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Все про:побиття (493) Кіровоградщина (183) прокуратура (2029)

 П'яний поліцейський з друзями побили чоловіка і розбили його авто на Кіровоградщині, - прокуратура. ФОТО

Співробітник патрульної поліції з друзями на Кіровоградщині побив чоловіка і пошкодив його автомобіль. Розпочато досудове розслідування, поліцейського затримали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Кіровоградської області.

Подія сталася вчора, 14 січня, в м. Олександрія.

Інспектор роти тактично-оперативного реагування патрульної поліції у позаслужбовий час з друзями у центрі міста спричинив конфліктну ситуацію з місцевим мешканцем.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння патрульний разом з групою осіб безпідставно з хуліганських мотивів нанесли чоловікові тілесні ушкодження та пошкодили автомобіль потерпілого.

Поліцейського та ще одного чоловіка затримали. Готується повідомлення про підозру. Попередня правова кваліфікація ч. 4 ст. 296 (хуліганство вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування. У кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчо-процесуальні дії, спрямовані на повне та неупереджене з’ясування всіх обставин події.

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Пяний поліцейський з друзями побили чоловіка і розбили його авто на Кіровоградщині, - прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170187
 
 
 Топ коментарі
 
Авакяновкий "орел"-защитник "Слуг слуг чьетого народа"....быдло и мусор вонючий как и 99% полицаев....
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ОНО возомнило себя Богом... Хотя и не безосновательно.
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ОНО возомнило себя Богом... Хотя и не безосновательно.
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Авакяновкий "орел"-защитник "Слуг слуг чьетого народа"....быдло и мусор вонючий как и 99% полицаев....
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дети сАбакова
в нормальной стране
министр МВД подал бы в отставку
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ахаха, а после "Княжичей" застрелился бы?)
в принципе министр как может проконтролировать рядового мусора? а вот его начальника надо выгнать точно
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А ну чи міністр фейсбука Аваков щось напише про своїх орлів! Думаю що ні, цей му%ак пише тільки тоді коли є " перемоги"))
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странно вообще "доблестную полицию" обычно гоняют тетки санными тряпками...
видимо четко знали что сопротивления не будет
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якщо пяний і ще бився то всіх собак повішають . мож там і треба було трохи почухати
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оружие должно быть в ходу. даже потенциальное допущение наличия оружия у оппонента,остановит любого идиота.
хотя многих аваковских дебилов,можно стрелять сразу.
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Реформа полиции - это когда вместе с этим полицейским из полиции выгонят всех его начальников: от непосредственного, и до министра, и всех, кто причастен к его аттестации или переаттестации.
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Реформа полиции это когда или в том числе за подчиненного несет ответственность его прямой начальник.
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милиция-полиция больна и по моему не излечимо,нельзя что то обновить,добавляя к старым дебилам,, новых.
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"Патрульных" носили на руках и целовали в жопу, прикрывая все их косяки и преступления. А теперь пожинайте плоды этих пластиковых недоразумений.
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А чего ты решил что это был именно "патрульный"?
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что должно случится еще, чтобы Арсена ушли???
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Шо там авакян предлагал...... Подчиняйтесь а потом жалуйтесь?:
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