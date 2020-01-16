 Лікар сімейної практики зі спільниками організував збут нарковмісних препаратів на Київщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що медпрацівник м. Біла Церква незаконно виписував рецепти на препарати обмеженого вжитку, з метою подальшого їх отримання в аптечних установах. Далі зловмисники займалися їх продажем наркозалежним особам.

Поліцейські здійснили 4 оперативні закупівлі і провели 6 санкціонованих обшуків, де вилучили наркотичні засоби, банківські картки, за допомоги яких здійснювали фінансові операції, мобільні телефони та інші речові докази.

Двох зловмисників затримали.

За цим фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 307 (Незаконне виробництво, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів) та за ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання чи збут сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування слідчі ретельно вивчатимуть "лікарську допомогу" одного з підозрюваних.

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