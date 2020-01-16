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Все про:ВР (5598) депутат (989) донецький аеропорт (105) Костенко Роман (3)

 На згадку про загиблих у ДАПі воїнів обіцяю стояти в Раді до кінця, - "кіборг" Костенко (Гром). ФОТО

Полковник СБУ "Альфа" Роман Костенко, який обороняв Донецький аеропорт від атак російських найманців, а нині є нардепом від партії "Голос", обіцяє шанувати пам'ять про загиблих побратимів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці сьогодні в День пам'яті "кіборгів".

"5 років тому. Тоді я не знав, що цей день стане днем захисників ДАП. Лише знав, що треба битися з ворогом. І що за нами Україна.

Я ще не знав, що битимуся за Україну в Раді. І обіцяю, що в пам'ять про воїнів, які там залишилися, і тут стоятиму до кінця. Слава Україні", - написав Костенко і опублікував фото, зроблені в Донецькому аеропорту.

На згадку про загиблих у ДАПі воїнів обіцяю стояти в Раді до кінця, - кіборг Костенко (Гром) 01
На згадку про загиблих у ДАПі воїнів обіцяю стояти в Раді до кінця, - кіборг Костенко (Гром) 02

Історію участі Романа Костенка у війні проти російських окупантів на Донбасі читайте тут.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стояло завдання не евакуювати, а відбити донецький аеропорт. Але це був квиток в один кінець, - легендарний кіборг Олег Кузьміних. ВIДЕО

Бої за аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року і закінчились після повної руйнації старого та нового терміналів аеропорту. В обороні аеропорту також брали участь волонтери і медики.

За стійкість і незламність українських захисників назвали "кіборгами". Вони стали символом мужності та відданості ідеалам вільної та незалежної України.

Захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 українських захисників, поранено понад 500. Багатьох із них відзначено державними нагородами, деяких - посмертно.

На згадку про загиблих у ДАПі воїнів обіцяю стояти в Раді до кінця, - кіборг Костенко (Гром) 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170234
 
   
 Топ коментарі
 
Расскажи это защитнику ДАП генералу Марченко, который сейчас на свободе только благодаря Порошенко.
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Вот в этом главная ошибка и Осла Оманского в том числе . 73% не от населения страны , а от принявших участие в голосовании , а приняли участие во втором туре 11 миллионов , то есть где то 8 миллионов , а это даже не четверть страны , к тому же из этих 8 миллионов большая половина уже прозрела и поняла , что они натворили . По тому рейтинг Педро и Оманского уже практически сопоставимы , но есть одно НО , 25% петькиных это активные люди которые согласны мерзнуть на Майдане и взять в руки оружие если , что , а 30% оманского , это болото которое кроме своего холодильника не хрена не интересует и дальше своей кухни они в жизни не куда не пойдут , но на ней гавкать будут от души.
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Если тебя ЗЕленая власть тупо не посадит по сфабрикованному делу, шоб не мешал.
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Справедливость и только Справедливость и Будит Победа .
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Единственная уважаемая мною партия в Раде, но она мизерная и мало на что влияет. Ганьба, что украинцы не голосовали как надо за партию Голос и повелись на то, что им предложили наглые бандоолигархи.
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Уважаю Ваш Выбор , хотя голосовал и по Другому, у Вас есть мнение , оно может меняться но Оно Есть . Трудно Овощу , - Може зжерти люба скотина.Что случилось , значит так надо Было.
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Если тебя ЗЕленая власть тупо не посадит по сфабрикованному делу, шоб не мешал.
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Расскажи это защитнику ДАП генералу Марченко, который сейчас на свободе только благодаря Порошенко.
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Это где в записях телефона говорят что "бронежилеты х..йня", а вам всё божья роса?
И он на свободе только потому что Порошенко не хочет показаний против него самого.
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Нет. Потому, что он не такой ватный пиараст, как ЗЕ и ты.
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А ти розкажи всІй Україні як податок на війну годував свинарник.
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Готовий послухати про сувору та справедливу кару свинарникам !
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Ти що за буй ,щоб перед тобою звітувати? Прийде весна посядуть всі хто заслужив.
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Значить фактів немає. Лише "старые песни о весне"
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Наверное поэтому ЗЕ, перестав стрелять, увеличил этот самый военный сбор.
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А ти оцім хлопцям нічого не хочеш сказати?

На згадку про загиблих у ДАПі воїнів обіцяю стояти в Раді до кінця, - "кіборг" Костенко (Гром) - Цензор.НЕТ 2275
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Ты можешь уверенно утверждать, что это ветераны АТО и они сидят в тюрьме?
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Зеля даже не знает про сегодняшнее вшанування !
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Та й на укрнет про це вивісили нагадування вже після обіду...
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Кому доказывать? -- дезертирам ,предателям, 5-й колоне-- ПЦУ-МП ?
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А, голосували, як Путін сказав? «Только нє Порошенко»?...
.

