗМІ і всіх громадян.

"За тиждень після останнього борту мною оплачена хімія для онкохворого воїна (37 тис.), оплачені аналізи в приватній лабораторії (1200 і 6 тис.), оплачені ліки (6500), дивіться чеки. Я так само замовила тактич. мед. рюкзак для фронту, викуповую в понеділок (7800) і потрібно оплатити турнікети (400 грн кожен). Це інформація для тих, хто допомагає грошима", - розповіла волонтерка.

Також потрібна донорська кров. Центр крові на території госпіталю, понеділок-четвер з 9-12, з паспортом. Адреса госпіталю – Госпітальна, 18, метро "Печерська".

"Ми так само допомагаємо воїнам з передової, продуктами, речами і ліками. Дексалгін і кетанов в ампулах потрібні завжди!", - наголосила волонтерка.

Картки для допомоги
4627 0551 5012 8394 "ПриватБанк",
5358 3853 2000 2464 "Монобанк".
Юсупова Наталя.

Читайте: У київський госпіталь прибув борт з пораненими, потрібні ліки і донорська кров, - волонтери

До Києва прилетів новий борт із важко пораненими воїнами, потрібна донорська кров і ліки, - волонтерка Юсупова 01
До Києва прилетів новий борт із важко пораненими воїнами, потрібна донорська кров і ліки, - волонтерка Юсупова 02
До Києва прилетів новий борт із важко пораненими воїнами, потрібна донорська кров і ліки, - волонтерка Юсупова 03
До Києва прилетів новий борт із важко пораненими воїнами, потрібна донорська кров і ліки, - волонтерка Юсупова 04
До Києва прилетів новий борт із важко пораненими воїнами, потрібна донорська кров і ліки, - волонтерка Юсупова 05
До Києва прилетів новий борт із важко пораненими воїнами, потрібна донорська кров і ліки, - волонтерка Юсупова 06
До Києва прилетів новий борт із важко пораненими воїнами, потрібна донорська кров і ліки, - волонтерка Юсупова 07
До Києва прилетів новий борт із важко пораненими воїнами, потрібна донорська кров і ліки, - волонтерка Юсупова 08
До Києва прилетів новий борт із важко пораненими воїнами, потрібна донорська кров і ліки, - волонтерка Юсупова 09
До Києва прилетів новий борт із важко пораненими воїнами, потрібна донорська кров і ліки, - волонтерка Юсупова 10
До Києва прилетів новий борт із важко пораненими воїнами, потрібна донорська кров і ліки, - волонтерка Юсупова 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170315
 
 
 Топ коментарі
 
Где тот кто обещал закончить войну? "Надо просто перестать стрелять" Бойцам скорейшего выздоровления!
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Одужання пораненим.
Небайдужі люди допоможуть..
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Зеля патроны и снаряды с передовой повывозил уже? В принципе 50% армии проголосовало за Зе. Правильно говорят, что стадо баранов под руководством волка может победить стаю волков под руководством барана (Зе-барана).

Поздравляю нас с главнокомандующим - бараном
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Одужання пораненим.
Небайдужі люди допоможуть..
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Где тот кто обещал закончить войну? "Надо просто перестать стрелять" Бойцам скорейшего выздоровления!
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Про війну просто не говорять.
Отака боротьба за мир.
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За годыны?
Сори, за годыны тот обещал закончить АТО. Войну войной он так и не назвал.
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Шут оманский ,ну что перестал стрелять , поздравил путлера с Новым г ??? Каждый день брешут -потерь нет … «слуги******
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Если ЗЕоманский перестал стрелять пусть берет свою семью и на передовую.
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Зеля патроны и снаряды с передовой повывозил уже? В принципе 50% армии проголосовало за Зе. Правильно говорят, что стадо баранов под руководством волка может победить стаю волков под руководством барана (Зе-барана).

