 Били, змушували працювати і не платили: на Житомирщині 6 осіб звільнили з трудового рабства. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на управління комунікації Нацполіції.
"Учасники організованої групи вербували громадян, які перебувають в уразливому стані, для здійснення тяжких фізичних робіт на території різних районів Житомирської та Київської областей. Зокрема йдеться про утеплення фасаду, зовнішніх і внутрішніх ремонтних робіт, риття траншей під будівництво, колодязів, перекриття даху" , - сказано в повідомленні.
Поліцейські звільнили з трудового рабства 6 осіб. У членів злочинного угруповання знайшли зброю і гранати.
"З постраждалими проводяться першочергові слідчі дії. Визначаються їхні потреби для надання кваліфікованої медичної та психологічної допомоги", - сказано в повідомленні.
Тим, хто утримував їх у рабстві, загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. Крім того, вирішується питання про відкриття справи за незаконне поводження зі зброєю.
Треба спочатку з'ясувати - може ті "уязвімі" з контингенту який називають "два раба" і дісталися цілком законним шляхом їхнім першим власникам?
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це історія про наших міністрів та топ-менеджерів