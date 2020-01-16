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Все про:побиття (493) Москва (571) Росія (14838) цензура (113)

 "Гнида піндосівська, ми навчимо тебе Батьківщину любити": в Москві побили оператора, який розповів про цензуру і корупцію на телебаченні. ФОТО

Колишній телеоператор "ВДТРК" Леонід Кривенков, що дав кілька інтерв'ю іноземним журналістам про політичну цензуру і корупцію в компанії, жорстоко побитий невідомими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Кривенкова, 11 січня він поїхав кататися на лижах в Кузьмінський парк. Коли він повертався з прогулянки, біля виходу з парку на вул. Маршала Чуйкова його підстерегли двоє молодиків із собакою. Нападники накинулися ззаду, повалили чоловіка на землю і почали бити ногами.

"Нападники кричали:"Гнида піндосівська, ми навчимо тебе Батьківщину любити", "п'ята колона, ми вас будемо вбивати", - розповів Леонід Кривенков. - Мені вдалося схопити одного з нападників за ногу і повалити на землю. В цей момент підбігли перехожі. Побачивши їх, злочинці втекли. Один з них прокричав мені: "Це тобі останнє попередження". Я був шокований, тому телефони свідків не записав. Нападники - щільної атлетичної статури, високого зросту, на вигляд їм років 25-30, собака у них зовсім молодий, скоріш за все - переміш вівчарки з дворнягою. Злочинці були одягнені в куртки темного кольору, на одному з них була в'язана шапка чорного кольору".

Наступного дня, 12 січня, Кривенков звернувся в травмпункт. Там був зроблений рентгенівський знімок і зареєстрований сильний удар грудної клітки і закритий перелом кісток носа.

Гнида піндосівська, ми навчимо тебе Батьківщину любити: в Москві побили оператора, який розповів про цензуру і корупцію на телебаченні 01

"Спочатку я думав, що і ребра теж зламані – так сильно боліли груди, адже мене били ногами по грудях. Лікарі травмпункту запевнили мене, що вони негайно самі зв'яжуться з поліцією, передадуть інформацію про напад, і що поліція в той же вечір поспілкується зі мною. Але поліція зі мною не зв'язалася, мені довелося на наступний день самому піти до відділу МВС по району Кузьминки. Мені вартувало великих зусиль дістатися до відділення поліції і провести там пона дві години. Мене допитали і видали талон про реєстрацію заяви про напад на мене. Останні два дні зовсім погано почувався: жахлива слабкість, піднялася температура, паморочиться голова, схоже, що у мене на додачу до всього ще й струс мозку", - розповів він.

Гнида піндосівська, ми навчимо тебе Батьківщину любити: в Москві побили оператора, який розповів про цензуру і корупцію на телебаченні 02

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Леоніду Кривенкову 61 рік. Він десять років пропрацював телеоператором у студії прямого ефіру, знімав передачі за участю відомих політиків і добре вивчив кухню ВДТРК. У січні 2019 року в інтерв'ю "Радіо Свобода" він розповів про відомі випадки фальсифікацій і цензури. Крім того, він дав кілька інтерв'ю іноземним журналістам, які працюють у Москві, і брав участь у роботі опозиційного Форуму вільної Росії.

"Напевно, це було останньою краплею, що переповнила чашу терпіння чекістів, - каже Леонід Кривенков. - Не минуло й двох тижнів, як на мене напали. Мабуть, багатьох дратує те, що я розповідаю правду про методи роботи російських ЗМІ, і хтось дав відмашку "пора розібратися з Кривенковим".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170227
 
 
 Топ коментарі
 
Цензор! Заведіть рубрику "Жизнь в зоопарке" і там це лайно викладайте!
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Зебобіки, от скажіть чесно - ви дійсно хочете дружити з цими мишебратами?
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Вести из-за поребрика.

ВКС РФ на отдыхе.
"Гнида пиндосовская, мы научим тебя Родину любить": в Москве избили оператора, рассказавшего о цензуре и коррупции на телевидении - Цензор.НЕТ 6458
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орки, **** с них взять... напалмом залить надо.
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Вести из-за поребрика.