Поздравляю нас с главнокомандующим - бараном
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жаль, что для ЗЕ люди только мишени. Уже подготовил для развода еще 3 зоны. Туго придется, но только не переодетым сепарм.
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а как же развєдєніє войск? будівництво мостів в лугандонію? пенсії тварюкам? просто пєрєстать стрєлять? звідки поранені? зебіли, скажіть щось, не мовчіть? подайте якийсь знак?
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Таке зєбільне "розведення" . Розведення на крові .
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Чому бубочка кров не здає? Жалко для гоїв царської крові? ))
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але ж це брехня - він не вилазить зі спортзалів! До Києва прилетів новий борт із важко пораненими воїнами, потрібна донорська кров і ліки, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 7589
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ага - щоки добряче за свята підкачав.
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тебе ж спокусили, значить нормальні.
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кто еще помнит молодого и красивого капитана Героя Украины Андрея Кизило погибшего в 23 года ?

он отдал свою жизнь за клочок украинской земли, которую Зеленский сейчас сдает террористам

О 4-й годині ранку 29 січня 2017 року штурмова група капітана Кизило в кількості 19 бійців, висуваючись на позиції для зайняття спостережних постів, виявила диверсійно-розвідувальну групу противника та вступила у вогневе зіткнення.
В результаті бою противник був вимушений відступити до своїх позицій. Під час відходу сил терористів розпочався артилерійській обстріл зі сторони противника. Капітаном було прийнято рішення зайняти взводний опорний пункт противника для збереження життя та здоров'я військовослужбовців, які входили до складу штурмової групи.
Під час зайняття взводного опорного пункту терористів розпочалось бойове зіткнення штурмової групи з переважаючими силами противника. В результаті бою противнику було нанесено втрати в кількості 20 терористів та одного взято в полон.
Після бойового зіткнення капітаном Кизило було організовано оборону даного взводного опорного пункту до підходу основних сил 1-го механізованого батальйону. Під час оборони взводного опорного пункту штурмова група капітана Кизило відбила атаку противника. Під час відходу сил противника розпочався артилерійський обстріл зі сторони терористів. Приблизно о 9 години 40 хвилин 29 січня 2017 року в результаті прямого попадання артилерійської міни в окоп капітан Андрій Кизило та ще двоє військовослужбовців зі складу його штурмової групи загинули.
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він і досі аналізів не здав! До Києва прилетів новий борт із важко пораненими воїнами, потрібна донорська кров і ліки, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 8082Як можна в нього кров брати?
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Ай-ай-ай...баригу убрали, бизнес на крови прекратили, стрелять перестали, войска отвели... откуда раненые-то ?
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От твоего *****
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Барага(парашенко) нікуди не подівся, він ще продовжує свою підривну діяльність в Україні з дозволу зелемойського
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Продолжает воровать из бюджета? Если нет, то откуда дыра в 70 миллиардов.
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так зелёный смарчёк сказал шо не лох и стрелять не надо, походу клоун киздабол.
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По-ходу там на передовій серйозні бої відбуваються. Інакше не було би стільки тяжкопоранених. Але усі мовчать, і військові і добровольці і волонтер .
Хлопцям одужання. Кияни, хто може допоможіть з кров'ю.
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потерьнет . кое кто украинцев за лохов держит
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Вчера, 15 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.
С начала этого периода российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Травневого.
За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.Источник: https://censor.net.ua/n3170160

