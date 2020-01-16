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 Встановлено участь російського десантного корабля "Орськ" в окупації Криму, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Встановлено участь великого десантного корабля (ВДК) "Орськ" в агресії проти України.

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm встановила факт участі великого десантного корабля (ВДК) "Орськ" (бортовий номер 148), який входить до складу 197-ї бригади десантних кораблів ЧФ РФ (197 БрДК, в/ч 72136), у спецоперації захоплення Криму, інформує Цензор.НЕТ.

"У переліку кораблів Російської Федерації, залучених до агресії проти України в 2014 році, який раніше оприлюднила військова прокуратура України, це судно покищо не було вказане", - наголошується в повідомленні.

Під час вивчення профілів соцмереж російських військовиків було виявлено моряка ВДК "Орськ", нагородженого медаллю МО РФ "За повернення Криму". Вивчення кола його спілкування вивело на його товаришів по службі.

Зябліцев В'ячеслав Юрійович, 15.02.1995 р.н., м. Куйбишев Новосибірської області РФ.

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 01

Служив на БДК "Орськ", про що свідчить підпис до фотографії корабля: "Мій корабель "Орськ".

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 02

Опублікував також фотографію медалі та нагородного посвідчення до медалі за окупацію Криму за підписом командира 197-ї БрДК капітана 1 рангу О. Комарова.

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 03

Єлісєєв Олександр Андрійович, 23.02.1993 р. н., хутір Кримський, Усть-Донецький район, Ростовська область РФ. Зараз мешкає в м. Шахти Ростовської області. Займається нанесенням татуювань за власними ескізами. Служив на ВДК "Орськ".

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 04

У профілі соцмережі "Однокласники" 23 лютого 2014 року написав статус про введення в 197-й БрДК коду 145, що означає повну бойову готовність.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський військовий корабель провокував американський есмінець Farragut в Аравійському морі. ВIДЕО

Опублікував фото медалі та нагородного посвідчення до медалі за окупацію Криму. Підписав фото: "Перша державна нагорода".

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 05

Лихоносов Іван Костянтинович, 09.03.1993 р.н., м. Новочеркаськ Ростовської області РФ.

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 06

Нагороджений медаллю за участь в агресії проти України.

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 07

Справцев Дмитро Вікторович, 06.02.1991 р. н., м. Злинка, Злинковський р-н, Брянська область РФ. Служив на ВДК "Орськ".

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 08

Нагороджений медаллю за окупацію Криму.

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 09

На фото зліва Дмитро Справцев, праворуч Мнацакан Рогонян, в обох медалі МО РФ "За повернення Криму".

Рогонян Мнацакан, 07.08.1994 р.н., м. Туапсе, Краснодарський край РФ. У фотоальбомі Рогоняна немає доказів участі в спецоперації захоплення Криму. Але він ідентифікований на групових фотографіях, зроблених на кораблі, в альбомах інших фігурантів цього розслідування.

Також дивіться: Активного учасника "Самооборони Криму" затримано в пункті пропуску "Чонгар", - СБУ. ФОТОрепортаж

Сергій Гімбіцький, 23.12.1993 р. н., м. Георгієвськ Ставропольського

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 10

Нагороджений медаллю за окупацію Криму. Опублікував групове фото моряків ВДК "Орськ" з нагородами. Він на фото стоїть другий зліва.

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 11

Юрьєв Костянтин, ймовірна дата народження – 19.10.1989 р., родом з м. Ростов-на-Дону, РФ. Служив на ВДК "Орськ".

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 12

Нагороджений медаллю за окупацію Криму.

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 13

Міненок Олексій, 08.12.1990 р. н., м. Волгодонськ, Ростовська область РФ.

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 14

Служив на ВДК "Орськ". Нагороджений медаллю МО РФ за участь в спецоперації захоплення Криму.

