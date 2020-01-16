 П'яний поліцейський з друзями побили чоловіка і розбили його авто на Кіровоградщині, - прокуратура. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Кіровоградської області.

Подія сталася вчора, 14 січня, в м. Олександрія.

Інспектор роти тактично-оперативного реагування патрульної поліції у позаслужбовий час з друзями у центрі міста спричинив конфліктну ситуацію з місцевим мешканцем.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння патрульний разом з групою осіб безпідставно з хуліганських мотивів нанесли чоловікові тілесні ушкодження та пошкодили автомобіль потерпілого.

Поліцейського та ще одного чоловіка затримали. Готується повідомлення про підозру. Попередня правова кваліфікація ч. 4 ст. 296 (хуліганство вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування. У кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчо-процесуальні дії, спрямовані на повне та неупереджене з’ясування всіх обставин події.

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