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 У зоні ООС пройшла несподівана перевірка готовності протитанкових і танкових підрозділів. ФОТОрепортаж

В районі відведення важкого озброєння оперативно-тактичного угруповання "Схід" операції Об'єднаних сил пройшла раптова перевірка готовності протитанкових і танкових підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

У зоні ООС пройшла несподівана перевірка готовності протитанкових і танкових підрозділів 01

Після отримання відповідного сигналу в штабах підрозділів приступили до планування дій з урахуванням змін обстановки.

У зоні ООС пройшла несподівана перевірка готовності протитанкових і танкових підрозділів 02
У зоні ООС пройшла несподівана перевірка готовності протитанкових і танкових підрозділів 03

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Танковий підрозділ здійснив марш до точки, де ворог може ймовірно прорвати оборону, і розгорнувся на певному вогневому рубежі. Уже на місці екіпажі танків здійснили маскування техніки з подальшим виконанням визначеного командуванням тактичного маневрування.

У зоні ООС пройшла несподівана перевірка готовності протитанкових і танкових підрозділів 04

У зоні ООС пройшла несподівана перевірка готовності протитанкових і танкових підрозділів 05

Водночас завданням протитанкового резерву було під прикриттям ранкової темряви зайняти вигідний рубіж і виявити та умовно знищити танки противника керованими ракетами. Зокрема, було перевірено дії з висування на позиції, підготовки до застосування і знищення ворожих цілей із застосуванням протитанкових ракетних комплексів "Стугна-П".

У зоні ООС пройшла несподівана перевірка готовності протитанкових і танкових підрозділів 06

У зоні ООС пройшла несподівана перевірка готовності протитанкових і танкових підрозділів 07

"Несподівана перевірка бойової готовності показала, що підрозділи навчені, підготовлені і здатні виконати в разі прориву збройними формуваннями РФ нашої оборони бойове завдання зі знищення противника", - зазначили у штабі командування ОТУ "Схід".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170140
 
   
 Топ коментарі
 
Джавелінів їм підкиньте, бо кацапи вже більше 34танків з масковії привезли у ордло... смерть масковським окупантам!!!!
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Вижу Дождь , Грязь , но Вы делаете Свою Работу, пока в Столице бесятся с Жыру Мамы покупают Бенкли тусуются и кутят. Делают заоблачную Зарплату. Защитники , Честь Вам и Хвала.
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И прицелы новые танковые ночные тоже бы не помешали..
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Джавелінів їм підкиньте, бо кацапи вже більше 34танків з масковії привезли у ордло... смерть масковським окупантам!!!!
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И прицелы новые танковые ночные тоже бы не помешали..
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подкидывать Джавики надо на направление Каховки. идет лето и выборы в ГосДуру.без канала Крыму пзц и без новых побед для поднятия рейтинга ************ наберет 30 проц. даже с подтасовками. так что до 19 сентября должны попытаться,тем более ситуация с самолетом, кацапней промониторена и сделаны выводы,что противостоять им никто не будет так как некому (как вариант все на морях,решения принимать некому)
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Главное что бы не так как в совке,когда все офицеры уже ждали чуть одетыми не спали .. В зоне ООС прошла внезапная проверка готовности противотанковых и танковых подразделений - Цензор.НЕТ 6103
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92-я отдельная мех. бригада - это Нац. Гвардия? Специалист, твою ж дивизию.
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Вижу Дождь , Грязь , но Вы делаете Свою Работу, пока в Столице бесятся с Жыру Мамы покупают Бенкли тусуются и кутят. Делают заоблачную Зарплату. Защитники , Честь Вам и Хвала.
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Зебил скоро капитуляцию подпишет , а они все атаки собираются отбивать ... )))
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Гори і розвалюйся еРеФія на радість всім народам У зоні ООС пройшла несподівана перевірка готовності протитанкових і танкових підрозділів - Цензор.НЕТ 6356 У зоні ООС пройшла несподівана перевірка готовності протитанкових і танкових підрозділів - Цензор.НЕТ 8032
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...наполнение новыми и модернизация старых, подготовка бронетанковых подразделений 24 час. в сутки должна вестись, равно как и ПВО,особенно ПВО..иначе капец!...
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...и деньги не по карманам шпане, к кормушке дорвавшейся, а в ВПК...на разработки нового, и з\платы платить им по результатам, такие чтоб и них появились мамы, которые любят скорость и пентхаусы в центральных районах киева и коттеджи на берегу днепра в 1000 квадрат...
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