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 15

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170157
 
   
 Топ коментарі
 
от чмошники ... )))
...посмотрите на ети еблеты .... радуються как будто увидели новые унитазы ... хотя подождите ка....
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Перечень первых исконных русских царей, родоначальников Московии, заложивших фундамент Московии:
хан Батый (1238-1255),
хан Сартак (1255),
хан Берке (1255-1266),
хан Менгу-Тимур (1266-1282),
хан Туда-Менгу (1282-1287),
хан Талабуга (1287-1290)
хан Тохта (1291-1312)
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Рогонян Мнацакан, 07.08.1994 г. р., г. Туапсе, Краснодарский край РФ. В фотоальбоме Рогоняна нет доказательств участия в спецоперации захвата Крыма. Но он идентифицирован на групповых фотографиях, сделанных на корабле, в альбомах других фигурантов этого расследования.Источник: https://censor.net.ua/p3170157

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Це той, який самий "розумний" і тому не хотів світитися
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Рогонян Мнацакан - интересно, а из этих двух слов какое - его имя, а какое фамилия ?
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от чмошники ... )))
...посмотрите на ети ****** .... радуються как будто увидели новые унитазы ... хотя подождите ка....
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Бидлота кацапська зайвохромосомна, «черножопский флот раськи федераськи». Установлено участие российского десантного корабля "Орск" в оккупации Крыма, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 6824
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Что бы было если каждый гражданин Украины бы подал иск в Страсбург на компенсацию за моральный вред на хотяб 10 000 долларов против России за оккупацию Крыма ?
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Всё так. Но гражданину это сделать не так просто - для этого нужны деньги, прежде всего. И немалые. А вот государство обязательно должно завалить рашку исками за оккупацию Крыма. Но этого почему-то не происходило и не происходит сейчас. У меня с момента оккупации остаётся впечатление, шо Крым просто по-тихому слили.
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В своё время изучал биографию Тараса Григорьевича,поэтому знаю, что в г. Орске он сидел в Орской крепости с 22 июня 1847 по 11 мая 1848 года. Сейчас ему в городе стоит памятник на одноименной площади. Постамент облицован гранитными плитами. Высота скульптуры - 5 метров, высота постамента - 4 метра.Есть проспект в честь него,музей и учебное заведение.Установлено участие российского десантного корабля "Орск" в оккупации Крыма, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 6866
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Мучить людей - любимое занятие орков.
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Не переживай - они скоро "дебандеризацию" проведут в Орске - и памятник уберут, и музей закроют, и проспект с учебным заведением переименуют... Музей Леси Украинки, в Крыму и библиотеку украинской литературы в Москве же, "кончили"... Даже журнал "Барвинок" признали "экстремистским" изданием...
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Перечень первых исконных русских царей, родоначальников Московии, заложивших фундамент Московии:
хан Батый (1238-1255),
хан Сартак (1255),
хан Берке (1255-1266),
хан Менгу-Тимур (1266-1282),
хан Туда-Менгу (1282-1287),
хан Талабуга (1287-1290)
хан Тохта (1291-1312)
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Скажу чесно.Чепуха все это.Вы показывайте тех кто отдавал приказы,кто командовал захватом Крыма.Вы же показываете рядовых,другими словами-мясо.Все показанные по факту подневольные,у них приказ-или выполняй,или дисбат.Выбора у них не было.От слова вообще.Другое дело,те кто добровольно участвовали в преступлении.
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И про Сашку Куриную Жопу Турчинова не забьівайте! Как он требовал не провоцировать и сохранять спокойствие.
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а ЗЕленое дерьмо поздравило ***** с новым годом. Карл, презедент страны у которой отжали территорию поздравляет оккупанта!
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БДК " Орск" - так это родина Черномырдина .
И десант "зеленых человечков" высадился 20.02.2014 в Украинском Крыму не на летающих тарелках.
В это времыя в ВМФ Украины в Крыму стояло полностью боеспособных, с вооружением , б/п и укомплектованных л/с

72 боевых (Карл) вымпела ! Боты (семьдесят два) ! Что стоило им , согласно Конституции Украины и Военной Присяги завалитиь несколько БДК , вторгшихся на территорию независимого государства .
И ни ОДИН не сделал даже холостого выстрела .

