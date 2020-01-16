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 Політика України, Фоторепортаж
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 Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: "Рєпіну повернув. Але це неадекват", - робота ВР 16 січня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 січня, проходить чергове пленарне засідання Верховної Ради.

З самого ранку Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію азартних ігор.

Потім парламентарії ухвалили закон про середню освіту.

Далі нардепи ухвалили законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (№1209-1) і взялися до розгляду законопроєкту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві (№1210.).

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 01

Пленарне засідання Верховної Ради 16 січня.

Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 02

Микола Сольський (СН), Юлія Тимошенко ("Батьківщина") і Вадим Івченко ("Батьківщина") розмовляють зі спікером Дмитром Разумковим.

Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 03

Перший віце-спікер Руслан Стефанчук і спікер Дмитро Разумков.

Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 04

Поговорити зі спікером прийшов Михайло Радуцький (СН).

Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 05

Володимир Ар'єв (ЄС) вітається з Петром Порошенком (ЄС). До них прямує співголова фракції ЄС Артур Герасимов.


Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 06

Сергій Бабак обіймається з міністром освіти Ганною Новосад.

Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 07

Олександр Кабанов (СН) читає повідомлення в групі "SLUGA SPEAKERS NEW".

Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 08

"Бабак в метро?))), Денисе не сміши)))", - пишуть в групі.

"Сусіди читають і іржуть", - додають у групі.

Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 09

"Слуги народу" фотографуються з міністром освіти з нагоди ухвалення закону про середню освіту.

Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 10

Бабак і Стефанчук.

Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 11

Глава фракції СН Давид Арахамія (стоїть спиною) розмовляє з Олександром Дубінським (СН, праворуч) і Олександром Ковальовим ("Довіра", по центру з бородою).

Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 12

Нарада "слуг народу".

Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 13

Олександра Устінова ("Голос") і Олег Макаров ("Голос").

Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 14

Глава фракції СН Давид Арахамія розмовляє з нардепами з "Довіри" Андрієм Іванчуком і Олегом Кулінічем.

Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 15

Давид Арахамія, Олександр Дубінський і Максим Бужанський (всі СН).

Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 16

Розповідь Святослава Вакарчука ("Голос") насмішив Андрія Осадчука ("Голос").

Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 17

Ярослав Железняк ("Голос") показує щось на смартфоні Святославу Вакарчуку.

Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 18

Ніна Южаніна (ЄС) виступає з трибуни Ради.

Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 19

Данило Гетманцев (СН) та Сергій Бабак (СН).

Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 20

Микола Тищенко (СН) з колегою.

Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 21

Нардепи вітають Дубінського з ухваленням його версії законопроекту про легалізацію азартних ігор.

Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 22

До привітань Дубінському приєднався Олесь Довгий (позафракційний).


Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 23

Тим часом, Микола Тищенко (СН) вирішив перевірити повідомлення в групі "ГРУПИ СН":

"Всі є", - пише абонент Євгенія Кравчук Слуга Народу.

"Рєпіну повернув. Насилу на ігорку. Але це неадекват. Зайшли в конфлікт і безвихідь. 1210 може не прийти. Сидить на конференції в Нацбанку в парковому. Красов за сімейними", - пишуть у групі.

Зазначимо, Елла Рєпіна нардеп від СН, Олексій Красов також нардеп від СН. Також нагадаємо, що сьогодні Рада ухвалила в першому читанні законопроект про легалізацію азартних ігор, а потім взялася до розгляду законопроекту №1210.

Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 24

Стефанчук і Тищенко.

Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 25

Вадим Новинський (позафракційний) і Дмитро Лубінець ("За майбутнє").

Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 26

Андрій Задорожний (СН) вирішив перевірити свої повідомлення.


Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 27

"Сиджу і лише зітхаю від безсилля", - пише йому абонент Володя Лаєвський.

Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 28

Гетманцев за трибуною ВР.

Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 29

Тищенко і Гетманцев.


Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 30

Тарас Тарасенко (СН) перевіряє свою переписку


Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: Рєпіну повернув. Але це неадекват, - робота ВР 16 січня 31

"Сказали буде спецперевірка. Я знову з трибуни виступав!!!", - пише Тарасенко абоненту Анчик.

При цьому раніше він вже писав про те, що його "вже запросили на зустріч" у зв'язку з його виступом з трибуни.

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170274
 
 
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уроды, которых выбрал "мудрий український нарід" Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: "Репину вернул. Но это неадекват", - работа ВР 16 января - Цензор.НЕТ 559
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там Макаров Устинову за сиську лапае на фото.. жесть
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а в это времявраг обстреливает наши позициивезде где не леньУ Дубинского есть корочки Участника боевых действий????
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- Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору.
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Синий у Зебила, после поднятия настоения и измена на пресухах потом )))
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есть более емкое понятие-"свальный грех" Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: "Репину вернул. Но это неадекват", - работа ВР 16 января - Цензор.НЕТ 8879
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