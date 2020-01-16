 Воїн 92-ї ОМБр Олексій Кучкін загинув у зоні ООС 15 січня від кулі снайпера найманців РФ. ФОТО

Про це повідомляється на офіційній сторінці 92-ї ОМБр в Facebook,передає Цензор.НЕТ.

"15 січня у нашій військовій родині сталося велике горе – ми втратили побратима. Внаслідок обстрілу снайпера в напрямку населеного пункту Каштанове отримав кульове поранення голови старший солдат Кучкін Олексій Вікторович. Він був старшим стрільцем механізованого батальйону", - йдеться в повідомленні.

У бригаді розповіли, що Кучкін чергував на взводно-опорному пункті (ВОП): "І хоча він мав засоби захисту, підступний російський снайпер зробив свою підлу справу - влучив захиснику України в обличчя".

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"Побратими намагалися швидко евакуювати Олексія, доправивши до лікарні, однак,на жаль, дива не сталося. Оборонець помер. Олексію було 24 роки, три з них він служив у лавах Збройних сил України", - розповіли в 92-й ОМБр.

Загиблий родом з Харківщини. Всього місяць тому одружився. Від першого шлюбу у Кучкіна залишився син-школяр.