Список 72..
) 801-й отдельный отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (в/ч А-0702, г. Севастополь). Тактическая группа «Крым» (в/ч А-2355, г. Севастополь:
. Тактическая группа «Крым» (в/ч А-2355, г. Севастополь: • 204-я Севастопольская бригада тактической авиации имени Александра Покрышкина (в/ч А-4515

(резервный корабль управления) (в/ч А-4543 (1970)). - № U510 «Славутич» - большой разведывательный корабль пр. 1288.4 (в/ч А-0247 (1992)). (1974). • Южная военно-морская база (в/ч А-2506, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)). • 21-й район береговой системы наблюдения (в/ч А4249, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное). - 46-я отдельная радиотехническая рота (в/ч А-4014, Автономная республика Крым, г. Ялта (Ай-петри)). • 5-я бригада надводных кораблей (в/ч А-2865, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)): - № U205 «Луцк» - малый противолодочный корабль пр. 1124М (корвет) (в/ч А-0793 (1994)). - № U206 «Винница» - пограничный сторожевой корабль пр. 1124П (корвет) (в/ч А-3002 (1976)). - № U208 «Хмельницкий» - малый противолодочный корабль пр. 12412 (корвет) (в/ч А-4274 (1985)). - № U209 «Тернополь» - малый противолодочный корабль пр. 1124М (корвет) (в/ч А-3304 (2005)). - № U310 «Чернигов» - морской тральщик пр. 266М (Желтые Воды) (в/ч А-4442 (1977)). - № U311 «Черкассы» - морской тральщик пр. 266М (в/ч А-4434 (1974)). - № U401 «Кировоград» - средний десантный корабль пр. 773 (в/ч А-0199 (1971)). - № U402 «Константин Ольшанский» - большой десантный корабль пр. 775 (в/ч А-4289 (1985)). - № U891 «Херсон» - катер-торпедолов пр. 1388 (в/ч А-2865/А (1987)). - № U240 «Феодосия» - противодиверсионный катер пр. ПВ1415 (в/ч А-2865/Б (1982)
и т . д .