ВКС РФ на отдыхе.
"Гнида пиндосовская, мы научим тебя Родину любить": в Москве избили оператора, рассказавшего о цензуре и коррупции на телевидении - Цензор.НЕТ 6458
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Нас те саме незабаром чекає!
Тільки кричатимуть: "Ми навчимо тебе, гой, Зеленського любити!"
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у нас немного подругому - если гетьман сильно борзеет - его могут повесить за йайца на йолке. менталитет другой. у небратьев-мазохистов будут терпеть барскую плетку до смерти и детей сабмиссиву учить.
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ДА ОЧЕНЬ СЛОЖНО ДОБИВАТЬСЯ чего то хорошего ДЛЯ РАБОВ..
ЕСЛИ РАБЫ- ПРОСТО ДО ПОТЕРИ ПУЛЬСА жаждут ОСТАВАТЬСЯ РАБАМИ....
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ну да. они молчать будут даже если крепостное право вернут и право первой брачной ночи.
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Цензор! Заведіть рубрику "Жизнь в зоопарке" і там це лайно викладайте!
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А Украина сейчас в поганом 🤡🤢💩калопомойном шапито,загнана в тупик любителями сватов и старших братьев
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И отдельно завести комнату для комментариев порохоботов. Чтобы они там друг с другом соревновались в оскорблениях и ненависти ко всем, кроме сладкенького петюлички.
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Зебобіки, от скажіть чесно - ви дійсно хочете дружити з цими мишебратами?
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На це питання вони відповідати не будуть. Ти краще запитай у них чи хочуть вони посадити Порошенка, ось тоді набіжать.
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канєшна ведь ані усталі ат вайны и хотят только смеяца, плакать и парашенку палкой в глазик жмакать "Гнида пиндосовская, мы научим тебя Родину любить": в Москве избили оператора, рассказавшего о цензуре и коррупции на телевидении - Цензор.НЕТ 8729
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У ніх всє люді братья, а мишебратья - так вообщє лучшіє люді в мірє
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вони не тільки друшить, ани жить так хатят, на параше
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Там Бьют , здесь Убивают Никак не могут Заставить Родину Любить
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люблю пылающие пердаки кацапов. Пылай дальше..
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Слепой лучше ли Тупого Вопрос.А Убожество Простота и ближе к Богу. Что можешь Сказать Блазень.
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готовится на пенсию в тлетворную европушку срулить,да ещё и в роли мученика -диссидента..нет уж ,сиди лучше в поганушке.
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Ты удивишься, но в отличие от тебя не всем нравится сидеть на бутылке "Гнида пиндосовская, мы научим тебя Родину любить": в Москве избили оператора, рассказавшего о цензуре и коррупции на телевидении - Цензор.НЕТ 8873
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А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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Він не кривляється, він по життю такий кривий.
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B зелєжной--
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Яша, делай ноги отседова в десять махов. Здесь болезным не подают.
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як у Яші може бути прізвище Мазур.. це якійсь оксюморон
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а рыло лаврову начистить слабо с детишками-гражданами ненавистной америки?? а немытой наркоши захаровой отпрыск туда же... многие там ненавидящие америку ни за что с ней не расстанутся
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Может они друг друга перебьют на фиг. Вот бы праздник на всей планете был!
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він не журналіст
але так, хоче
біжав повертати нам Крим - і нарвавсь
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О!.. А вот и Яша Мазур собственной персоной. Яша, сказано ж тебе, дуй в десять махов отседова.
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ЭТО ПОСЛАНИЕ ПРОШЛОГО к нашему СОВРЕМЕННОМУ -
это ФАНТАССТИКА !- --
-
https://www.youtube.com/watch?v=jVOhMyM4py0

.
.Или есть какие то путишественники во времени ????? ..
.
........

..
.

..
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Евгений Киселев рассказал, как его отстранили от эфира на телеканале "Прямой" за отказ поддержать Порошенко на выборах

https://ukranews.com/news/664939-kiseleva-otstranili-ot-efira-na-pryamom-za-to-chto-ne-podderzhal-poroshenko

Хорошо хоть у нас не бьют,а только отстраняют.
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Нападение заказное, но гуляли с собакой ?
Вдвоем избивали лежачего, но следов не видно ?
Забыл взять телефоны свидетелей ? Может и не было свидетелей ?
Не верится, скорее бытовой конфликт, или вообще просто упал
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Для того чтобы получить ушиб грудной клетки и сломать нос достаточно и одного падения
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А ведь два ублюдка получили за эту акцию "грязные пиндосовские бумажки". И не поперхнулись.
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Избиение предателей это же современный тренд.

"Гнида піндосівська, ми навчимо тебе Батьківщину любити": в Москві побили оператора, який розповів про цензуру і корупцію на телебаченні - Цензор.НЕТ 7178
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судя по фото, нос ломали спец. инструментом, не оставляющим следов.
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Не можу зрозуміти, як можна прагнути єднатися, жити в такій помийці, як рашка. Люди, ау!!! Де ваші мізки?
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