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 "Чи не дати п#зди" прем'єру? ФОТОжабери проілюстрували "записи Гончарука"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Чи не дати п#зди премєру? ФОТОжабери проілюстрували записи Гончарука 01

Також дивіться: У Зеленського дуже примітивне розуміння економічних процесів, - можливу розмову Гончарука злили в інтернет. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Третя частина "записів Гончарука": "Зеленському треба сказати: дивись, Вово, те, що зараз курс менший, означає, що олів'є наступного року не буде дорожчим". ВIДЕО

Чи не дати п#зди премєру? ФОТОжабери проілюстрували записи Гончарука 02

Також дивіться: Депутати "Слуги народу" обговорюють, "чи дати п#зди" прем'єру Гончаруку, - нардеп Бужанський. ФОТО

Чи не дати п#зди премєру? ФОТОжабери проілюстрували записи Гончарука 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Як Гончарук і Смолій придумували для Зеленського виправдання про завищений курс гривні та втрати експортерів, і чому це стало скандалом

Чи не дати п#зди премєру? ФОТОжабери проілюстрували записи Гончарука 04

Також читайте: "Записи Гончарука": наслідки

Чи не дати п#зди премєру? ФОТОжабери проілюстрували записи Гончарука 05

Чи не дати п#зди премєру? ФОТОжабери проілюстрували записи Гончарука 06

Чи не дати п#зди премєру? ФОТОжабери проілюстрували записи Гончарука 07

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Жартів уже бути не може, людина визнає, що не має плану", - нардепка Верещук вважає, що Гончарук має подати у відставку. ВIДЕО

Чи не дати п#зди премєру? ФОТОжабери проілюстрували записи Гончарука 08

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Арахамія: Велика небезпека, якщо хтось записував у кабінеті прем'єра. Там обговорюються питання нацбезпеки

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170244
 
   
 Топ коментарі
 
"Не дать ли п#зды" премьеру? ФОТОжаберы проиллюстрировали "записи Гончарука" - Цензор.НЕТ 8588
ЭТО ШЕДЕВР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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"Чи не дати п#зди" прем'єру? ФОТОжабери проілюстрували "записи Гончарука" - Цензор.НЕТ 6277
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«Вот как выглядит настоящий визит в Оман»: Зеленского поставили на место показательным фото - смотрим и читаем в ЦЕНЗОРУ НЕТ, действительное свежее фото лучше всяких фотожаб с Хоттабычами
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не-а) на первой фотке явно должен быть не гончарук
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Тогда на последней был бы только собирательный образ 73%.
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Что, обидно Порохоботы и сепары! Ваше время безвозвратно ушло. Теперь осталось только вонять.
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Как бы тебе сказать, шоб ты поняло...

Чье бы время не ушло, чье бы не пришло - твое время не придет никогда точно. "Чи не дати п#зди" прем'єру? ФОТОжабери проілюстрували "записи Гончарука" - Цензор.НЕТ 2055