Чи, наперекір ворогу?.
???
.

https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.

- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

.
. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
.

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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Нас только 25 % , а быдла 73 % . Война продолжается на всех фронтах . Смерть России и сдохни зебил , это должен был главный лозунг людей в Украине.
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Каким надо быть тупим , что бы не знать какой флаг Норвегии? Нечем думать перед тем как писать ?
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Та насрать,, Дания или Норвегия. Не Украина точно.
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Насрать на твою голову ? Тогда стань под кобылу и она это тебе сделает , если ты так этого хочешь
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Вам, гандонам, и в Украине насрать. Поэтому вы тупого скомороха президентом выбрали.
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Вот в этом главная ошибка и Осла Оманского в том числе . 73% не от населения страны , а от принявших участие в голосовании , а приняли участие во втором туре 11 миллионов , то есть где то 8 миллионов , а это даже не четверть страны , к тому же из этих 8 миллионов большая половина уже прозрела и поняла , что они натворили . По тому рейтинг Педро и Оманского уже практически сопоставимы , но есть одно НО , 25% петькиных это активные люди которые согласны мерзнуть на Майдане и взять в руки оружие если , что , а 30% оманского , это болото которое кроме своего холодильника не хрена не интересует и дальше своей кухни они в жизни не куда не пойдут , но на ней гавкать будут от души.
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А нічого що в бариги також 8% (8 а не 25) від тих хто прийняв участь? На згадку про загиблих у ДАПі воїнів обіцяю стояти в Раді до кінця, - "кіборг" Костенко (Гром) - Цензор.НЕТ 5775
До того ж мерзнути готові вони за гроші.
Так що облиш свої мрії - баризі вже немає вороття.
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пи..дор ты гнойный проплаченые акции это ни капитуляции?
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да даже мои ватные родычи уже гундят на зеленого долбо...ба
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А вас це - кого? На згадку про загиблих у ДАПі воїнів обіцяю стояти в Раді до кінця, - "кіборг" Костенко (Гром) - Цензор.НЕТ 2472
І звідкіль 25%?
Адже петюнців-порохососіків - 8%, ублюдків - 2% і т.д.
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готуй дупу за вована воювати та під началом великого танкіста Юзіка котрий у люці механа застряг На згадку про загиблих у ДАПі воїнів обіцяю стояти в Раді до кінця, - "кіборг" Костенко (Гром) - Цензор.НЕТ 8201Зброю та форму отримаеш не від пороха а від часів Гриценка На згадку про загиблих у ДАПі воїнів обіцяю стояти в Раді до кінця, - "кіборг" Костенко (Гром) - Цензор.НЕТ 8201
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почет и уважение тебе Гром. только боюсь что эта ВР как раз и против того что ты защищал. я о СН. я не вижу в их действиях даже номека на сильную Украину. я вижу их стремление развалить то за что погибали люди.а подтверждение моих слов: представь что твой камбат милованов............... а они рулят.
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А он не хочет рассказать, как штаб договорился, чтоб киборгов жопочленцы обыскивали?
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Мож ты расскажешь? Ты ж все знаешь, везде было, от войны устало очень даже.
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Мне интересно, почтила ли сегодня ВР память погибших киборгов минутой молчания и почему неслышно никаких заявлений по этому поводу от нашего зепрезерылы?
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С какой это статьи он будет делать ваш дэбил оманский заявление? Ему как и уже не слугам народа, а вором народа глубоко наплывать на память и вас к сожалению. Но это реальность сегодняшнего дня в Украине
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Там ваш легитимный пообещал сегодня опять Донецк освободить. Так что готовься к штурму.
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К штурму в твой рот ? А то я не понимаю , какому штурму .
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От %лядське ЗЕЧМО, москалі майже кожного дня вбивають і калічать наших захисників, а воно в якомусь чуркістані з емісарами ***** перетирає вигідні для себе умови капітуляції. І п.х. що літак збили навмисне і втрати щодня. Читаю що майже всі хто загинув від куль кремлівських снайперів отримали кулю в голову чи обличчя коли вели спостереження. То що вже на 6 р війни не мож наштампувати примітивних труб-перископів (Державне підприємство Ізюмський приладобудівний завод http://www.ipz.com.ua/) чи китайських закупити.
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Рядом с полковником Костенко в Раде до конца також стоит его коллега по партии "Голос" - заступник фракции "Голос" Ярослав Юрчишин и активно колупается в носу, достает из него козявки и засовывая их себе в рот, смачно жует и глотает. Борец за ДАП и борец с коррупцией объединились в одной партии!Так победим))
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