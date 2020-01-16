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 Події, Київські новини
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Все про:хабар (2847) Київ (6810) Нацполіція (8826)

 Підполковник Нацполіції в Києві налагодив збір "данини" з торговця незаконним алкоголем, - прокуратура. ФОТО

Оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Деснянського УП ГУНП у м.Києві затримано за вимагання грошей з місцевого підприємця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Києва.

За версією слідства, 40-річний підполковник вимагав у підприємця щомісячний платіж за безперешкодне здійснення господарської діяльності та непритягнення його до адміністративної відповідальності за продаж алкогольних напоїв без ліцензії.

Оперуповноваженого затримано в порядку ст. 208 КПК України під час одержання чергового траншу в сумі 11 тис. грн.

Раніше у ході проведення слідчих дій задокументовано факт отримання поліцейським 7 тис. грн неправомірної вигоди.


Підполковник Нацполіції в Києві налагодив збір данини з торговця незаконним алкоголем, - прокуратура 01Підполковник Нацполіції в Києві налагодив збір данини з торговця незаконним алкоголем, - прокуратура 02

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Проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжного заходу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170215
 
   
 Топ коментарі
 
в каждом районе такие менты есть((((((((((((
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Аваков сделает его полковником.
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в каждом районе такие менты есть((((((((((((
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вот и закончилась бесславная служба ублюдка .
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Так если алкоголь незаконный, то довольны обе стороны. Какое ж это вымогательство? Это сотрудничество.
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Нічого дивного не відбувається аваківська деградована падаль у вигляді поліції. Такого там 90% лайна. Якщо Сабаков збірає дань то чому якісь підполковник не може.
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Отменить все Запреты и Разрешить торговлю Всем , кроме некотоыіх до 5 наименований , как оружие боеприпасы ......Дать подьемный налог и все взятки отомрут За ненадобностью.
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Еврика! Министром экономики случайно стать не хотите?
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потужна рехформа: назва нова, а рыльники и методы стары. эт писец, плять!
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Так може не в реформаторе проблема, а в сопротивлении нарида реформам?
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А вы видели магазинные цены на этот алкоголь!
А на сигареты...
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такі да.. ціна нєадекватная..а випіть часом хоцца.. от в мене поруч гастроном.. пляшка 25 гривень з-під прилавку..і ще такіх гастрономів по місту штук 50 знаю
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Жаль сигарет из под прилавка нет, интересно почему?
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Все піде на підвищення.такі потрібні Сабакову.
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дивно шо падпалковнік сам всьо рєшал.. дурень.. не міг якусь шістку найняти за пляшку Підполковник Нацполіції в Києві налагодив збір "данини" з торговця незаконним алкоголем, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5246
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заносят в каждом населенном пункте! все! наркобароны, спиртовики, сигареточники, бодяжники нефтепродуктов, наперсточники.......!!!"новые" полицаи в поборах на дорогах переплюнули сержантов петренкив!!! а оманскому ослу все пофиг, главное что кваков лоялен!!!
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подсчитайте все факты наркоторговли, проституции, игорного бизн. бурштына, дтп и тд и вы увидите что большего зла чем силовики в Украине нет!! разве что чинуши-казнокрады.
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Не по чину вымогает, это сфера полковников.
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Это Европейский подход!Реформа на местах.
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Забить клин в сердце этого подполковника, человек гребет в жизни как может, а с него приходят братки и спрашивают. Таким башку нужно сносить прям сразу, за первым поворотом.
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НАДО БЫЛО НА 11000 ГРИВЕН ЕМУ ВОДКИ ЗАЛИТЬ !)
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