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Все про:цигарки (443) ДФС (2384)

 Податкова міліція зупинила незаконний масовий збут тютюнових виробів у Києві. Вилучено товару майже на 9,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції м.Києва під процесуальним керівництвом прокуратури міста зупинили незаконну масову реалізацію сигарет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДФС.

В рамках проведення операції "Акциз-2020" і розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 204 КК України була встановлена ​​група осіб, що зберігають у складському приміщенні на території міста Києва з метою збуту тютюнові вироби іноземного виробництва, не марковані марками акцизного податку та ввезені на територію України поза митним контролем.

Продавали цигарки через спеціалізовані сайти в мережі інтернет.

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За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено 189 тис. 368 пачок сигарет іноземного виробництва без марок акцизного податку, загальною орієнтовною вартістю майже 9,5 млн гривень. Триває слідство.

Податкова міліція зупинила незаконний масовий збут тютюнових виробів у Києві. Вилучено товару майже на 9,5 млн грн 01
Податкова міліція зупинила незаконний масовий збут тютюнових виробів у Києві. Вилучено товару майже на 9,5 млн грн 02
Податкова міліція зупинила незаконний масовий збут тютюнових виробів у Києві. Вилучено товару майже на 9,5 млн грн 03
Податкова міліція зупинила незаконний масовий збут тютюнових виробів у Києві. Вилучено товару майже на 9,5 млн грн 04
Податкова міліція зупинила незаконний масовий збут тютюнових виробів у Києві. Вилучено товару майже на 9,5 млн грн 05
Податкова міліція зупинила незаконний масовий збут тютюнових виробів у Києві. Вилучено товару майже на 9,5 млн грн 06
Податкова міліція зупинила незаконний масовий збут тютюнових виробів у Києві. Вилучено товару майже на 9,5 млн грн 07
Податкова міліція зупинила незаконний масовий збут тютюнових виробів у Києві. Вилучено товару майже на 9,5 млн грн 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170305
 
 
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Это что получается,незаконного сбыта не было,но товар отобрали за незаконный сбыт?
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Акцизи піднімайте, піднімайте. І сосіть лапу держбюджету, не зівайте. Дебіли, чи вороги України?
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Незаконный сбыт газа и электроэнергии их не беспокоит!
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Единственное шо порадовало в данной новости - тупорылое мусорское выражение "в сети Интернет".

Ещё бы в кавычках написали - в сети "Интернет" - ваще б тогда огонь было.
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Такие сигареты в Мелитополе продают на всех рынках в табачных киосках,и никто не видит...
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Лишь бы развесной табак не трогали.
Забыл уже, когда крайний раз покупал в магазине сигареты.
Разве что Боркум или Алсбо с кавендишем - домешивать в Вирджинию.
Накатал гильз электромашинкой, сложил в портсигар - все.
==
Черная или коричневая сигарета с офигенно вкусным и ароматным дымом.
А в перерасчете на 20 штук - пачка выходит примерно 9-12 грн (если действительно домешивать дорогой трубочный)
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От не вірю. Не вірю в самосад.
Шось Вас, шановний, понесло.
Не може тютюн бути постійно самосадом.
Він і весняних підморозків не витримує. Розсада на підвіконнях (і то, не кожного року виходило)
Якби тютюн ріс як звичайний бур'ян - то було б щастя ))
========
Ще нюанс. Перед Новим Роком замовив 2 кг у нових продавців.
Вірджинія, Ксанті, все круто ....На 50грн за кг дешевше. (300, здається)
Ксанті дійсно духмяний (прикольний, навіть не ферментований)
Але дрова.
Реальні, блін, дрова.
Краще брати індонезійський.
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