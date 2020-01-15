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Все про:хабар (2844) нерухомість (200) Держкосмос (25) ДБР (771)

 Хабар у $5 тис. за привласнення нерухомості: ДБР затримало чиновника Держкосмосу. ФОТОрепортаж

Співробітники ДБР затримали начальника оздоровчо-профілактичного центру "Мрія" Національного центру управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України під час отримання ним неправомірної вигоди в сумі $3 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, начальник Центру вимагав від підприємця 5 тисяч доларів США за укладення договору оренди 9 літніх будиночків на 49 років та подальшу їх приватизацію разом з земельними ділянками вказаного Центру.

Слідчі ДБР затримали посадовця під час одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 3 тисячі доларів США у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі проводяться обшуки службового кабінету посадовця та вирішується питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) та привласнення військового майна (ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині на хабарі 128 тис. грн затримано заступника мера м. Мерефа, - Нацполіція. ФОТО

Хабар у $5 тис. за привласнення нерухомості: ДБР затримало чиновника Держкосмосу 01
Хабар у $5 тис. за привласнення нерухомості: ДБР затримало чиновника Держкосмосу 02
Хабар у $5 тис. за привласнення нерухомості: ДБР затримало чиновника Держкосмосу 03
Хабар у $5 тис. за привласнення нерухомості: ДБР затримало чиновника Держкосмосу 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170074
 
   
 Топ коментарі
 
че то маловато просил за космический объект))
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Странно Госкосмос Есть а Космоса Нет и еще и Зарплату Добавили .
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Что за недвижимость - гараж на Марсе?
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Навіть в космосі крадемо.. Шо ж ми за нація?
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че то маловато просил за космический объект))
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Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе
Земля в иллюминаторе видна...
Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери
Грустим мы о земле - она одна
А звезды тем не менее, а звезды тем не менее
Чуть ближе, но все также холодны
И, как в часы затмения, и, как в часы затмения
Ждем света и земные видим сныИ снится нам не рокот космодрома
Не эта ледяная синева
А снится нам трава, трава у дома
Зеленая, зеленая траваА мы летим орбитами, путями неизбитыми
Прошит метеоритами простор
Оправдан риск и мужество, космическая музыка
Вплывает в деловой наш разговор
В какой-то дымке матовой земля в иллюминаторе
Вечерняя и ранняя заря
А сын грустит о матери, а сын грустит о матери
Ждет сына мать, а сыновей - ЗемляИ снится нам не рокот космодрома
Не эта ледяная синева
А снится нам трава, трава у дома
Зеленая, зеленая траваПеревод песни Земляне - Трава у домаЗемля в иллюминаторе видна...
Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери
Грустим мы о земле - она одна
А звезды тем не менее, а звезды тем не менее
Чуть ближе, но все также холодны
И, как в часы затмения, и, как в часы затмения
Ждем света и земные видим сны
Земля в иллюминаторе земля в иллюминаторе
земля в иллюминаторе видна
И снится нам не рокот космодрома
Не эта ледяная синева
А снится нам трава, трава у дома
Зеленая, зеленая трава
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земля в аккумуляторе - так говорили на полигоне
семь ветров - автобус - 113 - 95
но работали
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Странно Госкосмос Есть а Космоса Нет и еще и Зарплату Добавили .
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***,госкосмос сдает за взятки домики на земле в аренду - цирк,а не страна.
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вот поймали космонавта , завтра отпустят под заставу в 1000 гр , а послезавтра ему зарплату добавят - шоб не крав
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ДБР займаються злочинами на суму 5 тисяч доларів? Далеко підуть. Це рівень опера райполіції.
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