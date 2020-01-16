 "Чи не дати п#зди" прем'єру? ФОТОжабери проілюстрували "записи Гончарука"

Також дивіться: У Зеленського дуже примітивне розуміння економічних процесів, - можливу розмову Гончарука злили в інтернет. ВIДЕО
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Третя частина "записів Гончарука": "Зеленському треба сказати: дивись, Вово, те, що зараз курс менший, означає, що олів'є наступного року не буде дорожчим". ВIДЕО
Також дивіться: Депутати "Слуги народу" обговорюють, "чи дати п#зди" прем'єру Гончаруку, - нардеп Бужанський. ФОТО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Як Гончарук і Смолій придумували для Зеленського виправдання про завищений курс гривні та втрати експортерів, і чому це стало скандалом
Також читайте: "Записи Гончарука": наслідки
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Жартів уже бути не може, людина визнає, що не має плану", - нардепка Верещук вважає, що Гончарук має подати у відставку. ВIДЕО
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Арахамія: Велика небезпека, якщо хтось записував у кабінеті прем'єра. Там обговорюються питання нацбезпеки
Більше фотошопів дивіться тутИсточник: https://censor.net.ua/ua/p3170244
ЭТО ШЕДЕВР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Чье бы время не ушло, чье бы не пришло - твое время не придет никогда точно.
Так что ты конечно сможешь злорадствовать, когда будешь жить хотя бы 1/10 так, как я.
голубым и зеленым....
Не буде 14 серій Гончаруко-Барбари. Ініціатори зрозуміли, що це працює проти Зє!
По-этому гандоны типа Портнова, Дубинского, Бужанского - это нелюди с дегенеративными изменениями в голове.
P S хотя мое мнение весь этот цирк устроили сами зелёные , чтобы отвлечь от делишек ослика в Омане и его там переговоров с кацапами
...
- это я с танечкой поменялась.
- а что ты ей дала взамен?
- *****!
Але в нашій ситуації якось не до сюрних карнавалів...
"бэээээээ, а пАтчыму нета картынак на Парашенкаа?!!"
...
никто не видел, они еще не пробегали?
Например: Портнов, Дубинский, Бужанский - активно употребляют ненормативную лексику)
Нормальные украинцы в шоке от припизидента и его окружения!
- Святий отець, грішний я!
- І в чому твій гріх, син мій?
- Під час Другої світової війни я ховав у себе в підвалі єврея.
- Hy, це не гріх, а навпаки - свята справа! - заспокоїв його священик.
- Але я змушував його платити мені за постій, - додав дід.
- Так, це, звичайно, не добре, але адже і ти ризикував собою, син мій!
- Дякую вас, святий отець, але в мене ще одне питання.
- Яке?
- Чи повинен я сказати йому, що війна вже закінчилася?
. .
Это не правительство, это стая ЗЕленых обезьян. Гнать их надо!
І я ще дивуюсь, ота дрібна шантропа ще Гонтарєву та Гройсю критикувала.
А саме....нікчемне клоуня...