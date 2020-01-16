 Підполковник Нацполіції в Києві налагодив збір "данини" з торговця незаконним алкоголем, - прокуратура. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Києва.

За версією слідства, 40-річний підполковник вимагав у підприємця щомісячний платіж за безперешкодне здійснення господарської діяльності та непритягнення його до адміністративної відповідальності за продаж алкогольних напоїв без ліцензії.

Оперуповноваженого затримано в порядку ст. 208 КПК України під час одержання чергового траншу в сумі 11 тис. грн.

Раніше у ході проведення слідчих дій задокументовано факт отримання поліцейським 7 тис. грн неправомірної вигоди.





Також читайте: В Житомирі чиновника Держміграції затримали на хабарі 1 тис. дол. за оформлення права на тимчасове проживання, - прокуратура

Проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжного заходу.