 Били, змушували працювати і не платили: на Житомирщині 6 осіб звільнили з трудового рабства. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на управління комунікації Нацполіції.

"Учасники організованої групи вербували громадян, які перебувають в уразливому стані, для здійснення тяжких фізичних робіт на території різних районів Житомирської та Київської областей. Зокрема йдеться про утеплення фасаду, зовнішніх і внутрішніх ремонтних робіт, риття траншей під будівництво, колодязів, перекриття даху" , - сказано в повідомленні.

Поліцейські звільнили з трудового рабства 6 осіб. У членів злочинного угруповання знайшли зброю і гранати.

Читайте також: Припинено діяльність злочинної групи, яка вербувала людей у ​​трудове рабство, - Мінсоцполітики

"З постраждалими проводяться першочергові слідчі дії. Визначаються їхні потреби для надання кваліфікованої медичної та психологічної допомоги", - сказано в повідомленні.

Тим, хто утримував їх у рабстві, загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. Крім того, вирішується питання про відкриття справи за незаконне поводження зі зброєю.













