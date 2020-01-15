 У зоні ООС пройшла несподівана перевірка готовності протитанкових і танкових підрозділів. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Після отримання відповідного сигналу в штабах підрозділів приступили до планування дій з урахуванням змін обстановки.





Читайте також: У зоні ООС на Луганщині відбулися навчання екіпажів БМП 46-ї ОДШБр. ФОТОрепортаж

Танковий підрозділ здійснив марш до точки, де ворог може ймовірно прорвати оборону, і розгорнувся на певному вогневому рубежі. Уже на місці екіпажі танків здійснили маскування техніки з подальшим виконанням визначеного командуванням тактичного маневрування.

Водночас завданням протитанкового резерву було під прикриттям ранкової темряви зайняти вигідний рубіж і виявити та умовно знищити танки противника керованими ракетами. Зокрема, було перевірено дії з висування на позиції, підготовки до застосування і знищення ворожих цілей із застосуванням протитанкових ракетних комплексів "Стугна-П".

"Несподівана перевірка бойової готовності показала, що підрозділи навчені, підготовлені і здатні виконати в разі прориву збройними формуваннями РФ нашої оборони бойове завдання зі знищення противника", - зазначили у штабі командування ОТУ "Схід".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Навчання танкових підрозділів резерву відбулися на Донбасі. ВIДЕО