 Поліція за минулу добу припинила роботу семи підпільних об'єктів грального бізнесу. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Два інтерактивні клуби і один зал з ігровими автоматами були в Дніпрі, одна букмекерська контора - в Луцьку. Підпільний зал у Василькові Київської області, був розділений на дві зони: ігрові автомати старого зразка й інтерактивна зона.

Ще по одному інтерактивному клубу виявили в Ніжині на Чернігівщині та в Києві. Крім того, поліцейські Рівненської області провели санкціоновані обшуки в організатора підпільного грального бізнесу", - зазначають у поліції.







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Повідомляється, що за результатами вжитих заходів поліцейські вилучили 73 одиниці грального обладнання: 31 ігровий автомат і 42 комп'ютери. Загальна вартість вилученого грального устаткування становить близько 2 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор".

Після цього уряд унеможливив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.