откуда раненые? они сами себя постреляли чтоли?
но не в ощс - 100%
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ага МО здається трохи п.здить, щоб не засмучувати вєлікага міратворца
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+ Одужання нашим хлопчикам. Боже, поможи
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не лицемерь. для "бога" - они гои. как и для Зели и прочих кошерных
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Фінансово допомогти бажаєш? Чи вони для тебе не герої?
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Если верить официальным сводкам, этого борта быть не должно. Значит верить нельзя. Печально. Конец эпохи честности. В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными воинами, нужна донорская кровь и лекарства, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 704
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зебіли так і подумають.
і нічим не допоможуть.
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Нужно воспитывать поколения, готовых отомстить.
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И откуда столько людей раненных, падло зеленое?
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они их переведут в небоевые и скажут, что тишина и готовы к разводу.
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парахаботи заважають відвести війська за Днєпр
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"Два обстріли, втрат немає..."- каже е і пишете? Так, зелені?
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Публиковать чеки все равно что публиковать ценники в аптеках, просто сведения о цене. Но никто и никогда не публикует выписки из банка с приходом и расходом на которой ясно видна разница. Еще раз повторяю никто и никогда, что просто говорит о том, что б0ольшая часть денег уходит в карман и она всегда скрыта.
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Аферисты и пороховоры при виде заведомо проигрышного спора просто тупо спамят ибо ответить не могут. Хорошо поставленная разводка населения на деньги под дружные вопли о патриотизме. Молодцы, верной дорогой мародера идете.
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Зе - хорош прятаться от народа. Перемирия с ****** нет и не будет - пора понять и менять своё ватное мировозрение на нормальное.
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зелехочмо из Омана сутки летел . И стыдливо умолчивает гнида подробности . Неужто по дороге в госпиталь какой то заглянул раненых проведать ? Молчок . В Москве говорят был . Наверное в московских госпиталях проведовал .
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Да оно не могло вылететь, его приводили в себя после передоза.
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Украинским Воинам полного выздоровления! Украина думает за Вас!
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А одного не пойму почему лекарственные препараты такие дорогие, - золото на вес дешевле.
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Мабтера представляет собой противоопухолевое и иммуномодулирующее лекарственное средство для лечения злокачественных опухолей. Применяется совместно с химиотерапией. Выпускается компанией ЛяРош в Швейцарии, Германии, России.
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Чому досі у нас бізнес з російським капіталом не обкладений додатковим податком "за агресію" і не введено додаткове мито на весь російський імпорт крім сировини?
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Видно 3енелейсский на так )(уйла с НОВЫМ ГОДОМ поздравлял..
.
Кстати раньше чем Украину , а про армию вообще то посерединке забыл..
.
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я іноді думаю чи взагалі той Зеленський існує.. Не чути його, не бачити.. Як пацюк десь ховається чи може його десь ховають
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Увидишь егт на кумарах, когда у него порошок закончится и оно лупоглазое чмо только тогда на люди вылезет. Гнида одним словом.
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Скотный двор слуг урода, как там на счет перестать стрелять, а, петушня лагерная??
Где ваш главный отказник?
Наверное как Порошенко окопы инспектирует?
Ай блин, ошибся)) Еще видать кокс не закончился) **** зеленая...
Пацанам скорейшего выздоровления!!!)
Пусть поправляются!!
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"военная медицина" которую порошенко за шесть лет "поднял с нуля"...До Києва прилетів новий борт із важко пораненими воїнами, потрібна донорська кров і ліки, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 966
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А "главнокомандующий" уже их посетил, или оно устало и отдыхает , как всегда...
Вы просто представьте, что такое "никакое" стало президентом в первый год войны...это был бы мрак!
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35 тысяч. аналогов от рака нет индийских? И при чём здесь раненные, и где подписи на платёжке.
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сфоткали перед подписанием.. что тут не ясно
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уж очень цена высокая, такое каждый второй может нарисовать. Для чего это? drugs/mabtera-d7577
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А какая разница есть подпись или нет. Главное это разница между полученными деньгами и потраченными, а это может показать только банковская выписка которую ты никогда не увидишь. А лох и не спросит, видишь как здесь заливаются, один процент лохов, остальные подельники.
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зе-скот за це несе відповідальність
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Зеотвєдєніє, зеразвєдєніє. На передову гниду!
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Зебіли бігом на передову. Там не стріляють. Виручайте свого генія, а то його слова розбіглися зі справами. А саме головне, що гинуть і гинуть воїни, мучаться і вмирають в лікарнях, які вже не попадають в "сводки". Ось таке воно "перестать стрелять". Це ви нарід 73% який втомився від війни і прагнув також перестати стріляти. А ви не на передку, а вдома в теплих ваннах, в ситих кабаках. Хто хотів показати, що стара влада хотіла війни, а нова миру. Де ваш гребаний мир??? Поляки, німці, литовці..всі разом, коли питання стає безпеки держави, а тут кожний щось хоче доказати, налили бруду один на одного і сидять тихенько обляпані, а ворог робить свою справу.
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Мне не совсем понятно откуда раненые, если уже "просто перестали стрелять", войска разведены и вообще, зеишак с своими зебилоублюдками готов к полной капитуляции?
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Зебилы , какие на этот раз будут у вас оправдания ????
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Парашенко, чем содержать армию порохососов лучше бы помог нашим военным скот брехливый
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