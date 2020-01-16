 Встановлено участь російського десантного корабля "Орськ" в окупації Криму, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm встановила факт участі великого десантного корабля (ВДК) "Орськ" (бортовий номер 148), який входить до складу 197-ї бригади десантних кораблів ЧФ РФ (197 БрДК, в/ч 72136), у спецоперації захоплення Криму, інформує Цензор.НЕТ.

"У переліку кораблів Російської Федерації, залучених до агресії проти України в 2014 році, який раніше оприлюднила військова прокуратура України, це судно покищо не було вказане", - наголошується в повідомленні.

Під час вивчення профілів соцмереж російських військовиків було виявлено моряка ВДК "Орськ", нагородженого медаллю МО РФ "За повернення Криму". Вивчення кола його спілкування вивело на його товаришів по службі.

Зябліцев В'ячеслав Юрійович, 15.02.1995 р.н., м. Куйбишев Новосибірської області РФ.

Служив на БДК "Орськ", про що свідчить підпис до фотографії корабля: "Мій корабель "Орськ".

Опублікував також фотографію медалі та нагородного посвідчення до медалі за окупацію Криму за підписом командира 197-ї БрДК капітана 1 рангу О. Комарова.

Єлісєєв Олександр Андрійович, 23.02.1993 р. н., хутір Кримський, Усть-Донецький район, Ростовська область РФ. Зараз мешкає в м. Шахти Ростовської області. Займається нанесенням татуювань за власними ескізами. Служив на ВДК "Орськ".

У профілі соцмережі "Однокласники" 23 лютого 2014 року написав статус про введення в 197-й БрДК коду 145, що означає повну бойову готовність.

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Опублікував фото медалі та нагородного посвідчення до медалі за окупацію Криму. Підписав фото: "Перша державна нагорода".

Лихоносов Іван Костянтинович, 09.03.1993 р.н., м. Новочеркаськ Ростовської області РФ.

Нагороджений медаллю за участь в агресії проти України.

Справцев Дмитро Вікторович, 06.02.1991 р. н., м. Злинка, Злинковський р-н, Брянська область РФ. Служив на ВДК "Орськ".

Нагороджений медаллю за окупацію Криму.

На фото зліва Дмитро Справцев, праворуч Мнацакан Рогонян, в обох медалі МО РФ "За повернення Криму".

Рогонян Мнацакан, 07.08.1994 р.н., м. Туапсе, Краснодарський край РФ. У фотоальбомі Рогоняна немає доказів участі в спецоперації захоплення Криму. Але він ідентифікований на групових фотографіях, зроблених на кораблі, в альбомах інших фігурантів цього розслідування.

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Сергій Гімбіцький, 23.12.1993 р. н., м. Георгієвськ Ставропольського

Нагороджений медаллю за окупацію Криму. Опублікував групове фото моряків ВДК "Орськ" з нагородами. Він на фото стоїть другий зліва.

Юрьєв Костянтин, ймовірна дата народження – 19.10.1989 р., родом з м. Ростов-на-Дону, РФ. Служив на ВДК "Орськ".

Нагороджений медаллю за окупацію Криму.

Міненок Олексій, 08.12.1990 р. н., м. Волгодонськ, Ростовська область РФ.

Служив на ВДК "Орськ". Нагороджений медаллю МО РФ за участь в спецоперації захоплення Криму.