) 8 Севастополь (Бельбек)) (МиГ-29С/УБ, L-39). • 50-й гвардейский зенитный ракетный Севастопольско-Феодосийский полк (в/ч А-4489, Автономная республика Крым, г. Феодосия (мыс Ильи)) 2 зрдн С-300ПС. • 174-й зенитный ракетный полк (в/ч А-3009, г. Севастополь (Дергачи)) 3 зрдн С-300ПС. • 55-й зенитный ракетный полк (514-й озрдн в/ч А-4521; 515-й озрдн в/ч А-4523; 518-й озрдн в/ч А-4524) (в/ч А-4519, Автономная республика Крым, г. Евпатория) 3 озрдн «Бук-М1». • 40-я отдельная радиотехническая Крымская бригада (в/ч А-1656, г. Севастополь (Любимовка)). - (251-й ортб в/ч А-2255, г. Севастополь (Бельбек)). - (257-й ортб в/ч А-1554 (348-й ПНА) Автономная республика Крым, г. Ялта (Ай-петри)). - (262-й ортб в/ч А-0883 (259-й ПНА) Автономная республика Крым, г. Керчь). - (549-я орлр в/ч А-1051, г. Севастополь (Фиолент)). - (727-я орлр в/ч А-1138, Автономная республика Крым, г. Судак (Меганом)). - (729-я орлр в/ч А-1133, Автономная республика Крым, г. Феодосия). - (740-я орлр в/ч А-0801, Автономная республика Крым, Ялтинский р-н, с. Оползнево). - (Н-ская орлр в/ч А-0879, Автономная республика Крым, г. Евпатория). - (Н-ская орлр в/ч А-1863 (260-й ПНА) Автономная республика Крым, пгт Черноморское (Тарханкут)). - (Н-ская орлр в/ч А-1397, Автономная республика Крым, г. Алушта (Костель)). • 21-я авиационная комендатура (в/ч А-1387, Автономная республика Крым, г. Джанкой). - Н-ский отдельный центр радио и радиотехнической разведки (в/ч А-2708, Автономная республика Крым, г. Евпатория). • 168-й государственный авиационный научно-испытательный центр (в/ч А-0156 (813-й ГНИП), Автономная республика Крым, г. Феодосия (Кировский)). • Крымское территориальное управление ВСП ВСУ (в/ч А-1668, г. Севастополь): • Зональный отдел ВСП ВСУ (Автономная республика Крым, г. Симферополь). - 82-я отдельная рота ВСП ВСУ (в/ч А-2337, Автономная республика Крым, г. Симферополь). - 85-я отдельная рота ВСП ВСУ (в/ч А-2239, г. Севастополь). • Зональные отделения ВСП ВСУ (г. Евпатория, г. Феодосия). Крымское территориальное командование внутренних войск МВД Украины (в/ч 2222, Автономная республика Крым, г. Симферополь): • 9-я отдельная бригада внутренних войск (в/ч 3009, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 42-й отдельный полк оперативного назначения внутренних войск (в/ч 4110, г. Севастополь). • 47-й отдельный полк специального назначения внутренних войск «Тигр» (в/ч 4125, Автономная республика Крым, Феодосийский р-н, с. Краснокаменка (Феодосия-13))
. • 18-й отдельный дивизион судов обеспечения (в/ч А-4424, г. Севастополь (б. Стрелецкая)): - № U756 «Судак» - морской водоналивной транспорт пр. 561 (Сура) (1957). - № U760 «Фастов» - малый морской танкер пр. 1844 (1981). -» - плавучий склад пр. 814М (1986). - № U953 «Дубно» - рейдовый буксир пр. 737М
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Нафиг сколько текста? Будь проще, из 15 000 украинских военнослужащих, 13 000 сразу стали российскими.
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А этот принцип именуется "завалить словесным поносом"... А то, что крымское "говно" России "в задницу заглядывало" и сразу переобуваться начало - не секрет... Ещё в первые годы независимости они (как сейчас "зелюки" о времени правления Порошенко), вопили, что "Украина для Крыма ничего не сделала!!!" И это они говорили открыто, в присутствии командиров... Ну, и кроме того, им "в уши ссали" постоянно, что они не "украинцы", а "крымчане", более родственные "рассеянам", и "незалежная Украина - это "временное недоразумение..."... Это из каждого "утюга" звучало... Вот и получили результат... (Мне это прекрасно было известно - я сам там служил с 1992 по 1995-й)...
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"20 января 1991 года в Крыму состоялся референдум, на котором большинство крымчан высказались за восстановление статуса Крымской автономии. На него был вынесен вопрос: "Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?" Положительно на него ответили 1 млн 343 тыс 855 человек (93,26%). Всего же в референдуме участвовали 81,3% крымчан, обладавших правом голоса." - они не забыли захват Крыма Украиной.
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Ты кому "лепишь", "солнце моё"? Тебе из "Омэрыки" ("ВнутриМКАДовской"), это видно было? А я общался с друзьями, остававшимися там, в Крыму, и прекрасно знаю, "откель ноги растут...". Это твоя "туфта" уже "пронафталинена", с 2014 года... Какой "захват Крыма Украиной"?!!! Ты куда решение правительства СССР, о передаче Крыма УССР, подписанное Маленковым, и Большой договор о дружбе и сотрудничестве, между Россией и Украиной, где обе признают свои границы, денешь? Или, "чиста па-русски" - "Тут читать, тут - не читать, а тут мы селёдку заворачивали..."?!
Заткнись, "Лахта", и не воняй!!!
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Не звизди. 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР, снова упирая на самоопределение, провозглашает независимость Украины, самовольно определяя Крымскую АССР территорией новоиспеченного государства. При этом учредители Украины игнорируют закон, требующий проведения отдельного референдума в Крыму по вопросу принадлежности Крымской АССР к Украине. Делается это намеренно, поскольку в Киеве хорошо знают, что народ Крыма никогда не проголосует за вхождение в состав Украины.
С начала 1992 года стали множиться протесты - люди были возмущены надувательством и требовали выхода из состава Украины. Под давлением народа Верховный Совет Крыма 5 мая 1992 года принял Акт о провозглашении государственной самостоятельности Республики Крым, утвердил собственную конституцию и принял постановление о проведении референдума 2 августа 1992 года.

Референдум был перенесен на более поздний срок - он состоялся в 1994-м в виде опроса общественного мнения, а Конституция Крыма под давлением Киева переписывалась десятки раз с тем, чтобы окончательно привязать полуостров к Украине. В 1994 году состоялись первые выборы президента Крыма, а уже в 1995-м и президентская должность, и Конституция Крыма были запрещены. В Крым были введены новые украинские войска.

