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 Лікар сімейної практики зі спільниками організував збут нарковмісних препаратів на Київщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили чотирьох зловмисників, які займалися збутом наркотичних і сильнодійних лікарських засобів: метадон, соннат і ін. Серед них був лікар сімейної практики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що медпрацівник м. Біла Церква незаконно виписував рецепти на препарати обмеженого вжитку, з метою подальшого їх отримання в аптечних установах. Далі зловмисники займалися їх продажем наркозалежним особам.

Поліцейські здійснили 4 оперативні закупівлі і провели 6 санкціонованих обшуків, де вилучили наркотичні засоби, банківські картки, за допомоги яких здійснювали фінансові операції, мобільні телефони та інші речові докази.

Двох зловмисників затримали.

За цим фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 307 (Незаконне виробництво, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів) та за ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання чи збут сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування слідчі ретельно вивчатимуть "лікарську допомогу" одного з підозрюваних.

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Лікар сімейної практики зі спільниками організував збут нарковмісних препаратів на Київщині, - Нацполіція 01
Лікар сімейної практики зі спільниками організував збут нарковмісних препаратів на Київщині, - Нацполіція 02
Лікар сімейної практики зі спільниками організував збут нарковмісних препаратів на Київщині, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170217
 
 
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Взагалі-то паскудство в даній ситуації полягає в тому, що смертельно хворі люди з больовим синдромом, через ідіотів нариків і дибілів ментів, не можуть отримувати належну медичну допомогу.
Шановні, памятайте. що кожна третя людина в Україні помирає від раку, і половина з них з страшними болями! І оця ********* з менто-наркоманами, кожному шостому українцеві загрожує тортурами останніх днів (місяців, років) життя!
Ментовське падло кришує наркобаронів по всій державі, і в той же час видрючується на лікарях. Хай лікар і злочинець, але краще хай здохне наркоман, ніж безневинно катуються сотні тисяч хворих людей щороку!
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Всего навсего надо сделать как в Китае
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