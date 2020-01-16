 Встановлено участь російського десантного корабля "Орськ" в окупації Криму, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm встановила факт участі великого десантного корабля (ВДК) "Орськ" (бортовий номер 148), який входить до складу 197-ї бригади десантних кораблів ЧФ РФ (197 БрДК, в/ч 72136), у спецоперації захоплення Криму, інформує Цензор.НЕТ.
"У переліку кораблів Російської Федерації, залучених до агресії проти України в 2014 році, який раніше оприлюднила військова прокуратура України, це судно покищо не було вказане", - наголошується в повідомленні.
Під час вивчення профілів соцмереж російських військовиків було виявлено моряка ВДК "Орськ", нагородженого медаллю МО РФ "За повернення Криму". Вивчення кола його спілкування вивело на його товаришів по службі.
Зябліцев В'ячеслав Юрійович, 15.02.1995 р.н., м. Куйбишев Новосибірської області РФ.
Служив на БДК "Орськ", про що свідчить підпис до фотографії корабля: "Мій корабель "Орськ".
Опублікував також фотографію медалі та нагородного посвідчення до медалі за окупацію Криму за підписом командира 197-ї БрДК капітана 1 рангу О. Комарова.
Єлісєєв Олександр Андрійович, 23.02.1993 р. н., хутір Кримський, Усть-Донецький район, Ростовська область РФ. Зараз мешкає в м. Шахти Ростовської області. Займається нанесенням татуювань за власними ескізами. Служив на ВДК "Орськ".
У профілі соцмережі "Однокласники" 23 лютого 2014 року написав статус про введення в 197-й БрДК коду 145, що означає повну бойову готовність.
Опублікував фото медалі та нагородного посвідчення до медалі за окупацію Криму. Підписав фото: "Перша державна нагорода".
Лихоносов Іван Костянтинович, 09.03.1993 р.н., м. Новочеркаськ Ростовської області РФ.
Нагороджений медаллю за участь в агресії проти України.
Справцев Дмитро Вікторович, 06.02.1991 р. н., м. Злинка, Злинковський р-н, Брянська область РФ. Служив на ВДК "Орськ".
Нагороджений медаллю за окупацію Криму.
На фото зліва Дмитро Справцев, праворуч Мнацакан Рогонян, в обох медалі МО РФ "За повернення Криму".
Рогонян Мнацакан, 07.08.1994 р.н., м. Туапсе, Краснодарський край РФ. У фотоальбомі Рогоняна немає доказів участі в спецоперації захоплення Криму. Але він ідентифікований на групових фотографіях, зроблених на кораблі, в альбомах інших фігурантів цього розслідування.
Сергій Гімбіцький, 23.12.1993 р. н., м. Георгієвськ Ставропольського
Нагороджений медаллю за окупацію Криму. Опублікував групове фото моряків ВДК "Орськ" з нагородами. Він на фото стоїть другий зліва.
Юрьєв Костянтин, ймовірна дата народження – 19.10.1989 р., родом з м. Ростов-на-Дону, РФ. Служив на ВДК "Орськ".
Нагороджений медаллю за окупацію Криму.
Міненок Олексій, 08.12.1990 р. н., м. Волгодонськ, Ростовська область РФ.
Служив на ВДК "Орськ". Нагороджений медаллю МО РФ за участь в спецоперації захоплення Криму.
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Це той, який самий "розумний" і тому не хотів світитися
...посмотрите на ети ****** .... радуються как будто увидели новые унитазы ... хотя подождите ка....
хан Батый (1238-1255),
хан Сартак (1255),
хан Берке (1255-1266),
хан Менгу-Тимур (1266-1282),
хан Туда-Менгу (1282-1287),
хан Талабуга (1287-1290)
хан Тохта (1291-1312)
И десант "зеленых человечков" высадился 20.02.2014 в Украинском Крыму не на летающих тарелках.
В это времыя в ВМФ Украины в Крыму стояло полностью боеспособных, с вооружением , б/п и укомплектованных л/с
72 боевых (Карл) вымпела ! Боты (семьдесят два) ! Что стоило им , согласно Конституции Украины и Военной Присяги завалитиь несколько БДК , вторгшихся на территорию независимого государства .
И ни ОДИН не сделал даже холостого выстрела .