По какому праву Хрущеву вздумалось передать Крым УССР? Был "общегосударственный" референдум??? Если сказать по существу тебе нечего, то нечего тебе тут закатывать истерику.
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Насчёт "не звизди" - "Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР (также известна как «передача Крыма Украине») была осуществлена на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года (утверждённого законом СССР от 26 апреля того же года[1])." Это ВАША, "лахтинец", Википедия... Таким образом, с ЭТОГО момента, Крым стал неотъемлемой частью УССР...
Согласно конституции СССР, только СОЮЗНЫЕ республики обладали правом самоопределения. Это право, наравне с РСФСР и другими союзными республиками, Украина реализовала в 1991-м. Таким образом, только решение ВСЕЙ Украины, а не "Крымской области Украины", яляется легитимным... Напомнить, чем кончилась попытка "объявить независимость" Ичкерии, в Российской Федерации?
Насчёт "провозглашения "Республики Крым", в 1992, и Конституции Крыма - ты откуда эту "бредятину" взял? О "вводе новых войск"? Да воинские части ВСУ наоборот, сокращались!!! И про "выборы президента Крыма" знаю... Никто ничего не запрещал... Просто Мешков, как сейчас - Зеленский, "обосрался", потому что наобещал и "зарплаты в долларах, а пенсии - в рублях!...", а "на выходе" всё ограничилось тем, что на территории Крыма ввели московское время... А потом, поняв, что "получит по башке", от недовольных избирателей, он сбежал в Москву, а новые "выборы" никто не организовывал и нового "***********" не выбирали... А Конституция Крыма так и осталась... Её никто не отменял... Открой её и почитай полномочия АРК, в отношении референдумов... Я там жил в это время - кому ты "лапшу на уши вешаешь"?! К тому же, будучи юрисконсультом в/ч, я ОБЯЗАН был учитывать её положения в повседневной работе!!!
Обо всём остальном и спорить нет смысла...
Так что, "перед тем, как кричать, что кто-то "обосрался", стоит оглянуться и понюхать собственный зад - может, он воняет сильнее?".
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Вопрос вынесенный на общекрымский референдум 20 января 1991 г.:

«Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?».
На него положительно ответили 1343855 (93,26%) крымчан!
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город севастополь - город федерального значения и усср указом от 1954 года. не передавался. севастополь то украли получается.
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Кстати, "идиотина", дополню - не путай референдум "местный" и "общегосударственный". Вопросы изменения территории государства решаются на "общегосударственных " референдумах, и носят лишь "консультативный" характер... Это международная практика...
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Когда рядом стоят два корабля на одном (росийском) матрос получает больше чем на украинском командир БЧ, когда сторится по всему городу жилье для росийских офицеров а украинский офицер снимает лочугу чтоб свести концы с концами когда кадровая политика ВС состоитояла в том чтоб набирать крымчан для службы в крыму и т. д (кстати до сих пор выводов не сделали) и привели к тем событиям в Крыму. Нет я не оправдываю предателей нарушивший присягу должен понести наказание но прошло 6 лет где хоть одно решение суда по предателям. Из вышеперечисленных частей если 20% были боеспособны то это хорошо названия красивые громкие а внутри пустышка все вооружение практически остатки от советского союза. Были такие береговые ракетные дивизионы как 6-й (А1814)с. Резервное и 25(А 2291)п.Буря мыс Фиолент которые были и предназначены для поражения морских целей но поразить они их не могли так как все ракеты были просрочены а заводы по их изготовлению находились в росии а ракеты на 25 дивизион находились к тому же за 250 км в п. Черноморск так как они были жидкосные. Все это было большим мыльным пузырем который в 14 году лопнул. И большенство тех людей которые привели к такой ситуации и по сей день сидят в ГШ и МО
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а название так символично орск, орки короче.
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Зачем тратить время на подобные "расследования"?
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Как этому номерному дауну 2-1-22 дали в обе руки по АК и не побоялись,шо он сейчас порешит своих козломордых соплеменников?Это чучело понятия не имеет об элементарных правилах обращения с оружием.Страшно подумать,что там у таких же дебилов контроль над ЯО.
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ЭТО ПОСЛАНИЕ ПРОШЛОГО к нашему СОВРЕМЕННОМУ -
это ФАНТАССТИКА !- --
-
https://www.youtube.com/watch?v=jVOhMyM4py0

.
.Или есть какие то путишественники во времени ????? ..
.
.
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На 6 рік окупації та війни. Молодці! Отримали докази! І що далі?! Соплі бульбами....
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