Так что ты конечно сможешь злорадствовать, когда будешь жить хотя бы 1/10 так, как я. "Чи не дати п#зди" прем'єру? ФОТОжабери проілюстрували "записи Гончарука" - Цензор.НЕТ 7087
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"Тупой и еще тупее", "голубая устрица" та Шаріков розірвали на клаптики "Не дать ли п#зды" премьеру? ФОТОжаберы проиллюстрировали "записи Гончарука" - Цензор.НЕТ 4595
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Стал весь Кабмин
голубым и зеленым....
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Теж зазнав поразки з підливою "Чи не дати п#зди" прем'єру? ФОТОжабери проілюстрували "записи Гончарука" - Цензор.НЕТ 3186 "как... вычеслить крата... видиоурок" - це просто контрольний в моск )))))))))))
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Зверніть увагу, тільки но появилося розуміння того, що шкандаль не про Гончарука, а про Зєєєлю, про його тупість, про не здатність зрозуміти елементарне, про те що кабмін витрачає час намагаючись придумати як пояснити зарозумілому та мстивому довбню елементарні речі, тему зняли.
Не буде 14 серій Гончаруко-Барбари. Ініціатори зрозуміли, що це працює проти Зє!
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якби це було проти Гончарука то записи просто дали б послухать Зеленському
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Как правило, матерятся те люди, у которых существует дефект левого полушария, а именно языковых зон - им не хватает слов! Все бранные слова у человека содержатся в немом правом полушарии".
По-этому гандоны типа Портнова, Дубинского, Бужанского - это нелюди с дегенеративными изменениями в голове.
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Соевый террариум предлагаю считать открытым.
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Да походу тут банка со змеями в виде Дубинского и ко себе мышкой Гончарука выбрали , а всё остальное зелёное кубло в этом террариуме ещё только определяется , кто на роль охотника , а кто на роль жертвы
P S хотя мое мнение весь этот цирк устроили сами зелёные , чтобы отвлечь от делишек ослика в Омане и его там переговоров с кацапами
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О ежике в тумане - Зелеоооныыый тумааан , похож на ОмАААн , похож на обман весь зелеоооный туман...
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- слыш, доча, а где ты взяла эти куклы?
- это я с танечкой поменялась.
- а что ты ей дала взамен?
- *****! "Чи не дати п#зди" прем'єру? ФОТОжабери проілюстрували "записи Гончарука" - Цензор.НЕТ 2222
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Не Поражаюсь А восхищаюсь , где найти Такую Страну где так Кумедно з Юмором , - ну цеж Нада Так . Да таку націю Перемогти , даже й не Мрійте.
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Якби не воєнний конфлікт з неадекватним сусідом-зкріпоносцем - жити у впоротій країні могло б бути навіть весело. Принаймні цікаво.
Але в нашій ситуації якось не до сюрних карнавалів...
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Візьміть Історію ,- як козаки Листа Писали . Нас тоже тоді Гнобили , а Шевченко описав . Но Дух Української нації Повік Живе і не витравити і не Здолати.
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Бачили очі що купували ,то їжте поки не повилазять.
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вєрнай дарогай ідьотє таварісчі! до свого неминучого безславного кінця! протоптаной дарогой віті ростовського і пєті мальдівського!
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Откуда вы идиоты такие беретесь? Восемь месяцев уже, как припизидент Янелох Оманский! Нету Порошенко, нету!
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Та оно ляпнет что-то такое на форумах, а потом текстает куратору, денюжку выпрашивает.
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тут где-то должна быть парочка зе-тыпилов кричащих
"бэээээээ, а пАтчыму нета картынак на Парашенкаа?!!"
...
никто не видел, они еще не пробегали?
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оно конечно смешно, но эти клоуны уже не на сцене и распоряжаются нашим будущим, а чтобы их оттуда выгнать нужно что-то потяжелее гнилых помидоров.
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Знаете как среди Нардепов/политиков выявить и идентифицировать ручную шлюшку Коломойского?) Все ручные шлюшки переняли от своего хозяина одну примечательную особенность - они матерятся также как и их хозяин!
Например: Портнов, Дубинский, Бужанский - активно употребляют ненормативную лексику)
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"Не дать ли п3ды премьру" --этот архиважный вопрос надо решать всеукраинским референдумом.А чё поржём наконецта.
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Только зебилам и кремлеботам, а бы ПОРЖАТЬ, поприколу или какая разница!
Нормальные украинцы в шоке от припизидента и его окружения!
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Зебилоиды, кушайте не обляпайтесь!
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Прийшов дід до священика на сповідь.
- Святий отець, грішний я!
- І в чому твій гріх, син мій?
- Під час Другої світової війни я ховав у себе в підвалі єврея.
- Hy, це не гріх, а навпаки - свята справа! - заспокоїв його священик.
- Але я змушував його платити мені за постій, - додав дід.
- Так, це, звичайно, не добре, але адже і ти ризикував собою, син мій!
- Дякую вас, святий отець, але в мене ще одне питання.
- Яке?
- Чи повинен я сказати йому, що війна вже закінчилася?
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Дайте лучше мне ,, и лучше не ..зды а простого аналу .
. "Чи не дати п#зди" прем'єру? ФОТОжабери проілюстрували "записи Гончарука" - Цензор.НЕТ 4659 .
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Шикардос.

Это не правительство, это стая ЗЕленых обезьян. Гнать их надо!
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Бутусов ,я твой подписчик много лет,но прекращай !!!!
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Неужели, вы не понимаете,что у вас сидит ботофема,которая обсерает все ,что делает новая власть,я очень Вас уважаю,но нельзя так относится к своему ресурсу.
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Гончарук в порівнянні з призЕдентом - магістр економіки.
І я ще дивуюсь, ота дрібна шантропа ще Гонтарєву та Гройсю критикувала.
А саме....нікчемне клоуня...
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Все що творить сьогодні "Зе- коМанда" - ну зовсім не комедія. Це - трагедія! Та я про інше. Шість років, ШІСТЬ!!! - війна з кацапо-ордою. Чим займалося пять років оте сивочоле опудало, з якого дуполизи соєві ліплять, як якути з говна, "щірого патріота", чим?, що тільки зеленський припиняє дію ось цього договорняка?:"Чи не дати п#зди" прем'єру? ФОТОжабери проілюстрували "записи Гончарука" - Цензор.НЕТ 9127

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