Список 72..
) 801-й отдельный отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (в/ч А-0702, г. Севастополь). Тактическая группа «Крым» (в/ч А-2355, г. Севастополь:
. Тактическая группа «Крым» (в/ч А-2355, г. Севастополь: • 204-я Севастопольская бригада тактической авиации имени Александра Покрышкина (в/ч А-4515
(резервный корабль управления) (в/ч А-4543 (1970)). - № U510 «Славутич» - большой разведывательный корабль пр. 1288.4 (в/ч А-0247 (1992)). (1974). • Южная военно-морская база (в/ч А-2506, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)). • 21-й район береговой системы наблюдения (в/ч А4249, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное). - 46-я отдельная радиотехническая рота (в/ч А-4014, Автономная республика Крым, г. Ялта (Ай-петри)). • 5-я бригада надводных кораблей (в/ч А-2865, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)): - № U205 «Луцк» - малый противолодочный корабль пр. 1124М (корвет) (в/ч А-0793 (1994)). - № U206 «Винница» - пограничный сторожевой корабль пр. 1124П (корвет) (в/ч А-3002 (1976)). - № U208 «Хмельницкий» - малый противолодочный корабль пр. 12412 (корвет) (в/ч А-4274 (1985)). - № U209 «Тернополь» - малый противолодочный корабль пр. 1124М (корвет) (в/ч А-3304 (2005)). - № U310 «Чернигов» - морской тральщик пр. 266М (Желтые Воды) (в/ч А-4442 (1977)). - № U311 «Черкассы» - морской тральщик пр. 266М (в/ч А-4434 (1974)). - № U401 «Кировоград» - средний десантный корабль пр. 773 (в/ч А-0199 (1971)). - № U402 «Константин Ольшанский» - большой десантный корабль пр. 775 (в/ч А-4289 (1985)). - № U891 «Херсон» - катер-торпедолов пр. 1388 (в/ч А-2865/А (1987)). - № U240 «Феодосия» - противодиверсионный катер пр. ПВ1415 (в/ч А-2865/Б (1982)
и т . д .
) 8 Севастополь (Бельбек)) (МиГ-29С/УБ, L-39). • 50-й гвардейский зенитный ракетный Севастопольско-Феодосийский полк (в/ч А-4489, Автономная республика Крым, г. Феодосия (мыс Ильи)) 2 зрдн С-300ПС. • 174-й зенитный ракетный полк (в/ч А-3009, г. Севастополь (Дергачи)) 3 зрдн С-300ПС. • 55-й зенитный ракетный полк (514-й озрдн в/ч А-4521; 515-й озрдн в/ч А-4523; 518-й озрдн в/ч А-4524) (в/ч А-4519, Автономная республика Крым, г. Евпатория) 3 озрдн «Бук-М1». • 40-я отдельная радиотехническая Крымская бригада (в/ч А-1656, г. Севастополь (Любимовка)). - (251-й ортб в/ч А-2255, г. Севастополь (Бельбек)). - (257-й ортб в/ч А-1554 (348-й ПНА) Автономная республика Крым, г. Ялта (Ай-петри)). - (262-й ортб в/ч А-0883 (259-й ПНА) Автономная республика Крым, г. Керчь). - (549-я орлр в/ч А-1051, г. Севастополь (Фиолент)). - (727-я орлр в/ч А-1138, Автономная республика Крым, г. Судак (Меганом)). - (729-я орлр в/ч А-1133, Автономная республика Крым, г. Феодосия). - (740-я орлр в/ч А-0801, Автономная республика Крым, Ялтинский р-н, с. Оползнево). - (Н-ская орлр в/ч А-0879, Автономная республика Крым, г. Евпатория). - (Н-ская орлр в/ч А-1863 (260-й ПНА) Автономная республика Крым, пгт Черноморское (Тарханкут)). - (Н-ская орлр в/ч А-1397, Автономная республика Крым, г. Алушта (Костель)). • 21-я авиационная комендатура (в/ч А-1387, Автономная республика Крым, г. Джанкой). - Н-ский отдельный центр радио и радиотехнической разведки (в/ч А-2708, Автономная республика Крым, г. Евпатория). • 168-й государственный авиационный научно-испытательный центр (в/ч А-0156 (813-й ГНИП), Автономная республика Крым, г. Феодосия (Кировский)). • Крымское территориальное управление ВСП ВСУ (в/ч А-1668, г. Севастополь): • Зональный отдел ВСП ВСУ (Автономная республика Крым, г. Симферополь). - 82-я отдельная рота ВСП ВСУ (в/ч А-2337, Автономная республика Крым, г. Симферополь). - 85-я отдельная рота ВСП ВСУ (в/ч А-2239, г. Севастополь). • Зональные отделения ВСП ВСУ (г. Евпатория, г. Феодосия). Крымское территориальное командование внутренних войск МВД Украины (в/ч 2222, Автономная республика Крым, г. Симферополь): • 9-я отдельная бригада внутренних войск (в/ч 3009, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 42-й отдельный полк оперативного назначения внутренних войск (в/ч 4110, г. Севастополь). • 47-й отдельный полк специального назначения внутренних войск «Тигр» (в/ч 4125, Автономная республика Крым, Феодосийский р-н, с. Краснокаменка (Феодосия-13))
