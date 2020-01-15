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Все про:Житомирщина (491) Правоохоронні органи (651) рабство (39)

 Били, змушували працювати і не платили: на Житомирщині 6 осіб звільнили з трудового рабства. ФОТОрепортаж

Члени ОЗУ вербували "громадян, які перебувають в уразливому стані", змушували робити ремонти, копати колодязі і перекривати дахи. Постраждалим не платили, а за найменшої спроби чинити опір - били.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на управління комунікації Нацполіції.

"Учасники організованої групи вербували громадян, які перебувають в уразливому стані, для здійснення тяжких фізичних робіт на території різних районів Житомирської та Київської областей. Зокрема йдеться про утеплення фасаду, зовнішніх і внутрішніх ремонтних робіт, риття траншей під будівництво, колодязів, перекриття даху" , - сказано в повідомленні.

Поліцейські звільнили з трудового рабства 6 осіб. У членів злочинного угруповання знайшли зброю і гранати.

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"З постраждалими проводяться першочергові слідчі дії. Визначаються їхні потреби для надання кваліфікованої медичної та психологічної допомоги", - сказано в повідомленні.

Тим, хто утримував їх у рабстві, загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. Крім того, вирішується питання про відкриття справи за незаконне поводження зі зброєю.

Били, змушували працювати і не платили: на Житомирщині 6 осіб звільнили з трудового рабства 01

Били, змушували працювати і не платили: на Житомирщині 6 осіб звільнили з трудового рабства 02
Били, змушували працювати і не платили: на Житомирщині 6 осіб звільнили з трудового рабства 03
Били, змушували працювати і не платили: на Житомирщині 6 осіб звільнили з трудового рабства 04
Били, змушували працювати і не платили: на Житомирщині 6 осіб звільнили з трудового рабства 05
Били, змушували працювати і не платили: на Житомирщині 6 осіб звільнили з трудового рабства 06
Били, змушували працювати і не платили: на Житомирщині 6 осіб звільнили з трудового рабства 07
Били, змушували працювати і не платили: на Житомирщині 6 осіб звільнили з трудового рабства 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170102
 
 
 Топ коментарі
 
) так таже ситуация и по всей стране. убивают морально, при попытке протестовать - могут убить и физически. вынуждают работать. не платят. разница только в форме рабстве и рабовладельцах.
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А работать за 2000 грн это разве не рабство?
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зато наверное наливали вволю. бомжи еще ментов бы сами вышвырнули оттудова, будь их побольше.
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зато наверное наливали вволю. бомжи еще ментов бы сами вышвырнули оттудова, будь их побольше.
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В одесской обл этим занимаются армяне,китайцы и грузины,а в николаевской корейцы.
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За умысел нужно по нескольку десятков лет на каждый глаз по совокупности.Строить тюрьмы надо обязательно.Иначе законопослушные граждане будут рабами.
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Теперь этих тварей лет 10 подержать в рабстве, чтоб узнали, каково оно это рабство.
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) так таже ситуация и по всей стране. убивают морально, при попытке протестовать - могут убить и физически. вынуждают работать. не платят. разница только в форме рабстве и рабовладельцах.
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Що ти несеш?! "Рабство це властивість душі слабкої і приниженної". Якщо ти сам відчуваєш себе рабом то це твоя особиста проблема.
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Тихо-тихо-тихо.
Треба спочатку з'ясувати - може ті "уязвімі" з контингенту який називають "два раба" і дісталися цілком законним шляхом їхнім першим власникам?
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А работать за 2000 грн это разве не рабство?
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Хахахаха,разоблачили криминальную группировку по утеплению фасадов и рытью траншей,когда вы мрази свинарчука посадите?
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Били, заставляли работать и не платили
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це історія про наших міністрів та топ-менеджерів
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