. • 18-й отдельный дивизион судов обеспечения (в/ч А-4424, г. Севастополь (б. Стрелецкая)): - № U756 «Судак» - морской водоналивной транспорт пр. 561 (Сура) (1957). - № U760 «Фастов» - малый морской танкер пр. 1844 (1981). -» - плавучий склад пр. 814М (1986). - № U953 «Дубно» - рейдовый буксир пр. 737М
Заткнись, "Лахта", и не воняй!!!
С начала 1992 года стали множиться протесты - люди были возмущены надувательством и требовали выхода из состава Украины. Под давлением народа Верховный Совет Крыма 5 мая 1992 года принял Акт о провозглашении государственной самостоятельности Республики Крым, утвердил собственную конституцию и принял постановление о проведении референдума 2 августа 1992 года.
Референдум был перенесен на более поздний срок - он состоялся в 1994-м в виде опроса общественного мнения, а Конституция Крыма под давлением Киева переписывалась десятки раз с тем, чтобы окончательно привязать полуостров к Украине. В 1994 году состоялись первые выборы президента Крыма, а уже в 1995-м и президентская должность, и Конституция Крыма были запрещены. В Крым были введены новые украинские войска.
По какому праву Хрущеву вздумалось передать Крым УССР? Был "общегосударственный" референдум??? Если сказать по существу тебе нечего, то нечего тебе тут закатывать истерику.
Согласно конституции СССР, только СОЮЗНЫЕ республики обладали правом самоопределения. Это право, наравне с РСФСР и другими союзными республиками, Украина реализовала в 1991-м. Таким образом, только решение ВСЕЙ Украины, а не "Крымской области Украины", яляется легитимным... Напомнить, чем кончилась попытка "объявить независимость" Ичкерии, в Российской Федерации?
Насчёт "провозглашения "Республики Крым", в 1992, и Конституции Крыма - ты откуда эту "бредятину" взял? О "вводе новых войск"? Да воинские части ВСУ наоборот, сокращались!!! И про "выборы президента Крыма" знаю... Никто ничего не запрещал... Просто Мешков, как сейчас - Зеленский, "обосрался", потому что наобещал и "зарплаты в долларах, а пенсии - в рублях!...", а "на выходе" всё ограничилось тем, что на территории Крыма ввели московское время... А потом, поняв, что "получит по башке", от недовольных избирателей, он сбежал в Москву, а новые "выборы" никто не организовывал и нового "***********" не выбирали... А Конституция Крыма так и осталась... Её никто не отменял... Открой её и почитай полномочия АРК, в отношении референдумов... Я там жил в это время - кому ты "лапшу на уши вешаешь"?! К тому же, будучи юрисконсультом в/ч, я ОБЯЗАН был учитывать её положения в повседневной работе!!!
Обо всём остальном и спорить нет смысла...
Так что, "перед тем, как кричать, что кто-то "обосрался", стоит оглянуться и понюхать собственный зад - может, он воняет сильнее?".
«Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?».
На него положительно ответили 1343855 (93,26%) крымчан!
это ФАНТАССТИКА !- --
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https://www.youtube.com/watch?v=jVOhMyM4py0
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.Или есть какие то путишественники во времени ????? ..
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